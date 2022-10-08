Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа - 08.10.2022 Украина.ру
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Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа - 08.10.2022 Украина.ру
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
Критика, высказываемая американским предпринимателем Илоном Маском в адрес президента Джо Байдена не означает поддержки им экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
2022-10-08T06:15
2022-10-08T06:15
новости
илон маск
джо байден
дональд трамп
владимир видеманн
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Он рассказал, что Маск видит, как из-за действий администрации Байдена жизнь людей в США ухудшается, происходит рост цен.По мнению Видеманна, высказанный Маском призыв к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта на Украине теоретически может привести к какой-либо тайной операции против него, как это было сделано с Джулианом Ассанжем. Однако, добавил писатель, такие действия только "подольют масла в огонь", поскольку вызовут возмущение западной "антисистемной молодёжи".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, илон маск, джо байден, дональд трамп, владимир видеманн, сша
Новости, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Видеманн, США

Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа

06:15 08.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Критика, высказываемая американским предпринимателем Илоном Маском в адрес президента Джо Байдена не означает поддержки им экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
Он рассказал, что Маск видит, как из-за действий администрации Байдена жизнь людей в США ухудшается, происходит рост цен.

Поэтому он против администрации Байдена. Он вообще против этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией. … То, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа. Я не думаю, что он трампист. Он человек мира. Ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки

Видеманн владимир
Владимир Видеманн
Русский писатель
По мнению Видеманна, высказанный Маском призыв к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта на Украине теоретически может привести к какой-либо тайной операции против него, как это было сделано с Джулианом Ассанжем.
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Дело Ассанжа. Как отменяют демократию«Саммит за демократию» превратился в смотр американских союзников и сателлитов
Однако, добавил писатель, такие действия только "подольют масла в огонь", поскольку вызовут возмущение западной "антисистемной молодёжи".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиИлон МаскДжо БайденДональд ТрампВладимир ВидеманнСША
 
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