https://ukraina.ru/20221008/1039503550.html
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США - 08.10.2022 Украина.ру
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США
Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:07
2022-10-08T04:07
2022-10-08T04:07
новости
анджей дуда
польша
сша
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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружияПо его словам, в польской экономике "дела настолько плохи, что они не могут зарабатывать мирными способами столько, сколько хотели бы", это просто бизнес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анджей дуда, польша, сша
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США
Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру