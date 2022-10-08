https://ukraina.ru/20221008/1039507451.html
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины, но украинского нападение возможно, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:37
2022-10-08T04:37
2022-10-08T04:37
новости
белоруссия
украина
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По его словам, белорусские войска не зайдут на Западную Украину, но ситуация может измениться в любой момент.По его мнению, если такая угроза наступит, то Белоруссия может нанести ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал противника на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина
Новости, Белоруссия, Украина
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины, но украинского нападение возможно, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
По его словам, белорусские войска не зайдут на Западную Украину, но ситуация может измениться в любой момент.
Если будет угроза нападения с территории Украины на нас, превентивные действия Беларусь будет совершать и даже может разместить свои войска на этом направлении. Но это должно быть либо нападение с той территории, либо явная угроза нападения с той территории. В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины. Но украинского нападения мы ожидаем.
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, если такая угроза наступит, то Белоруссия может нанести ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал противника на Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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