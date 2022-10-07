Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева - 07.10.2022 Украина.ру
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Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева
Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева - 07.10.2022 Украина.ру
Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева
Европейские политики поощряют безумные фантазии киевских властей, заявляя о формировании структуры безопасности без участия России. Об этом 7 октября на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
2022-10-07T10:48
2022-10-07T10:48
новости
сергей лавров
киев
нато
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале формирования структуры безопасности без участия России на неформальной встрече "Европейского политического сообщества". В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что европейские институты таким образом "пляшут под дудку Киева". Президент Франции Эммануэль Макарон диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса, напомнил Лавров. Судя по тому, как НАТО пестует режим Киева, "эта болезнь зашла далеко", заключил Лавров.
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новости, сергей лавров, киев, нато, ес
Новости, Сергей Лавров, Киев, НАТО, ЕС

Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева

10:48 07.10.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Европейские политики поощряют безумные фантазии киевских властей, заявляя о формировании структуры безопасности без участия России. Об этом 7 октября на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале формирования структуры безопасности без участия России на неформальной встрече "Европейского политического сообщества". В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что европейские институты таким образом "пляшут под дудку Киева".
"Просто пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. Тем самым и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции", - сказал Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макарон диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса, напомнил Лавров. Судя по тому, как НАТО пестует режим Киева, "эта болезнь зашла далеко", заключил Лавров.
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
09:00
Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об удареПосольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства
 
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