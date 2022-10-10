https://ukraina.ru/20221010/1039542418.html
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн - 10.10.2022 Украина.ру
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
Маска могут как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, но такие действия против него подольют масла в огонь Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн.
2022-10-10T08:02
2022-10-10T08:02
2022-10-10T08:01
илон маск
новости
владимир видеманн
сша
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/15/1027201517_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_b676a29f56242276816dd48e5becec34.jpg
По мнению писателя современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится, и как в случае с Гретой Тунберг, они считают, что взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты, мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет, о чем тогда с ними разговаривать?В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа, я не думаю, что он трампист, он человек мира, ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки - отметил Видеманн.
https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/15/1027201517_146:0:1083:703_1920x0_80_0_0_2294550197342e9fb698e2fd2efb7fe5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, новости, владимир видеманн, сша, джо байден, дональд трамп
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
Маска могут как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, но такие действия против него подольют масла в огонь Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн.
По мнению писателя современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится, и как в случае с Гретой Тунберг, они считают, что взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты, мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет, о чем тогда с ними разговаривать?
А утверждение, что Маск играет на стороне Трампа... На самом деле, Маску по фиг, что Трамп, что не Трамп. Он просто видит, что Байден точно дебил и что вся его администрация двигает страну к катастрофе. В Америке мы видим большие протесты из-за роста цен. Поэтому он против администрации Байдена и этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией, в результате страдает уровень жизни, планета, экология и все остальное.
В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа, я не думаю, что он трампист, он человек мира, ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки - отметил Видеманн.