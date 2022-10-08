https://ukraina.ru/20221008/1039480532.html

Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось – учительница Кузьмич о школах на Украине

Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось – учительница Кузьмич о школах на Украине - 08.10.2022 Украина.ру

Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось – учительница Кузьмич о школах на Украине

До 2020 года почти никто не осталось русского языка, была интегрированная литература, зарубежная литература – там процентов 20-30 русских произведений, так убирали русскую литературу и язык из программы обучения, сказала учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру

2022-10-08T04:30

2022-10-08T04:30

2022-10-08T04:30

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Она рассказала, что русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе.По ее словам, то же самое в садиках, очень сложно переживали это и логопеды, потому что они всегда на русском языке проводили занятия и исправлять речь на украинском было очень сложно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037816433.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, школы, украина, русский язык