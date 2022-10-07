Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона" - 07.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221007/1039467283.html
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона" - 07.10.2022 Украина.ру
Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома
2022-10-07T07:23
2022-10-07T07:29
ядерное оружие
новости
джо байден
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_38c7032d415f24d4925a627d9c81888f.jpg.webp
"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал президент США.Он заверил, что "достаточно хорошо" знает Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия". Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к "Армагеддону".Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса.Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9373f2b74203bf7194ab2047d012ee72.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ядерное оружие, новости, джо байден, сша, россия
Ядерное оружие, Новости, Джо Байден, США, Россия

Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"

07:23 07.10.2022 (обновлено: 07:29 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома
"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал президент США.
Он заверил, что "достаточно хорошо" знает Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия".
Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к "Армагеддону".
Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса.
Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.
 
Ядерное оружиеНовостиДжо БайденСШАРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Посольство РФ призвало Трюдо отреагировать на слова Зеленского об ударе
08:56Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы
08:48Россия на распутье: чего хочет мир
08:47Блинкен: США работают над ответом в отношении ОПЕК+
08:35Британцы решили мерзнуть, чтобы избежать нищеты — Guardian
08:32После диверсии. Что на самом деле будет с Европой без российского газа
08:29Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан
08:23Игорь Юшков о нефтяном конфликте США с Саудовской Аравией и причинах решения ОПЕК+
08:11Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
08:01Главное на 7 октября: в России и в мире
08:00Доброволец "Нурали" рассказал, как мобилизация повлияет на ВС РФ
07:57Вступление Украины в НАТО приведет к катастрофическим результатам - Federalist
07:48Пресс-секретарь Зеленского пояснил высказывание о превентивных ударах по РФ
07:45Анпилогов рассказал, удалось ли стабилизировать фронт в Херсонской области
07:37Кадыров поздравил Путина с юбилеем
07:30Баранец: у противника разыгрался аппетит, и следующим он хочет "съесть" Херсон
07:23Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"
07:15Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины
07:10Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России
07:00Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского
Лента новостейМолния