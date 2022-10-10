Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев - 10.10.2022 Украина.ру
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Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев
Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев - 10.10.2022 Украина.ру
Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев
Украина взяла на себя ответственность за этот теракт, и это не удивительно, потому что с самой постройки Крымского моста его уничтожение подавалось как национальная идея - политолог Андрей Суздальцев.
2022-10-10T06:45
2022-10-10T06:45
украина
россия
новости
крымский мост
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У Украины была идея, что у них забрали Крым, хотя она к нему никакого отношения не имела, и за это надо отомстить, так что сегодня на Украине праздник, а наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать - говорит Андрей Суздальцев.Нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием, сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает, потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Как так получилось, что грузовик набили взрывчаткой и он спокойно проехал по мосту, не ясно - добавил политолог.По мнению эксперта, ответить РФ всегда успеет, другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города, в целом позиция МИДа верная - надо дождаться решения руководства.Полный текст интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html
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украина, россия, новости, крымский мост
Украина, Россия, Новости, Крымский мост

Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев

06:45 10.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоенные учения в Ленинградской области
Военные учения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Павел Герасимов
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Украина взяла на себя ответственность за этот теракт, и это не удивительно, потому что с самой постройки Крымского моста его уничтожение подавалось как национальная идея - политолог Андрей Суздальцев.
У Украины была идея, что у них забрали Крым, хотя она к нему никакого отношения не имела, и за это надо отомстить, так что сегодня на Украине праздник, а наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать - говорит Андрей Суздальцев.
Потому что это последовательный процесс. Дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты. Но с ответом у нас проблема. А почему не отвечаем? Потому что рассчитываем, что мы своей мягкостью эту эскалацию остановим? Понятно, что нас провоцируют всеми силами. Поэтому МИД в этих условиях реагирует сдержанно. Украина — это тоже Европа. Мы пока все же не готовы втягиваться в полномасштабную войну с Европой.
Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
политолог
Нас сознательно провоцируют вплоть до того, чтобы мы ответили тактическим ядерным оружием, сперва надо разобраться, почему так произошло и кто за это отвечает, потому что наше руководство всегда говорило, что мост прекрасно охраняется и там продуманная система безопасности. Как так получилось, что грузовик набили взрывчаткой и он спокойно проехал по мосту, не ясно - добавил политолог.
По мнению эксперта, ответить РФ всегда успеет, другое дело, что нужно донести это до нашего населения, которое ждет ответа, потому что потом они будут взрывать наши города, в целом позиция МИДа верная - надо дождаться решения руководства.
Полный текст интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
8 октября, 14:21
Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
 
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Заголовок открываемого материала
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06:45Запад провоцирует Россию терактом на Крымском мосту вплоть до ответа ТЯО - Андрей Суздальцев
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