Лавров: ЕС и НАТО пляшут под дудку Киева

"Просто пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти. Тем самым и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Зеленского, несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции", - сказал Лавров.