Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
Попытки извратить российскую военную доктрину и государственную политику в области ядерного сдерживания направлены на организацию поддержки Киева. Об этом 7 октября на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергецй Лавров предостерег представителей США и других спонсоров Украины от более глубокого вовлечения в конфликт в качестве сторон. Российская военная доктрина остается неизменной, а попытки ее извратить направлены на организацию поддержки Киева.
"Наша военная доктрина и основы государственной политики в области ядерного сдерживания остаются неизменными. Попытки Вашингтона и его вассалов извратить эту реальность, извратить нашу позицию, преследуют цель запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать привальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах", - сказал Лавров.
Европейские политики, считает Лавров, "пляшут под дудку Киева", когда заявляют о формировании новой структуры безопасности без участия России. США и их союзники берут на себя огромную ответственность, накачивая оружием Украину, президент которой открыто заявил о ядерных амбициях.
6 октября, 12:47Захарова объяснила, почему Евросоюз может стать участником конфликта на УкраинеВ октябре главы МИД стран Евросоюза могут принять решение о создании миссии военной помощи Украине. Это решение закрепит Евросоюз в статусе участника военного конфликта. Об этом на брифинге 6 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова