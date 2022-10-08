"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах
Русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе, заявила учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
Ущемлялся ли русский язык? Начнем с 90-ых годов. Сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке. Меня, как учителя русского языка и литературы интересовал мой предмет. Так вот, начиная с 90-ых, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке.
Она добавила, что уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, а некоторых убирали, также рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке.
С каждым годом уменьшалось школ с обучением на русском языке, все больше подвергались изменению программы по русской литературе, заключила учитель.
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