https://ukraina.ru/20221009/1039473059.html

"Вокруг Булгакова": теперь – книга

"Вокруг Булгакова": теперь – книга - 09.10.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": теперь – книга

Обычно в выходных данных книги упоминается только год издания. Реже, если нужно позиционировать её относительно каких-то исторических событий, упоминается дата... Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T03:40

2022-10-09T03:40

2022-10-09T03:40

михаил булгаков

литература

история

"белая гвардия"

"дни турбиных"

"бег"

эксклюзив

"вокруг булгакова"

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Обычно в выходных данных книги упоминается только год издания. Реже, если нужно позиционировать её относительно каких-то исторических событий, упоминается дата передачи в печать. Сейчас у книги есть конкретная дата рождения. "Гражданская война Михаила Булгакова" родилась 5 октября 2022 года, когда книга появилась на сайте издательства "Книжный мир". Полностью же она была написана и передана в издательство 11 июля."Гражданская война" полностью написана в "Украине.ру" и представляет собой систематизированный и отредактированный сборник статей цикла "Вокруг Булгакова", еженедельно выходящих на протяжении уже более 2,5 лет.Старт циклу был положен 26 января 2020 года, когда Ольга Андреева опубликовала в "Украине.ру" статью "Вокруг Булгакова: загадки и вопросы, спустя сто лет". К сожалению, Ольга написала лишь три статьи цикла, одна из которых включена в книгу.Всё остальное писал уже я – Василий Стоякин.В книге девять разделов:- "Булгаков, Булгаковы и иные заинтересованные лица" – обзор биографии писателя с разных точек зрения;- "Киев-город" – в своё время этот небольшой очерк, предваряющий появление романа "Белая гвардия", поразил автора своей жизненностью;- "Гетманский Киев" – исторический обзор событий и персоналий Киева в конце 1918 года через призму "Белой гвардии";- "Дни белогвардейцев Турбиных" – о персонажах "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" и об их прототипах;- "Иерусалим на Днепре" – интересные места булгаковского Киева;- "Белогвардейский забег" – пьеса "Бег", которая является своеобразным продолжением "Белой гвардии"/"Дней Турбиных";- "Мистический реализм Булгакова" – неявный мистицизм в "Белой гвардии", который позже явно был реализован в романе "Мастер и Маргарита";- "“Дни Турбиных” на сцене и на плёнке" – очень субъективный и совершенно непрофессиональный взгляд пьесу и её кинематографическое воплощение;- "Московские следы киевского романа" – булгаковские места Москвы.Все фотографии в книге (кроме заглавного портрета Булгакова на обложке) сделаны мной.О недостатках.Во-первых, я в принципе считаю, что книгой достойна называться монография либо роман. Это не монография и не роман, потому это не книга. Шутка конечно.Во-вторых, книга должна писаться сразу и целиком – по плану, как я неоднократно писал статьи, отчёты, научные работы. Так же я писал статьи для издания "Украина.ру" на протяжении двух лет. Понятно, что делалось это по определённому плану, но сборник статей это и есть сборник статей. Я, разумеется, в ходе черновой обработки рашпилем основные неровности и повторения убрал, но на чистовую обработку напильником, не говоря уже о наждачной шкурке, времени не хватило – значительную часть текста просто пришлось бы переписывать.Главное достоинство книги заключается в том, что я читал "Белую гвардию", "Дни Турбиных" и "Бег" не извне, а изнутри – в качестве одного из персонажей произведений Булгакова.И в 2004, и, тем более, в 2014 году для многих киевлян, да и не только киевлян, булгаковская "Белая гвардия" стала настольной книгой, а "Дни Турбиных" Владимира Басова – обязательной для просмотра лентой. Для многих актуальным стал и "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова. Уж слишком яркими были аналогии между событиями, происходящими на наших глазах и описанных Михаилом Булгаковым…Я старался не акцентировать на этом внимание, убрать личностную составляющую и напрашивающиеся аналогии, но всё равно мой личный взгляд, мои живые эмоции проскальзывают… Да и трудно избежать аналогий вроде Ющенко – Петлюра, Медведчук – Корзухин, Янукович – Скоропадский. Даже если я их и не прописываю, человеку с моим жизненным опытом они просто бросаются в глаза.А сейчас появляются уже аналогии и в российской жизни. Вот заглядываю в свою книгу и вижу там главу "Полковники против генералов". Сразу возникает мысль, а не плачет ли по автору статья за дискредитацию? При том, что автор ничего такого не имел в виду – описанные персонажи или исторические, или литературные, причём первые давно умерли, а вторые, страшно сказать, даже и не рождались. И армия совсем другого государства. А всё равно кошки на душе скребут…Казалось бы, как можно сравнивать смелого и хитрого гвардейского генерала Скоропадского с полуграмотным украинским чиновником Януковичем? Так их никто и не сравнивает. Просто, независимо от эпохи, верность остаётся верностью, а предательство – предательством.Именно поэтому "Белая гвардия" остаётся вне времени. А благодаря неповторимому киевскому ландшафту булгаковского Города, "Белая гвардия" остаётся особенно близкой киевлянам – как коренным, так и, надеюсь, понаехавшим (сам такой). А уж откровения очерка "Киев-город" вряд ли кого оставят равнодушными.P.S.: В завершение хотелось бы выразить благодарность издательству "Книжный мир" (https://kmbook.ru/), в первую очередь его генеральному директору Дмитрию Лобанову и выпускающему редактору Валерию Терёхину. Работа с издательством для автора была исключительно комфортной, а качество изданной книги – выше всяких похвал.

https://ukraina.ru/20200126/1026457719.html

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2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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михаил булгаков, литература, история, "белая гвардия", "дни турбиных", "бег", эксклюзив