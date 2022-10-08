https://ukraina.ru/20221008/1039496606.html
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа - 08.10.2022 Украина.ру
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
Критика, высказываемая американским предпринимателем Илоном Маском в адрес президента Джо Байдена не означает поддержки им экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
2022-10-08T06:15
2022-10-08T06:15
2022-10-08T06:15
новости
илон маск
джо байден
дональд трамп
владимир видеманн
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Он рассказал, что Маск видит, как из-за действий администрации Байдена жизнь людей в США ухудшается, происходит рост цен.По мнению Видеманна, высказанный Маском призыв к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта на Украине теоретически может привести к какой-либо тайной операции против него, как это было сделано с Джулианом Ассанжем. Однако, добавил писатель, такие действия только "подольют масла в огонь", поскольку вызовут возмущение западной "антисистемной молодёжи".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20211213/1032874508.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, джо байден, дональд трамп, владимир видеманн, сша
Новости, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Видеманн, США
Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
Критика, высказываемая американским предпринимателем Илоном Маском в адрес президента Джо Байдена не означает поддержки им экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
Он рассказал, что Маск видит, как из-за действий администрации Байдена жизнь людей в США ухудшается, происходит рост цен.
Поэтому он против администрации Байдена. Он вообще против этой системы, которая сдерживает человеческую инициативу и грузит людей несуществующей мифологией. … То, что он против Байдена, не значит, что он за Трампа. Я не думаю, что он трампист. Он человек мира. Ему не нужно величие Америки — он сам из Южной Африки
Владимир Видеманн
Русский писатель
По мнению Видеманна, высказанный Маском призыв к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта на Украине теоретически может привести к какой-либо тайной операции против него, как это было сделано с Джулианом Ассанжем.
Однако, добавил писатель, такие действия только "подольют масла в огонь", поскольку вызовут возмущение западной "антисистемной молодёжи".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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