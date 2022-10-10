https://ukraina.ru/20221010/1039537027.html

Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев

Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру

Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев

В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль, особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может - заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.

2022-10-10T04:15

2022-10-10T04:15

2022-10-10T04:15

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Все было синхронизировано, потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами, так что это тщательно подготовленный теракт - считает экспертПо словам Владимира Евсеева, ему приходилось бывать в иракском Курдистане, там жесткая система досмотра в аэропорту, а почему у нас такая безалаберность - потому что часть населения РФ до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евсеев, украина, россия, теракт, крымский мост