https://ukraina.ru/20221007/1039484423.html

"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ

"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ - 07.10.2022 Украина.ру

"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ

Представители компании "Нафтогаз Украины" договорились о поставках газа по новому газопроводу "Балтийская труба" (Baltic pipe), но денег на закупку у компании нет. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет 7 октября Интерфакс-Украина

2022-10-07T13:18

2022-10-07T13:18

2022-10-07T13:18

новости

газ

труба

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103135/01/1031350156_0:104:1992:1225_1920x0_80_0_0_5ddd21eaadcac12bf05d803ebc47c0b0.jpg.webp

Газопровод "Балтийская труба" соединяет Польшу и Данию с Норвегией. Представители "Нафтогаза" предварительно договорились о поставках 1 млрд кубических метров топлива за 2 млрд долларов, но необходимых средств у компании нет. Специальный фонд для сбора пожертвований от европейских стран на импорт газа пуст.Поставки по "Балтийской трубе" Витренко назвал альтернативой российскому газу. Киев будет покупать норвежский газ, но "когда будет возможность".

https://ukraina.ru/20220929/1039224915.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, газ, труба, украина, россия