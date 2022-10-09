"Вокруг Булгакова": теперь – книга - 09.10.2022 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20221009/1039473059.html
"Вокруг Булгакова": теперь – книга
"Вокруг Булгакова": теперь – книга - 09.10.2022 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": теперь – книга
Обычно в выходных данных книги упоминается только год издания. Реже, если нужно позиционировать её относительно каких-то исторических событий, упоминается дата... Украина.ру, 09.10.2022
2022-10-09T03:40
2022-10-09T03:40
михаил булгаков
литература
история
"белая гвардия"
"дни турбиных"
"бег"
эксклюзив
"вокруг булгакова"
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Обычно в выходных данных книги упоминается только год издания. Реже, если нужно позиционировать её относительно каких-то исторических событий, упоминается дата передачи в печать. Сейчас у книги есть конкретная дата рождения. "Гражданская война Михаила Булгакова" родилась 5 октября 2022 года, когда книга появилась на сайте издательства "Книжный мир". Полностью же она была написана и передана в издательство 11 июля."Гражданская война" полностью написана в "Украине.ру" и представляет собой систематизированный и отредактированный сборник статей цикла "Вокруг Булгакова", еженедельно выходящих на протяжении уже более 2,5 лет.Старт циклу был положен 26 января 2020 года, когда Ольга Андреева опубликовала в "Украине.ру" статью "Вокруг Булгакова: загадки и вопросы, спустя сто лет". К сожалению, Ольга написала лишь три статьи цикла, одна из которых включена в книгу.Всё остальное писал уже я – Василий Стоякин.В книге девять разделов:- "Булгаков, Булгаковы и иные заинтересованные лица" – обзор биографии писателя с разных точек зрения;- "Киев-город" – в своё время этот небольшой очерк, предваряющий появление романа "Белая гвардия", поразил автора своей жизненностью;- "Гетманский Киев" – исторический обзор событий и персоналий Киева в конце 1918 года через призму "Белой гвардии";- "Дни белогвардейцев Турбиных" – о персонажах "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" и об их прототипах;- "Иерусалим на Днепре" – интересные места булгаковского Киева;- "Белогвардейский забег" – пьеса "Бег", которая является своеобразным продолжением "Белой гвардии"/"Дней Турбиных";- "Мистический реализм Булгакова" – неявный мистицизм в "Белой гвардии", который позже явно был реализован в романе "Мастер и Маргарита";- "“Дни Турбиных” на сцене и на плёнке" – очень субъективный и совершенно непрофессиональный взгляд пьесу и её кинематографическое воплощение;- "Московские следы киевского романа" – булгаковские места Москвы.Все фотографии в книге (кроме заглавного портрета Булгакова на обложке) сделаны мной.О недостатках.Во-первых, я в принципе считаю, что книгой достойна называться монография либо роман. Это не монография и не роман, потому это не книга. Шутка конечно.Во-вторых, книга должна писаться сразу и целиком – по плану, как я неоднократно писал статьи, отчёты, научные работы. Так же я писал статьи для издания "Украина.ру" на протяжении двух лет. Понятно, что делалось это по определённому плану, но сборник статей это и есть сборник статей. Я, разумеется, в ходе черновой обработки рашпилем основные неровности и повторения убрал, но на чистовую обработку напильником, не говоря уже о наждачной шкурке, времени не хватило – значительную часть текста просто пришлось бы переписывать.Главное достоинство книги заключается в том, что я читал "Белую гвардию", "Дни Турбиных" и "Бег" не извне, а изнутри – в качестве одного из персонажей произведений Булгакова.И в 2004, и, тем более, в 2014 году для многих киевлян, да и не только киевлян, булгаковская "Белая гвардия" стала настольной книгой, а "Дни Турбиных" Владимира Басова – обязательной для просмотра лентой. Для многих актуальным стал и "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова. Уж слишком яркими были аналогии между событиями, происходящими на наших глазах и описанных Михаилом Булгаковым…Я старался не акцентировать на этом внимание, убрать личностную составляющую и напрашивающиеся аналогии, но всё равно мой личный взгляд, мои живые эмоции проскальзывают… Да и трудно избежать аналогий вроде Ющенко – Петлюра, Медведчук – Корзухин, Янукович – Скоропадский. Даже если я их и не прописываю, человеку с моим жизненным опытом они просто бросаются в глаза.