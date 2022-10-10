https://ukraina.ru/20221010/1039541655.html
Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель - 10.10.2022 Украина.ру
Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
В британской прессе пропагандистская ведется русофобская линия, и всюду вот эта жуткая кошмарная история о том, что русские вырывали зубы у мертвых и живых украинцев в Харьковской области - заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
2022-10-10T08:04
корнилов
россия
украина
новости
геноцид
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Всюду фотографии этих зубов, и я смотрю жуткие комментарии британских пользователей: "Нацисты, это же Освенцим, это Бухенвальд, это же концлагеря"!, а в эксклюзивном репортаже немецкой газеты "Бильд", которая послала своего корреспондента на место и нашла хозяина этих зубов - местный дантист, который говорит: вот это все собирал в течение тридцати лет своих операций, это его коробка, которая была украдена. Потому что то, что сейчас делается в западных медиа - это скоординированная кампания, попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских - констатирует журналист.Подчеркиваю: это на страницах некогда солидной, консервативной, старой газеты, старушки "Таймс", эти истории о золотых зубах, байки об изнасилованных младенцах — все это должно привести не просто к ненависти к России и к русским вообще, а именно к таким животным эмоциям, животным инстинктам, которые разжигаются среди европейцев, среди британцев, ну и, конечно, среди украинцев - говорит Владимир Корнилов.
https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
корнилов, россия, украина, новости, геноцид
Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель
В британской прессе пропагандистская ведется русофобская линия, и всюду вот эта жуткая кошмарная история о том, что русские вырывали зубы у мертвых и живых украинцев в Харьковской области - заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Всюду фотографии этих зубов, и я смотрю жуткие комментарии британских пользователей: "Нацисты, это же Освенцим, это Бухенвальд, это же концлагеря"!, а в эксклюзивном репортаже немецкой газеты "Бильд", которая послала своего корреспондента на место и нашла хозяина этих зубов - местный дантист, который говорит: вот это все собирал в течение тридцати лет своих операций, это его коробка, которая была украдена.
Британцы знали уже об этом репортаже, видели дискуссию, которая началась в соцсетях вокруг репортажей "Бильд", поскольку опять-таки стали обвинять (издание. — Ред.) в кремлевской пропаганде украинские боты, тролли и т. д. Никто не стал убирать это со своих страниц, потому что еще чего не хватало: тут такая хорошая история, русские нацисты. Это русофобия с целью расчеловечивания русских, России, русских Вооруженных сил — она будет продолжаться. И мало того, она усиливается.
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА «Россия сегодня»
Потому что то, что сейчас делается в западных медиа - это скоординированная кампания, попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских - констатирует журналист.
Я не утрирую. На днях в газете "Таймс" появилось интервью с украинкой, которой в январе вручили в руки ружье, и она там у себя на кухне ободранной — дорогое ружье где-то взяла якобы — грозилась убивать русских. Сейчас эту историю вспомнили, ей теперь вложили автомат Калашникова, и она на страницах "Таймс" говорит: "Я наслаждаюсь видом конечностей русских оккупантов, мне удовольствие смотреть на их руки-ноги, разбросанные от взрывов".
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА «Россия сегодня»
Подчеркиваю: это на страницах некогда солидной, консервативной, старой газеты, старушки "Таймс", эти истории о золотых зубах, байки об изнасилованных младенцах — все это должно привести не просто к ненависти к России и к русским вообще, а именно к таким животным эмоциям, животным инстинктам, которые разжигаются среди европейцев, среди британцев, ну и, конечно, среди украинцев - говорит Владимир Корнилов.