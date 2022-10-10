https://ukraina.ru/20221010/1039537622.html

Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"

Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего" - 10.10.2022 Украина.ру

Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"

Решение, принятое по нефти на ОПЕК+ - приговор для американской Демократической партии, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян

2022-10-10T06:30

2022-10-10T06:30

2022-10-10T06:30

новости

нефть

опек

демократическая партия

сша

армен гаспарян

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Ранее на встрече ОПЕК+ договорились о сокращении производства нефти в ноябре на 2 миллиона баррелей в сутки. По мнению эксперта, это – серьезный удар по Демократической партии США перед предстоящими выборами.Он подчеркнул, что это решение – серьезное потрясение для Америки, и поражение для президента США Джо Байдена.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221009/1039511329.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нефть, опек, демократическая партия, сша, армен гаспарян