А сейчас появляются уже аналогии и в российской жизни. Вот заглядываю в свою книгу и вижу там главу "Полковники против генералов". Сразу возникает мысль, а не плачет ли по автору статья за дискредитацию? При том, что автор ничего такого не имел в виду – описанные персонажи или исторические, или литературные, причём первые давно умерли, а вторые, страшно сказать, даже и не рождались. И армия совсем другого государства. А всё равно кошки на душе скребут…Казалось бы, как можно сравнивать смелого и хитрого гвардейского генерала Скоропадского с полуграмотным украинским чиновником Януковичем? Так их никто и не сравнивает. Просто, независимо от эпохи, верность остаётся верностью, а предательство – предательством.Именно поэтому "Белая гвардия" остаётся вне времени. А благодаря неповторимому киевскому ландшафту булгаковского Города, "Белая гвардия" остаётся особенно близкой киевлянам – как коренным, так и, надеюсь, понаехавшим (сам такой). А уж откровения очерка "Киев-город" вряд ли кого оставят равнодушными.P.S.: В завершение хотелось бы выразить благодарность издательству "Книжный мир" (https://kmbook.ru/), в первую очередь его генеральному директору Дмитрию Лобанову и выпускающему редактору Валерию Терёхину. Работа с издательством для автора была исключительно комфортной, а качество изданной книги – выше всяких похвал.
https://ukraina.ru/20200126/1026457719.html
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михаил булгаков, литература, история, "белая гвардия", "дни турбиных", "бег", эксклюзив
Михаил Булгаков, литература, История, "Белая гвардия", "Дни Турбиных", "Бег", Эксклюзив, "Вокруг Булгакова"

"Вокруг Булгакова": теперь – книга

03:40 09.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Обычно в выходных данных книги упоминается только год издания. Реже, если нужно позиционировать её относительно каких-то исторических событий, упоминается дата передачи в печать. Сейчас у книги есть конкретная дата рождения. "Гражданская война Михаила Булгакова" родилась 5 октября 2022 года, когда книга появилась на сайте издательства "Книжный мир". Полностью же она была написана и передана в издательство 11 июля.
"Гражданская война" полностью написана в "Украине.ру" и представляет собой систематизированный и отредактированный сборник статей цикла "Вокруг Булгакова", еженедельно выходящих на протяжении уже более 2,5 лет.
Старт циклу был положен 26 января 2020 года, когда Ольга Андреева опубликовала в "Украине.ру" статью "Вокруг Булгакова: загадки и вопросы, спустя сто лет". К сожалению, Ольга написала лишь три статьи цикла, одна из которых включена в книгу.
Михаил Афанасьевич Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.01.2020
26 января 2020, 14:15"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова: загадки и вопросы, спустя сто летВеликий украинский и русский писатель, как и положено гению, оставил в своем творчестве, биографии и вообще вокруг себя много загадочного, непонятного, что и сегодня будоражит умы и сердца не только простых читателей его произведений, но и ученых, критиков, искусствоведов. Мы решили, найти ответы если не на все из них, то хотя бы на некоторые
Всё остальное писал уже я – Василий Стоякин.
В книге девять разделов:
- "Булгаков, Булгаковы и иные заинтересованные лица" – обзор биографии писателя с разных точек зрения;
- "Киев-город" – в своё время этот небольшой очерк, предваряющий появление романа "Белая гвардия", поразил автора своей жизненностью;
- "Гетманский Киев" – исторический обзор событий и персоналий Киева в конце 1918 года через призму "Белой гвардии";
- "Дни белогвардейцев Турбиных" – о персонажах "Белой гвардии" и "Дней Турбиных" и об их прототипах;
- "Иерусалим на Днепре" – интересные места булгаковского Киева;
- "Белогвардейский забег" – пьеса "Бег", которая является своеобразным продолжением "Белой гвардии"/"Дней Турбиных";
- "Мистический реализм Булгакова" – неявный мистицизм в "Белой гвардии", который позже явно был реализован в романе "Мастер и Маргарита";
- "“Дни Турбиных” на сцене и на плёнке" – очень субъективный и совершенно непрофессиональный взгляд пьесу и её кинематографическое воплощение;
- "Московские следы киевского романа" – булгаковские места Москвы.
