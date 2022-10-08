Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось – учительница Кузьмич о школах на Украине
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ С.Нарышкина в Таджикистан
До 2020 года почти никто не осталось русского языка, была интегрированная литература, зарубежная литература – там процентов 20-30 русских произведений, так убирали русскую литературу и язык из программы обучения, сказала учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
Она рассказала, что русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе.
Фактически, до 2020 года почти нигде русского языка не осталось. В какой-то школе в каких-то классах он оставался. Они рапортовали, что они его фактически убирают. О программе литературы вообще не было смысла говорить, было интегрированная литература, зарубежная литература – там вообще процентов 20-30 русских произведений. Таким образом убирали русскую литературу и язык из программы обучения.
По ее словам, то же самое в садиках, очень сложно переживали это и логопеды, потому что они всегда на русском языке проводили занятия и исправлять речь на украинском было очень сложно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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