"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ - 07.10.2022 Украина.ру
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"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ
"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ - 07.10.2022 Украина.ру
"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ
Представители компании "Нафтогаз Украины" договорились о поставках газа по новому газопроводу "Балтийская труба" (Baltic pipe), но денег на закупку у компании нет. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет 7 октября Интерфакс-Украина
2022-10-07T13:18
2022-10-07T13:18
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Газопровод "Балтийская труба" соединяет Польшу и Данию с Норвегией. Представители "Нафтогаза" предварительно договорились о поставках 1 млрд кубических метров топлива за 2 млрд долларов, но необходимых средств у компании нет. Специальный фонд для сбора пожертвований от европейских стран на импорт газа пуст.Поставки по "Балтийской трубе" Витренко назвал альтернативой российскому газу. Киев будет покупать норвежский газ, но "когда будет возможность".
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новости, газ, труба, украина, россия
Новости, газ, Труба, Украина, Россия

"Нафтогаз" отказался от "Балтийской трубы" из-за высоких цен на газ

13:18 07.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Група НафтогазНафтогаз
Нафтогаз - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Група Нафтогаз
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Представители компании "Нафтогаз Украины" договорились о поставках газа по новому газопроводу "Балтийская труба" (Baltic pipe), но денег на закупку у компании нет. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишет 7 октября Интерфакс-Украина
Газопровод "Балтийская труба" соединяет Польшу и Данию с Норвегией. Представители "Нафтогаза" предварительно договорились о поставках 1 млрд кубических метров топлива за 2 млрд долларов, но необходимых средств у компании нет. Специальный фонд для сбора пожертвований от европейских стран на импорт газа пуст.
"Все зависит от того, насколько результативна будет миссия МВФ (…), и, возможно, будет важна донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы [собрать деньги]", - сказал Витренко.
Поставки по "Балтийской трубе" Витренко назвал альтернативой российскому газу. Киев будет покупать норвежский газ, но "когда будет возможность".
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