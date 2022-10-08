Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон - 08.10.2022 Украина.ру
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Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон - 08.10.2022 Украина.ру
Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
Попытки извратить российскую военную доктрину и государственную политику в области ядерного сдерживания направлены на организацию поддержки Киева. Об этом 7 октября на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
2022-10-08T05:21
2022-10-08T05:21
новости
сергей лавров
сша
украина
киев
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Глава МИД России Сергецй Лавров предостерег представителей США и других спонсоров Украины от более глубокого вовлечения в конфликт в качестве сторон. Российская военная доктрина остается неизменной, а попытки ее извратить направлены на организацию поддержки Киева.Европейские политики, считает Лавров, "пляшут под дудку Киева", когда заявляют о формировании новой структуры безопасности без участия России. США и их союзники берут на себя огромную ответственность, накачивая оружием Украину, президент которой открыто заявил о ядерных амбициях.
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новости, сергей лавров, сша, украина, киев
Новости, Сергей Лавров, США, Украина, Киев

Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон

05:21 08.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Попытки извратить российскую военную доктрину и государственную политику в области ядерного сдерживания направлены на организацию поддержки Киева. Об этом 7 октября на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергецй Лавров предостерег представителей США и других спонсоров Украины от более глубокого вовлечения в конфликт в качестве сторон. Российская военная доктрина остается неизменной, а попытки ее извратить направлены на организацию поддержки Киева.
"Наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными. Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать привальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах", - сказал Лавров.
Европейские политики, считает Лавров, "пляшут под дудку Киева", когда заявляют о формировании новой структуры безопасности без участия России. США и их союзники берут на себя огромную ответственность, накачивая оружием Украину, президент которой открыто заявил о ядерных амбициях.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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