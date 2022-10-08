Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне - 08.10.2022 Украина.ру
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Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне
Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне - 08.10.2022 Украина.ру
Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне
Чтобы победить в информационной войне, то России нужно создать центральный орган, который был бы определен государственной программой, как делают западные противники, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-10-08T07:30
2022-10-08T07:30
новости
сми
владимир корнилов
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По его мнению, "этим надо было заниматься давно, этим надо заниматься сейчас, этим никогда не поздно заниматься", надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды.Пропаганда должна быть направлена не только на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это делала советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сми, владимир корнилов
Новости, СМИ, Владимир Корнилов

Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне

07:30 08.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Корнилов
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Чтобы победить в информационной войне, то России нужно создать центральный орган, который был бы определен государственной программой, как делают западные противники, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Я долго призывал к созданию центрального (органа – Ред.), чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой. Как это делают наши западные противники, и как делает Украина на деньги наших западных противников.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его мнению, "этим надо было заниматься давно, этим надо заниматься сейчас, этим никогда не поздно заниматься", надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды.
Пропаганда должна быть направлена не только на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это делала советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ядерный атомный взрыв
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НовостиСМИВладимир Корнилов
 
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