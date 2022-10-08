https://ukraina.ru/20221008/1039516671.html

СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике

СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике - 08.10.2022 Украина.ру

СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике

Власти Британии распорядились срочно направить военные корабли в район расположения своих подводных кабелей и трубопроводов, из опасения, что они могут стать целью “российской диверсии”. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в британской газете Daily Mail

2022-10-08T11:01

2022-10-08T11:01

2022-10-08T11:01

новости

северное море

великобритания

корабли

диверсии

северный поток

северный поток-2

министр обороны

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По сообщениям издания, корабли будут патрулировать британские и норвежские воды в Северном море.По утверждению газеты, в течении нескольких лет Лондон наблюдал "подозрительную активность российских подлодок" вокруг своей подводной инфраструктуры.Характерно, что издание продолжает бездоказательно утверждать, что основным подозреваемым в диверсии в Балтийском море является Россия.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод также высказался против.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию диверсии его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ukraina.ru/20220930/1039273113.html

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новости, северное море, великобритания, корабли, диверсии, северный поток, северный поток-2, министр обороны