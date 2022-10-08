https://ukraina.ru/20221008/1039475822.html

Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон

Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон - 08.10.2022 Украина.ру

Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон

Попытки извратить российскую военную доктрину и государственную политику в области ядерного сдерживания направлены на организацию поддержки Киева. Об этом 7 октября на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров

2022-10-08T05:21

2022-10-08T05:21

2022-10-08T05:21

новости

сергей лавров

сша

украина

киев

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Глава МИД России Сергецй Лавров предостерег представителей США и других спонсоров Украины от более глубокого вовлечения в конфликт в качестве сторон. Российская военная доктрина остается неизменной, а попытки ее извратить направлены на организацию поддержки Киева.Европейские политики, считает Лавров, "пляшут под дудку Киева", когда заявляют о формировании новой структуры безопасности без участия России. США и их союзники берут на себя огромную ответственность, накачивая оружием Украину, президент которой открыто заявил о ядерных амбициях.

https://ukraina.ru/20221006/1039441165.html

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новости, сергей лавров, сша, украина, киев