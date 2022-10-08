Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039507451.html
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии - 08.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины, но украинского нападение возможно, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:37
2022-10-08T04:37
новости
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_0:86:1566:967_1920x0_80_0_0_5d9de917762d464419b0e2468973565d.png
По его словам, белорусские войска не зайдут на Западную Украину, но ситуация может измениться в любой момент.По его мнению, если такая угроза наступит, то Белоруссия может нанести ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал противника на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/04/1039382035_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_50941ca5d4c671330802b89bcf0daa48.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина
Новости, Белоруссия, Украина

Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии

04:37 08.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Читать в
В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины, но украинского нападение возможно, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
По его словам, белорусские войска не зайдут на Западную Украину, но ситуация может измениться в любой момент.
Если будет угроза нападения с территории Украины на нас, превентивные действия Беларусь будет совершать и даже может разместить свои войска на этом направлении. Но это должно быть либо нападение с той территории, либо явная угроза нападения с той территории. В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины. Но украинского нападения мы ожидаем.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его мнению, если такая угроза наступит, то Белоруссия может нанести ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал противника на Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 16:14
Украина — наёмная армия НАТО в войне с Россией
 
НовостиБелоруссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
06:30"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
06:17С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика
06:15Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
06:00"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
05:45Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
05:31Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове
05:30Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
05:23Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
05:21Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
05:19Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?
05:15"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
05:14Западная Украина за минувшую неделю
05:07Дзертман объяснил, почему Украине важно ослабить Белоруссию
05:00Учительница Кузьмич: после 2014 года на Украине стали убирать русский язык
04:45Баранец назвал виновных в проблемах российской армии
04:37Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии
04:30Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось – учительница Кузьмич о школах на Украине
04:23Эксперт рассказал, что сделает Белоруссия, если в Польше появится ядерное оружие
04:15Баранец ответил, повлияет ли расширение РФ на положение на фронте
Лента новостейМолния