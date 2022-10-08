https://ukraina.ru/20221008/1039504144.html

Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?

Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю? - 08.10.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?

Мы уже отметили некоторые странности изучения истории в мире "Туманности Андромеды" и "Часа быка". Например, удивительным образом в периодизации мира будущего,... Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T05:19

2022-10-08T05:19

2022-10-08T05:19

история

литература

фантастика

коммунизм

ефремов

эксклюзив

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Мы уже отметили некоторые странности изучения истории в мире "Туманности Андромеды" и "Часа быка". Например, удивительным образом в периодизации мира будущего, где большую роль играют потомки русских (имя одного из главных героев состоит из русских слов – Дар Ветер, прототипом, видимо. был сам Ефремов), отсутствует дата "1917". А ведь они, вроде бы, коммунисты… Странно всё это.Причин отрывочности сведений об истории в ефремовской утопии несколько.Во-первых, это обычная для исторической науки проблема сохранности источников.Так, например, диктатор Торманса Чойо Чагас показывает земному историку Фай Родис коллекцию документальных и полудокументальных фильмов. Она довольно специфическая – отбирались те материалы, которые позволяли "насытиться ненавистью к Земле и её человечеству и в ней почерпнуть силу" (правящий класс Торманса почему-то скрывает от населения планеты его подлинное происхождение, подменяя настоящую историю вымышленной, хотя зачем это делается – решительно непонятно).Фай Родис в восторге: "у нас не сохранились столь полно фильмы прошлых времён. После ухода ваших звездолётов было ещё великое сражение. Наши предки не догадались спрятать документы под землю или в море. Погибло многое"."Великое сражение" – продолжавшаяся несколько лет ядерная война. Погибло не то, чтобы многое. Погибло практически всё. Во всяком случае упоминаний о древних постройках в романах почти нет, если и есть – то касаются они Востока, который, по-видимому, был мало затронут войной.Хотя, конечно, трудно себе представить, что вообще не сохранилось информации о столь эпохальном событии как Октябрьская революция (историки-то помнят даже "Славную революцию" 1688 года в Англии). Тем более, что жители ефремовской Земли – наследники именно русских, советских коммунистов, что в книге ощущается.Можно возразить, что события "Туманности Андромеды" отделены от времени написания книги 1300 годами – много ли мы знаем о событиях VII века? Знаем мы немного, но речь идёт об исторических периодах с принципиально разной численностью населения и объёмом доступных исторических источников.Во-вторых, языковый барьер.Земля примерно в 2227 году перешла на единый общий язык и единый линейный алфавит. Что это за язык и какие особенности алфавита из текста непонятно, но ясно, что они искусственные и до предела упрощённые.Разумеется, за тысячу лет, которая минула от Века Общего Языка до Века Тибетского Опыта, язык обогатился и на нём стало возможным передавать не только элементарные знания, но также сложную научную и художественную информацию. Но дело, на самом деле, не в этом, а в другом – для подавляющего большинства людей будущего исторические источники попросту непонятны и нуждаются в переводе.Перевод, кстати говоря, тоже не даёт полного понимания. Всегда теряются какие-то детали, принципиально важные, но, при этом, невосстановимые.Да вот, например, американский искусствовед Лилиан Рэндалл, автор монографии "Изображения на полях готических рукописей", обнаружила в 29 манускриптах изображения более 70 рыцарей, сражающихся с улитками. Что именно олицетворяют улитки историки не знают. Это своеобразный мэм, популярный среди западноевропейской образованной публики на рубеже XIII-XIV веков (большинство рукописей с такими картинками датируются 1290-1310 годами), а потом быстро забытый.В-третьих, нежелание знать историю.Вот прямым текстом диалог двух историков – Миико Эйгоро и Веды Конг:"- По одной надписи можно определить, что пещера “Убежище культуры” относится к концу ЭРМ, в последние годы существования старой формы общества. Так характерна для них неразумная уверенность в вечном и неизменном существовании своей западной цивилизации, своего языка, обычаев, морали и величия так называемого белого человека. Я ненавижу эту цивилизацию!- Вы представляете прошлое ярко, но односторонне, Миико. Мне видятся сквозь мрачные черты костяка омертвелого капитализма те, кто вёл борьбу за будущее".Ну и ещё один фрагмент: "судя по изделиям, эти старинные реликвии собирались в эпоху, когда люди еще не отрешились от возникшей в поклонении предкам первобытной привычки считать старое более ценным, чем новое. Веда, как и при чтении надписи, ощутила досаду от нелепой самоуверенности людей, считавших, что их понятия о ценности и их вкусы пройдут неизменными через десятки веков и будут приняты отдаленными потомками в качестве канона".Казалось бы, историка должно интересовать прошлое как таковое. История культуры, включая историю ценностей и вкусов… Не плеваться на то, что люди хотели доверить вечности, а пытаться найти в прошлом черты настоящего, даже если это прошлое на настоящее совершенно непохоже…Нет. Куда там. Просто неинтересно. Историки ищут в прошлом готовые образцы будущего, а всё остальное отправляют на свалку. Удивительно ли отсутствие числа "1917" в историческом календаре будущего? У них ведь не бывает социальных революций. Более того – и не может быть. Социальная история там остановилась.Правда, опыт Фукуямы показывает – история, которой вроде бы уже пришёл конец, имеет обыкновение начинаться вновь и жестоко мстить "окончателям".

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история, литература, фантастика, коммунизм, ефремов, эксклюзив