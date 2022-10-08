В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России - 08.10.2022 Украина.ру
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В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России - 08.10.2022 Украина.ру
В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
В ответ на гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине у США есть несколько вариантов военного ответа. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях британской бульварной газетой The Sun
2022-10-08T10:25
2022-10-08T10:25
новости
великобритания
сша
нато
ядерное оружие
ядерная война
сми
спецоперация
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В газете утверждается, что “отчаявшаяся” Россия якобы может применить ядерное оружие против сил киевского режима. The Sun далее сообщает о различных вариантах реакции Вашингтона и НАТО на такой гипотетический шаг России.Первым вариантом в статье назван полномосштабный ядерный удар по России. Однако он маловероятен, поскольку приведёт к "ужасающей полномасштабной ядерной войне между Западом и Россией".В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар НАТО обычными вооружениями по российским войскам на Украине.Третий сценарий включает удары по Черноморскому флоту.Четвёртый предусматривает начало воздушной компании против российских ВКС или ограниченные удары против российских частей, “ответственных за использование ядерного оружия”.Пятый сценарий включает применение тактического ядерного оружия.Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён Карибского кризиса миру реально грозит ядерная война. Глава Белого дома возложил вину за эскалацию на российское руководство.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, ставящей под угрозу поставлено существование российского государства.
https://ukraina.ru/20221006/1039459367.html
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новости, великобритания, сша, нато, ядерное оружие, ядерная война, сми, спецоперация
Новости, Великобритания, США, НАТО, Ядерное оружие, ядерная война, СМИ, Спецоперация

В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России

10:25 08.10.2022
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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В ответ на гипотетическое применение Россией ядерного оружия на Украине у США есть несколько вариантов военного ответа. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях британской бульварной газетой The Sun
В газете утверждается, что “отчаявшаяся” Россия якобы может применить ядерное оружие против сил киевского режима. The Sun далее сообщает о различных вариантах реакции Вашингтона и НАТО на такой гипотетический шаг России.
Первым вариантом в статье назван полномосштабный ядерный удар по России. Однако он маловероятен, поскольку приведёт к "ужасающей полномасштабной ядерной войне между Западом и Россией".
ядерный атомный взрыв
6 октября, 16:14
В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с РоссиейРоссийским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар НАТО обычными вооружениями по российским войскам на Украине.
Третий сценарий включает удары по Черноморскому флоту.
Четвёртый предусматривает начало воздушной компании против российских ВКС или ограниченные удары против российских частей, “ответственных за использование ядерного оружия”.
Пятый сценарий включает применение тактического ядерного оружия.

США также разместили около 100 единиц тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут использовать их для ответных действий против российских войск

The Sun
Британская газета
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён Карибского кризиса миру реально грозит ядерная война. Глава Белого дома возложил вину за эскалацию на российское руководство.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:37
Песков оценил призывы Кадырова использовать ядерное оружиеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ядерного оружия регламентировано доктриной, его слова прозвучали в комментарии журналистам 3 октября
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, ставящей под угрозу поставлено существование российского государства.
 
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