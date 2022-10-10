Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039542418.html
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн - 10.10.2022 Украина.ру
Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
Маска могут как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, но такие действия против него подольют масла в огонь Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн.
2022-10-10T08:02
2022-10-10T08:01
илон маск
новости
владимир видеманн
сша
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/15/1027201517_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_b676a29f56242276816dd48e5becec34.jpg
По мнению писателя современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится, и как в случае с Гретой Тунберг, они считают, что взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты, мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет, о чем тогда с ними разговаривать?В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа, я не думаю, что он трампист, он человек мира, ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки - отметил Видеманн.
https://ukraina.ru/20221007/1039475929.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102720/15/1027201517_146:0:1083:703_1920x0_80_0_0_2294550197342e9fb698e2fd2efb7fe5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
илон маск, новости, владимир видеманн, сша, джо байден, дональд трамп
Илон Маск, Новости, Владимир Видеманн, США, Джо Байден, Дональд Трамп

Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн

08:02 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Гордеева Видеманн владимир
 Видеманн владимир - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Гордеева
Читать в
Маска могут как отдельно взятую личность его могут ударить палкой по голове, так же, как Ассанжа, но такие действия против него подольют масла в огонь Русский писатель из Лондона Владимир Видеманн.
По мнению писателя современная антисистемная молодежь скажет: ага, видите, система его боится, и как в случае с Гретой Тунберг, они считают, что взрослые — дебилы. Они довели мир до катастрофы, поэтому их слушать вообще не надо, они просто идиоты, мы сами с усами, и у нас технологии в руках, мы разбираемся в компьютерах, а наши родители нет, о чем тогда с ними разговаривать?
А утверждение, что Маск играет на стороне Трампа... На самом деле, Маску по фиг, что Трамп, что не Трамп. Он просто видит, что Байден точно дебил и что вся его администрация двигает страну к катастрофе. В Америке мы видим большие протесты из-за роста цен. Поэтому он против администрации Байдена и этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией, в результате страдает уровень жизни, планета, экология и все остальное.
В этом плане то, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа, я не думаю, что он трампист, он человек мира, ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки - отметил Видеманн.
Владимир Видеманн интервью
7 октября, 11:29
Владимир Видеманн о том, кто Илон Маск для молодежи, и о тех, кто продал душу за нефть и газ
 
Илон МаскНовостиВладимир ВидеманнСШАДжо БайденДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07В центре Киева прогремели взрывы - СМИ
08:58Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым
08:47Оппозиционная молдавская партия намерена добиться смены власти в стране
08:34Экс-постпред США при ООН назвала решение ОПЕК+ способом наказать Байдена
08:21Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов
08:10"Зачистила почти всех": обозреватель Guardian рассказал об "удивительной непопулярности" Трасс в Британии
08:04Татьяна Кузьмич о преследованиях СБУ и украинизации в Херсоне
08:04Владимир Корнилов о том, как России победить в информационной войне
08:04Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
08:03Татьяна Кузьмич о том, как в Херсоне заново запускали систему образования
08:03Владимир Видеманн о новом мышлении Илона Маска и молодежи
08:02В русском классическом образовании обязательной является воспитательная работа - Татьяна Кузьмич
08:02Маск не обязательно трампист, он просто видит, что Байден двигает страну к катастрофе - Видеманн
08:00Заявления Маска стоит рассматривать с точки зрения выгоды, у него своя игра - Владимир Корнилов
07:53Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок российского газа в Европу
07:47Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
07:45В НАТО есть огромное лобби за вступление Украины в Альянс - Владимир Корнилов
07:36Украинский офицер озвучил проблему ВСУ
07:30Дандыкин объяснил, почему основные силы ВС РФ сконцентрированы в ДНР
07:24"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
Лента новостейМолния