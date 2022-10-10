https://ukraina.ru/20221010/1039540011.html

Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев

Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев - 10.10.2022 Украина.ру

Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев

Украина взяла на себя ответственность за этот теракт, и это не удивительно, потому что с самой постройки Крымского моста его уничтожение подавалось как национальная идея - политолог Андрей Суздальцев.

2022-10-10T06:45

2022-10-10T06:45

2022-10-10T06:45

украина

россия

новости

крымский мост

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У Украины была идея, что у них забрали Крым, хотя она к нему никакого отношения не имела, и за это надо отомстить, так что сегодня на Украине праздник, а наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать - говорит Андрей Суздальцев.Нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием, сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает, потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Как так получилось, что грузовик набили взрывчаткой и он спокойно проехал по мосту, не ясно - добавил политолог.По мнению эксперта, ответить РФ всегда успеет, другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города, в целом позиция МИДа верная - надо дождаться решения руководства.Полный текст интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, крымский мост