https://ukraina.ru/20221007/1039450764.html

Учитель из Херсона Татьяна Кузьмич: Политика Украины — разрушение, а мы будем учить школьников созиданию

Учитель из Херсона Татьяна Кузьмич: Политика Украины — разрушение, а мы будем учить школьников созиданию - 07.10.2022 Украина.ру

Учитель из Херсона Татьяна Кузьмич: Политика Украины — разрушение, а мы будем учить школьников созиданию

О тернистом пути в системе образования, притеснениях русской культуры и языка в Херсоне в интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель министра Херсонской Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T09:31

2022-10-07T09:31

2022-10-07T14:17

интервью

херсон

херсонская область

спецоперация

украина

россия

образование

русский язык

русская литература

украинизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039454584_139:31:738:368_1920x0_80_0_0_8f7a49202f2ee77180e15ca2abc94730.jpg

О тернистом пути в системе образования, притеснениях русской культуры и языка в Херсоне в интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель министра Херсонской области по образованию и науке, в прошлом — подследственная СБУ, и учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич.— Татьяна Александровна, мы знаем, вас по сути преследовали при Украине, расскажите об этом, что с вами происходило и за что вас невзлюбили украинские власти?— Я, как учитель русского языка и литературы, в 2003 году основала русскую национальную общину «Русич», которая занималась культурологическими программами. Участниками были преимущественно дети и учителя русской литературы и языка, истории, украинского языка и так далее.Основная задач была — позиционирование славянской культуры, единство трех братских народов. Русского, украинского и белорусского. Это такие конкурсы, как «Предок мой построил Херсон» — он был посвящен первостроителю нашего города Ганнибалу, двоюродному деду Пушкина.Конкурс «Пусть слава русская останется в веках», посвященный юбилейной дате Суворова, посвященные Есенину, конкурс русской народной песни «Калинка», «Пушкинская красавица». Разные конкурсы, в которых участвовали и дети, и учителя.Для учителей мы организовывали поездки культурологические и профессиональные. В Белоруссию, в Москву — они там делились опытом. В 2014 году, конечно, немного приостановила деятельность, я не закрыла общество, но по понятным причинам мероприятий мы проводили мало.Встречали меня определенные службы, говорили, чтоб потише себя вела, не сотрудничала с фондом «Русский мир» и так далее. А в 2020 году ко мне пришли с обыском, это был август, длился обыск 6 часов, искали русский паспорт, которого у меня не было и до сих пор пока нет.— Это был обыск СБУ?— Да. Забрали меня, полтора месяца я была в СБУ. Ну, корректно относились, пыток не было, но пытались обвинить меня в шпионаже.— То есть было психологическое давление?— Ну, разговаривали. Да. И пятого октября 2020 года я вышла под залог и полтора года до начала спецоперации я находилась в режиме бесконечных судебных заседаний — где-то раз в полтора-два месяца. И ходила с браслетом.— Это был домашний арест?— Нет, я не имела права выезжать из Херсона.— А судили за что?— Измена родине, шпионаж. 111-я статья.— Чем всё это закончилось?— Ну, очередное заседание должно было быть 24 февраля, но с началом спецоперации это всё прекратилось. И я вошла в комитет спасения сразу же, потом стала членом военно-гражданской администрации. Потом, с начала июня 2022 года, стала начальником департамента образования и науки Херсонской области. А в конце августа к нам прислали министра, теперь я заместитель министра.— А начинали вы с учителя?— Ну до 20 августа 2020 года… Вообще послужной список такой: учитель русского языка и литературы, директор школы 2,5 года, а потом, с 2010-го года, работала в Херсонской академии непрерывного образования.— Как проходила украинизация? В чем было притеснение русского языка?— Ущемлялся ли русский язык? Начнем с 90-х годов. Сразу же началась украинизация — увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке. Меня, как учителя русского языка и литературы, интересовал мой предмет.Так вот, начиная с 90-х, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке. Уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, некоторых вообще убирали. Рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке.С начала нулевых какая была тенденция? От шестидесяти примерно школ города Херсона осталось около двадцати примерно, могу ошибиться, остались с русским языком обучения. До 2014 года уже осталось где-то четырнадцать школ. Естественно, программы, по русской литературе особенно, подвергались изменению все больше и больше.Уменьшалось количество часов на изучение таких классиков, как Толстой, Достоевский. Менялись произведения. В мое время основными произведениями было, например, у Достоевского «Преступление и наказание», Толстого «Война и мир».С конца девяностых и начала нулевых «Войну и мир» — это не обязательно изучать. Дается три произведения на усмотрение учителя, он выбирает. Или «Война и мир», или «Анна Каренина», или «Воскресенье».Те, кто понимает, они знают, почему шла такая… не то чтобы подмена, а право выбора. Дело в том, что «Война и мир» настолько многогранное, что его надо изучать, а не на выбор давать. Там столько тем важных, которые нужно поднимать. Это был такой уход от насущных проблем, от разговоров.Где-то с 2005 года курс «Русская литература» уже так не назывался, а стал «Интегрированным курсом "Литература"». То есть в плане смысловом убиралось понятие «русская литература». И в этом курсе уже произведения русских писателей могли быть 50% или 30%. Понимаете? Сокращали.— И восприятие с другим названием совсем другое уже…— Естественно. Дальше в школах с украинским языком обучения директора не всегда вводили русский язык. Там, где были директора — учителя русского языка, или они считали нужным, чтобы бы был русский язык или родители требовали. Там могли вводить один час в неделю. Но это не была система.Потому что сегодня в 8 классе есть за счет чего давать его, есть вариативная часть. А в 9 классе нет часов для вариативной части. С 2014 года ситуация усугубилась в Херсоне. Вроде это был 2017 год.Собирали директоров русских школ Херсона и настоятельно рекомендовали, чтобы они переходили на украинский язык обучения, соответственно, о часах русского языка не могло быть и речи.Фактически, это было насильно. Вслух это не озвучивалось. ОБСЕ изучало эту тему, и на их заседаниях об этом говорили с минобразования Украины. Да, мол, все имеют право на изучение родного языка. Да, в Украине министерство образования давало дорожную карту по переходу в течении 5 лет перейти на украинский язык. Перед ОБСЕ министерство рапортовало, что всё соблюдается, ни на кого не нажимают.Но реально это делалось очень быстро, и как бы скрыто, не на камеру. Собирали директоров тихо, ставили им задачу. Где-то кого-то даже шантажировали, мол, не подпишем контракт, других подкупали. Говорили, что дадут хороший класс физики или математики, украинского языка.— То есть явно были видны тенденции нездорового внедрения?— Ну, конечно! Перед камерами ТВ они говорили, что делают, как им рекомендовали. Но на деле директора рассказывали, что в итоге. Фактически до 2020 года почти нигде русского языка не осталось. В какой-то школе в каких-то классах он оставался. Они рапортовали, что они его фактически убирают.О программе литературы вообще не было смысла говорить, была интегрированная литература, зарубежная литература — там вообще процентов 20−30 русских произведений. Таким образом убирали русскую литературу и язык из программы обучения.То же самое в садиках. Очень сложно переживали это и логопеды. Они всегда на русском языке проводили занятия. Исправлять речь на украинском было очень сложно.— Получается, что русский язык почти полностью убрали из школ. Как это объяснили?— У нас официально это не демонстрировали и не объявляли, что его убирают. До 2014 года в школах с русским языком обучения он был, а после — они стали настоятельно рекомендовать убрать, не публично, один на один директорам говорили об этом в управлении образования.Кто–то сдавался, кто-то отстаивал, говорил, что родители просят оставить. Но было уже несистемное изучение русского языка.Я вот вам сказала насчет литературы. А вот точные предметы, например, математика, физика, химия. В элитных школах Запада учат их по советским учебникам. Математике — по Холмогорову. Была пару лет назад информация, что министр образования Англии сказала, что это так, и что высшую школу тоже нужно переводить на советские образцы. Это ли не доказательство, что умные и адекватные европейцы понимают значимость и приоритет нашего образования.А за последние 20−25 лет у нас это было настолько искорежено, это было мучение, дети не могут запомнить эти термины и так далее. В этом плане в российском образовании идет возвращение к лучшим образцам и методикам.— Я так понимаю, вы участвуете в активной перестройке системы образования на российскую сейчас? Программы, учебники? Как это будет происходить?— Апрель-май это было выжженное поле. Кто-то боялся, кто-то не понимал, что происходит, я была одна в ВГА по вопросам образования. Потом с конца мая начали выходить на контакт директора. Ну, как сейчас можно выйти на контакт? Я начала тогда записывать видеообращения, консультации, приходили к ним, предлагали. Таким образом штат департамента набрали, директоров, учителей.Да, были хорошие управленцы, методисты. Но которым не хватило понимания ситуации, кто-то уехал, кто-то занимается другими делами, но пока есть кадровый дефицит. Потому что те, кто пришли, они молоды и у них мало опыта, их надо учить. А время непростое. Ну, это переходный период. Пройдем через всё это.