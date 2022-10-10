Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221010/1039537027.html
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль, особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может - заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
2022-10-10T04:15
2022-10-10T04:15
новости
евсеев
украина
россия
теракт
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517437_0:156:334:344_1920x0_80_0_0_153ffa90c38a9f0f22cbfc8096005336.png
Все было синхронизировано, потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами, так что это тщательно подготовленный теракт - считает экспертПо словам Владимира Евсеева, ему приходилось бывать в иракском Курдистане, там жесткая система досмотра в аэропорту, а почему у нас такая безалаберность - потому что часть населения РФ до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517437_0:124:334:375_1920x0_80_0_0_03dbb63a140c38fbcfe1dce3696b4dfd.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евсеев, украина, россия, теракт, крымский мост
Новости, Евсеев, Украина, Россия, теракт, Крымский мост

Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев

04:15 10.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль, особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может - заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
Все было синхронизировано, потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами, так что это тщательно подготовленный теракт - считает эксперт
Я в этом году проезжал Крымский мост туда и обратно. Все автомобили не досматривались. Мы не можем досмотреть каждый личный автомобиль, но все грузовики должны полностью досматриваться. Почему мы этого не сделали, я понять не могу. Почему там не было автоматической системы, которая может на расстоянии определять взрывчатку? Вопросов очень много.
Владимир Евсеев
По словам Владимира Евсеева, ему приходилось бывать в иракском Курдистане, там жесткая система досмотра в аэропорту, а почему у нас такая безалаберность - потому что часть населения РФ до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Евсеев интервью
8 октября, 12:14
Владимир Евсеев о теракте на Крымском мосту: Это тщательно подготовленный теракт
 
НовостиЕвсеевУкраинаРоссиятерактКрымский мост
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
04:30Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
04:15Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
04:00Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
01:01Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной
20:46Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
19:00Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на Украине
16:13Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября
16:11ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
15:24В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
14:22Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
13:50МИД России: поставки дальнобойного оружия Украине станут красной линией
12:59В МИД Белоруссии подтвердили вручение ноты украинскому послу
12:28США и Крымский мост, новые "красные линии", веерные обстрелы. Главное на Украине на 12:00 9 октября
11:58Трамп призвал к незамедлительным переговорам
11:41В Минтрансе рассказали, сколько рейсов совершил паром через Керченский пролив за сутки
11:38"Садись в тюрьму и не плати за свет" - шутит польский журналист Лукаш Орбитовский
11:24Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?
11:19"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
11:14Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
Лента новостейМолния