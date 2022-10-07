https://ukraina.ru/20221007/1039469781.html

Британцы решили мерзнуть, чтобы избежать нищеты — Guardian

Британцы решили мерзнуть, чтобы избежать нищеты — Guardian - 07.10.2022 Украина.ру

Британцы решили мерзнуть, чтобы избежать нищеты — Guardian

Британское издание The Guardian 6 октября рассказало, как рядовые жители королевства пытаются согреться и сократить расходы на электроэнергию после повышения цен

2022-10-07T08:35

2022-10-07T08:35

2022-10-07T08:35

новости

электричка

отопление

британия

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Так, 52-летний инвалид Илона Хьюз откладывает включение центрального отопления в своей однокомнатной квартире в Лондоне.Пожилая уборщица Джо Лав живет в 200-летнем коттедже в Пембрукшире, который протекает, в этом году без отопления она планирует продержаться до конца ноября. Чтобы вынести холод в своем доме она носит халат, пуховик и шапку.Кэрол Энн Кроуфорд, 67-летний тренер по риторике из Эдинбурга, постоянно следит за умным счетчиком, когда включает любой электроприбор. Кроуфорд обычно включала отопление к середине сентября, в этом году она планирует не включать его как можно дольше.Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании предупредило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств поднимется с 1 октября на 80% — средний счет достигнет рекордных 3549 фунтов стерлингов в год (около четырех тысяч долларов). По прогнозу консалтинговой компании Auxilione, в январе показатель перевалит за пять тысяч фунтов, а с апреля — 6,5 тысячи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, электричка, отопление, британия