https://ukraina.ru/20221010/1039542418.html

Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн

Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн - 10.10.2022 Украина.ру

Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн

Маска могут как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, но такие действия против него подольют масла в огонь Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн.

2022-10-10T08:02

2022-10-10T08:02

2022-10-10T08:01

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По мнению писателя современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится, и как в случае с Гретой Тунберг, они считают, что взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты, мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет, о чем тогда с ними разговаривать?В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа, я не думаю, что он трампист, он человек мира, ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки - отметил Видеманн.

https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html

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илон маск, новости, владимир видеманн, сша, джо байден, дональд трамп