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Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев - 10.10.2022 Украина.ру
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль, особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может - заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
2022-10-10T04:15
2022-10-10T04:15
2022-10-10T04:15
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евсеев
украина
россия
теракт
крымский мост
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Все было синхронизировано, потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами, так что это тщательно подготовленный теракт - считает экспертПо словам Владимира Евсеева, ему приходилось бывать в иракском Курдистане, там жесткая система досмотра в аэропорту, а почему у нас такая безалаберность - потому что часть населения РФ до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039518511.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евсеев, украина, россия, теракт, крымский мост
Новости, Евсеев, Украина, Россия, теракт, Крымский мост
Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
В сегодняшней ситуации нужно было досматривать каждый автомобиль, особенно грузовой, потому что легковушка столько взрывчатки провести не может - заявил военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру.
Все было синхронизировано, потому что грузовик ехал в тот момент, когда по железнодорожным путям шел состав с топливными цистернами, так что это тщательно подготовленный теракт - считает эксперт
Я в этом году проезжал Крымский мост туда и обратно. Все автомобили не досматривались. Мы не можем досмотреть каждый личный автомобиль, но все грузовики должны полностью досматриваться. Почему мы этого не сделали, я понять не могу. Почему там не было автоматической системы, которая может на расстоянии определять взрывчатку? Вопросов очень много.
По словам Владимира Евсеева, ему приходилось бывать в иракском Курдистане, там жесткая система досмотра в аэропорту, а почему у нас такая безалаберность - потому что часть населения РФ до сих пор считает, что война идет где-то на Украине, а их это не касается.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: