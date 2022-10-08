https://ukraina.ru/20221008/1039480036.html

"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах

"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах - 08.10.2022 Украина.ру

"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах

Русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе, заявила учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру

2022-10-08T04:00

2022-10-08T04:00

2022-10-08T04:00

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Она добавила, что уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, а некоторых убирали, также рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке.С каждым годом уменьшалось школ с обучением на русском языке, все больше подвергались изменению программы по русской литературе, заключила учитель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221007/1039443131.html

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новости, украина, школы, украинский язык, русский язык