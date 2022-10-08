https://ukraina.ru/20221008/1039507451.html

Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии

Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии - 08.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, сможет ли Украина зайти на территорию Белоруссии

В одностороннем порядке Беларусь вряд ли будет заходить на территорию Украины, но украинского нападение возможно, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T04:37

2022-10-08T04:37

2022-10-08T04:37

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белоруссия

украина

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По его словам, белорусские войска не зайдут на Западную Украину, но ситуация может измениться в любой момент.По его мнению, если такая угроза наступит, то Белоруссия может нанести ракетный удар или задействовать отряды спецназа, чтобы он, не допуская противника на свою территорию, уничтожал противника на Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039496246.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, украина