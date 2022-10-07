https://ukraina.ru/20221007/1039491347.html

Козин объяснил, почему стоит серьезно отнестись к "зловещему высказыванию" Зеленского про ядерный удар

Козин объяснил, почему стоит серьезно отнестись к "зловещему высказыванию" Зеленского про ядерный удар - 07.10.2022 Украина.ру

Козин объяснил, почему стоит серьезно отнестись к "зловещему высказыванию" Зеленского про ядерный удар

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин советует серьезно относиться к призыву Владимира Зеленского нанести ядерный удар по России. Своим мнением он поделился на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

2022-10-07T15:00

2022-10-07T15:00

2022-10-07T15:00

новости

владимир зеленский

украина

ядерное оружие

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Призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по территории России эксперт назвал зловещим. По его словам, России нужно адекватно на него ответить. Накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова Зеленского, как призыв к началу мировой войны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил "вежливым психиатрам" сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.

https://ukraina.ru/20221007/1039467074.html

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новости, владимир зеленский, украина, ядерное оружие