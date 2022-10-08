СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
Власти Британии распорядились срочно направить военные корабли в район расположения своих подводных кабелей и трубопроводов, из опасения, что они могут стать целью “российской диверсии”. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в британской газете Daily Mail
По сообщениям издания, корабли будут патрулировать британские и норвежские воды в Северном море.
"Все мы очень уязвимы, потому что мы очень зависим от наших интернет-кабелей и трубопроводов на нефтяных месторождениях Северного моря. Вот почему я принял решение использовать многофункциональное гидрографическое судно Enterprise и фрегат для поддержки Норвегии", - цитируетDaily Mail министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
По утверждению газеты, в течении нескольких лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.
Характерно, что издание продолжает бездоказательно утверждать, что основным подозреваемым в диверсии в Балтийском море является Россия.
30 сентября, 17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском мореПравительство США всегда выражало своё недовольство строительством "Северного потока – 2", а президент этой страны Джо Байден обещал, что в случае "вторжения России на Украину" этот газопровод "перестанет существовать". Об этом напомнили 29 сентября журналисты во время обсуждения диверсии в испанской телепрограмме La Base
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод также высказался против.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию диверсии его можно будет считать достоверным и объективным.