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Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона" - 07.10.2022 Украина.ру
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома
2022-10-07T07:23
2022-10-07T07:23
2022-10-07T07:29
ядерное оружие
новости
джо байден
сша
россия
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"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал президент США.Он заверил, что "достаточно хорошо" знает Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия". Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к "Армагеддону".Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса.Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, новости, джо байден, сша, россия
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
07:23 07.10.2022 (обновлено: 07:29 07.10.2022)
Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома
"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал президент США.
Он заверил, что "достаточно хорошо" знает Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия".
Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к "Армагеддону".
Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса.
Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.