https://ukraina.ru/20221010/1039541655.html

Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель

Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель - 10.10.2022 Украина.ру

Русофобия с целью расчеловечивания русских и России будет усиливаться - политический обозреватель

В британской прессе пропагандистская ведется русофобская линия, и всюду вот эта жуткая кошмарная история о том, что русские вырывали зубы у мертвых и живых украинцев в Харьковской области - заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

2022-10-10T08:04

корнилов

россия

украина

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геноцид

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Всюду фотографии этих зубов, и я смотрю жуткие комментарии британских пользователей: "Нацисты, это же Освенцим, это Бухенвальд, это же концлагеря"!, а в эксклюзивном репортаже немецкой газеты "Бильд", которая послала своего корреспондента на место и нашла хозяина этих зубов - местный дантист, который говорит: вот это все собирал в течение тридцати лет своих операций, это его коробка, которая была украдена. Потому что то, что сейчас делается в западных медиа - это скоординированная кампания, попытка вызвать садистские настроения, уже не просто ненависть к русским, а ненависть, которая должна перерасти в садистское такое наслаждение от гибели русских - констатирует журналист.Подчеркиваю: это на страницах некогда солидной, консервативной, старой газеты, старушки "Таймс", эти истории о золотых зубах, байки об изнасилованных младенцах — все это должно привести не просто к ненависти к России и к русским вообще, а именно к таким животным эмоциям, животным инстинктам, которые разжигаются среди европейцев, среди британцев, ну и, конечно, среди украинцев - говорит Владимир Корнилов.

https://ukraina.ru/20221007/1039483694.html

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корнилов, россия, украина, новости, геноцид