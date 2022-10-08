Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа

Поэтому он против администрации Байдена. Он вообще против этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией. … То, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа. Я не думаю, что он трампист. Он человек мира. Ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки