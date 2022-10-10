Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего" - 10.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"
Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего" - 10.10.2022 Украина.ру
Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"
Решение, принятое по нефти на ОПЕК+ - приговор для американской Демократической партии, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
2022-10-10T06:30
2022-10-10T06:30
новости
нефть
опек
демократическая партия
сша
армен гаспарян
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Ранее на встрече ОПЕК+ договорились о сокращении производства нефти в ноябре на 2 миллиона баррелей в сутки. По мнению эксперта, это – серьезный удар по Демократической партии США перед предстоящими выборами.Он подчеркнул, что это решение – серьезное потрясение для Америки, и поражение для президента США Джо Байдена.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, нефть, опек, демократическая партия, сша, армен гаспарян
Новости, нефть, ОПЕК, Демократическая партия, США, Армен Гаспарян

Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"

06:30 10.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Решение, принятое по нефти на ОПЕК+ - приговор для американской Демократической партии, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
Ранее на встрече ОПЕК+ договорились о сокращении производства нефти в ноябре на 2 миллиона баррелей в сутки. По мнению эксперта, это – серьезный удар по Демократической партии США перед предстоящими выборами.
Ну, вы знаете, позиция демократов перед выборами – это "больной перед смертью потел". Ему ничего не поможет уже – все! И это бессмысленно абсолютно.
Он подчеркнул, что это решение – серьезное потрясение для Америки, и поражение для президента США Джо Байдена.
Полный текст интервью читайте здесь.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 04:00
Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефтиРоссия уже довольно давно добывает меньше нефти, чем ей положено по квотам ОПЕК+, поэтому недавнее решение о снижении этих квот ей чрезвычайно выгодно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
 
НовостинефтьОПЕКДемократическая партияСШААрмен Гаспарян
 
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