Все фотографии в книге (кроме заглавного портрета Булгакова на обложке) сделаны мной.
© kmbook.ru
© kmbook.ru
О недостатках.
Во-первых, я в принципе считаю, что книгой достойна называться монография либо роман. Это не монография и не роман, потому это не книга. Шутка конечно.
Во-вторых, книга должна писаться сразу и целиком – по плану, как я неоднократно писал статьи, отчёты, научные работы. Так же я писал статьи для издания "Украина.ру" на протяжении двух лет. Понятно, что делалось это по определённому плану, но сборник статей это и есть сборник статей. Я, разумеется, в ходе черновой обработки рашпилем основные неровности и повторения убрал, но на чистовую обработку напильником, не говоря уже о наждачной шкурке, времени не хватило – значительную часть текста просто пришлось бы переписывать.
Главное достоинство книги заключается в том, что я читал "Белую гвардию", "Дни Турбиных" и "Бег" не извне, а изнутри – в качестве одного из персонажей произведений Булгакова.
И в 2004, и, тем более, в 2014 году для многих киевлян, да и не только киевлян, булгаковская "Белая гвардия" стала настольной книгой, а "Дни Турбиных" Владимира Басова – обязательной для просмотра лентой. Для многих актуальным стал и "Бег" Александра Алова и Владимира Наумова. Уж слишком яркими были аналогии между событиями, происходящими на наших глазах и описанных Михаилом Булгаковым…
Я старался не акцентировать на этом внимание, убрать личностную составляющую и напрашивающиеся аналогии, но всё равно мой личный взгляд, мои живые эмоции проскальзывают… Да и трудно избежать аналогий вроде Ющенко Петлюра, Медведчук – Корзухин, Янукович Скоропадский. Даже если я их и не прописываю, человеку с моим жизненным опытом они просто бросаются в глаза.
А сейчас появляются уже аналогии и в российской жизни. Вот заглядываю в свою книгу и вижу там главу "Полковники против генералов". Сразу возникает мысль, а не плачет ли по автору статья за дискредитацию? При том, что автор ничего такого не имел в виду – описанные персонажи или исторические, или литературные, причём первые давно умерли, а вторые, страшно сказать, даже и не рождались. И армия совсем другого государства. А всё равно кошки на душе скребут…
Казалось бы, как можно сравнивать смелого и хитрого гвардейского генерала Скоропадского с полуграмотным украинским чиновником Януковичем? Так их никто и не сравнивает. Просто, независимо от эпохи, верность остаётся верностью, а предательство – предательством.
Михаил Булгаков
28 февраля 2020, 08:15"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова. 100 лет писателю, пережившему душевный кризисПо свидетельству Павла Попова: «Михаил Афанасьевич пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Булгаков в то время вёл счёт по старому стилю, по новому же датой рождения писателя Булгакова является 28 февраля. 100 лет…
Именно поэтому "Белая гвардия" остаётся вне времени. А благодаря неповторимому киевскому ландшафту булгаковского Города, "Белая гвардия" остаётся особенно близкой киевлянам – как коренным, так и, надеюсь, понаехавшим (сам такой). А уж откровения очерка "Киев-город" вряд ли кого оставят равнодушными.
P.S.: В завершение хотелось бы выразить благодарность издательству "Книжный мир" (https://kmbook.ru/), в первую очередь его генеральному директору Дмитрию Лобанову и выпускающему редактору Валерию Терёхину. Работа с издательством для автора была исключительно комфортной, а качество изданной книги – выше всяких похвал.
 
"Вокруг Булгакова"Михаил БулгаковлитератураИстория"Белая гвардия""Дни Турбиных""Бег"Эксклюзив
 
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