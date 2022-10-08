https://ukraina.ru/20221008/1039498954.html

Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне

Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне - 08.10.2022 Украина.ру

Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне

Чтобы победить в информационной войне, то России нужно создать центральный орган, который был бы определен государственной программой, как делают западные противники, сказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-10-08T07:30

2022-10-08T07:30

2022-10-08T07:30

новости

сми

владимир корнилов

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По его мнению, "этим надо было заниматься давно, этим надо заниматься сейчас, этим никогда не поздно заниматься", надо брать примеры с лучших образцов советской пропаганды.Пропаганда должна быть направлена не только на аудиторию внутри Российской Федерации, но и вовне, как это делала советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039490782.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сми, владимир корнилов