— Что будет меняться? Обновляется вся система?— Законодательная база, вопрос финансирования школ. У нас был момент раньше сбора денег с родителей на школы, на разные вещи, разные причины были, в России этого нет.Если говорить о программах, они другие, например, литература, обществознание, история, это качественно другие программы. Математика, физика, химия — много общего, скажем так, в формулах этих. Ну младшая школа, там тексты в учебниках более созидательные. Это тексты из классики российской или мировой. Ну, не «Парфюмер», конечно.Кстати, такие произведения вообще не должны соприкасаться с детьми, а я бывала на открытых уроках, которые были посвящены этому произведению, понимаете? Показывали отрывки фильма! Учителя вообще не копенгаген, о чем они говорили. (Смеется). Это отдельный вообще разговор.— То есть вот эта система образования западная в какой-то мере разлагает детей?— Да, да! Я не говорю о занятиях в школах западных, где детей учат, что можно менять пол с детского сада. У них игры такие есть: сегодня ты девочка — вся группа одевается как девочки, а завтра у нас день мальчиков. А потом говорят, ты можешь выбрать, вот какое у тебя ощущение. А дальше идет уже скрытое насилие: если вдруг твои родители будут против, ты должен нам сказать, и мы их накажем.— И заберут из семьи…— Да. Такие ценности извращенные нам зачем? Они нам не нужны.— А насколько более верный вектор в российской системе образования?— Во-первых, она основана на классических лучших произведениях. Знаете, что важно еще, был такой период, когда я работала, я, когда проводила мероприятия, Восьмое марта, Новый год и так далее, мои турецкие коллеги были поражены, они говорили, что у них такого нет.У них вот уроки до 3 часов, потом секция футбол и всё. И на каникулах экскурсии. А у нас иначе. Им очень нравились мероприятия эти, они были поражены, как можно интересно и красиво работать с детьми.То есть воспитательный аспект вычленен из системы образования западных школ. Там просто обучение, получение знаний, а воспитательной работой, они считают, что должен заниматься социум или родители.А в русском классическом образовании это является обязательным элементом воспитания. Классные часы, мероприятия, праздники. Ну, помимо того, что на уроках.— Чем вы в первую очередь будете заниматься в министерстве? Будет ли восстановление объектов образования, может, еще какие-то глобальные задачи.— Чем мы будем заниматься? В первую очередь, что мы сделали, — наша задача была запустить школы. Вот мы запустили, 121 школа по городу Херсону и области зарегистрирована, вчера эта цифра была 78. Это те школы, которые работают. Постоянно меняется цифра. Каждый день увеличивается.Вообще, их 424, но у нас есть несколько районов — четыре, там пока мертвая зона, нет ни ВГА, ни организаций, ни школ, такая пока ситуация. А мебель и все такое — это да, получаем, и технику тоже. 100 школ получили компьютерные классы, полностью запакованные. Учебники вот получили, хорошие, качественные. Все это к первому сентября. Россия помогает, Министерство просвещения очень помогает. [Министру образования РФ] Кравцову Сергею Сергеевичу огромное спасибо!2020 детей оздоровились за этот летний период. С июля по октябрь. И еще около 600 детей за счет шефской помощи регионов-кураторов.Это Крым, Краснодарский край, «Артек», университетские смены на базе Севастополя. Это основные точки.— Какой вы видите свою миссию?— Мы сохраняем, кстати, и украинский язык, там много в литературе есть и созидательных текстов. Исполняется 300 лет со дня рождения восточнославянского просветителя Григория Сковороды. Есть школы, которые ввели курс, посвященный ему. Я соавтор курса, вместе с профессором-украинистом. Я учитель-русист, она — украинист, нам это не мешало общаться, и создали такой продукт. Когда везде был раздор в 2014 году, мы подружились и демонстрировали единство двух культур.В ХIХ веке был такой философ Троицкий, я могу ошибиться. Он сказал так: «Очень важно выстроить правильное сознание школьников».Вот наша задача выстроить его. Какое? Оно должно быть настроено на созидание, на творчество. Человек должен созидать, а не разрушать. Политика украинского государства была разрушительной. Поэтому наша задача в этом — ориентировать всех на созидание.— Чего вы в целом ждете от России? Какие ожидания?— Мы ждем мира, процветания и созидания!

https://ukraina.ru/20220916/1038771126.html

https://ukraina.ru/20220924/1039047923.html

https://ukraina.ru/20220901/1038317481.html

https://ukraina.ru/20220822/1037945614.html

https://ukraina.ru/20221006/1039438591.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, херсон, херсонская область, спецоперация, украина, россия, образование, русский язык, русская литература, украинизация, сбу, учитель