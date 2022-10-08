https://ukraina.ru/20221008/1039503550.html

"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США

"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США - 08.10.2022 Украина.ру

"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США

Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

2022-10-08T04:07

2022-10-08T04:07

2022-10-08T04:07

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анджей дуда

польша

сша

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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружияПо его словам, в польской экономике "дела настолько плохи, что они не могут зарабатывать мирными способами столько, сколько хотели бы", это просто бизнес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анджей дуда, польша, сша