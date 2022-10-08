"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах - 08.10.2022 Украина.ру
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"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах
"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах - 08.10.2022 Украина.ру
"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах
Русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе, заявила учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
2022-10-08T04:00
2022-10-08T04:00
новости
украина
школы
украинский язык
русский язык
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Она добавила, что уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, а некоторых убирали, также рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке.С каждым годом уменьшалось школ с обучением на русском языке, все больше подвергались изменению программы по русской литературе, заключила учитель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039443131.html
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новости, украина, школы, украинский язык, русский язык
Новости, Украина, школы, украинский язык, Русский язык

"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах

04:00 08.10.2022
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкГимназия № 1 имени Ушинского в Симферополе
Гимназия № 1 имени Ушинского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Русский язык на Украине начали ущемлять с 90-ых годов, сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинском языке в школе и сокращались уроки на русском языке и литературе, заявила учитель русского языка и литературы по призванию Татьяна Кузьмич в интервью Украина.ру
Ущемлялся ли русский язык? Начнем с 90-ых годов. Сразу же началась украинизация – увеличилось количество часов на украинский язык, и большая часть школ перешла на обучение на украинском языке. Меня, как учителя русского языка и литературы интересовал мой предмет. Так вот, начиная с 90-ых, количество часов для изучения русского языка и литературы сокращалось, и сама программа по русской литературе подверглась корректировке.
Татьяна Кузьмич интервью
Татьяна Кузьмич
учитель русского языка и литературы
Она добавила, что уменьшилось количество часов на изучение творчества русских писателей, а некоторых убирали, также рекомендовали в школах с украинским языком обучения читать тексты русской классики на украинском языке.
С каждым годом уменьшалось школ с обучением на русском языке, все больше подвергались изменению программы по русской литературе, заключила учитель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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04:00"Началась украинизация": учительница Кузьмич рассказала, как на Украине притесняли русский язык в школах
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