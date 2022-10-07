Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева
© МИД РФ
Европейские политики поощряют безумные фантазии киевских властей, заявляя о формировании структуры безопасности без участия России. Об этом 7 октября на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о начале формирования структуры безопасности без участия России на неформальной встрече "Европейского политического сообщества". В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что европейские институты таким образом "пляшут под дудку Киева".
"Просто пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. Тем самым и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции", - сказал Лавров.
Президент Франции Эммануэль Макарон диагностировал рак мозга у Североатлантического альянса, напомнил Лавров. Судя по тому, как НАТО пестует режим Киева, "эта болезнь зашла далеко", заключил Лавров.
09:00Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об удареПосольство РФ в Оттаве ждет реакции канадского премьер-министра Джастина Трюдо и его кабмина на обращение Владимира Зеленского к НАТО с просьбой нанести превентивные ядерные удары по России, отметили 6 октября в Twitter диппредставительства