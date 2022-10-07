Козин объяснил, почему стоит серьезно отнестись к "зловещему высказыванию" Зеленского про ядерный удар
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин советует серьезно относиться к призыву Владимира Зеленского нанести ядерный удар по России. Своим мнением он поделился на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по территории России эксперт назвал зловещим. По его словам, России нужно адекватно на него ответить.
"Надо просто раздолбать Зеленского за такое зловещее высказывание. К этому надо относиться очень внимательно. Хотя мы не приводили в состояние боевой готовности свои ракетно-ядерные силы ради спасения Родины, мы должны объявить о повышенной боевой готовности", - сказал Козин.
Накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова Зеленского, как призыв к началу мировой войны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил "вежливым психиатрам" сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.
07:10Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое провел по видеосвязи, сообщило 6 октября РИА Новости