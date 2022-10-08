"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США - 08.10.2022 Украина.ру
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"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США - 08.10.2022 Украина.ру
"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США
Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:07
2022-10-08T04:07
новости
анджей дуда
польша
сша
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Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружияПо его словам, в польской экономике "дела настолько плохи, что они не могут зарабатывать мирными способами столько, сколько хотели бы", это просто бизнес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, анджей дуда, польша, сша
Новости, Анджей Дуда, Польша, США

"Это бизнес": Эксперт объяснил, почему Дуда хочет получить доступ к программе обмена ядерным оружием США

04:07 08.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы, заявил директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант в интервью Украина.ру
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах получить доступ к программе обмена ядерным оружием США. Он объяснил это желанием обезопасить страну от растущих угроз со стороны России. Дуда назвал проблемой тот факт, что у Варшавы нет собственного ядерного оружия
Поляки зарабатывают на торговле безопасностью. Предоставляя США свою территорию для их ядерного оружия, поляки хотят заполучить американские деньги на его содержание и на базы.
Алексей Дзермант интервью
Алексей Дзермант
директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск)
По его словам, в польской экономике "дела настолько плохи, что они не могут зарабатывать мирными способами столько, сколько хотели бы", это просто бизнес.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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