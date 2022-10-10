Гаспарян: "Демократам уже не поможет ничего"
Решение, принятое по нефти на ОПЕК+ - приговор для американской Демократической партии, объяснил в интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян
Ранее на встрече ОПЕК+ договорились о сокращении производства нефти в ноябре на 2 миллиона баррелей в сутки. По мнению эксперта, это – серьезный удар по Демократической партии США перед предстоящими выборами.
Ну, вы знаете, позиция демократов перед выборами – это "больной перед смертью потел". Ему ничего не поможет уже – все! И это бессмысленно абсолютно.
Он подчеркнул, что это решение – серьезное потрясение для Америки, и поражение для президента США Джо Байдена.
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