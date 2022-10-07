https://ukraina.ru/20221007/1039467283.html

Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"

Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона" - 07.10.2022 Украина.ру

Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона"

Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Об этом заявил 6 октября глава США Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома

2022-10-07T07:23

2022-10-07T07:23

2022-10-07T07:29

ядерное оружие

новости

джо байден

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213690_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_38c7032d415f24d4925a627d9c81888f.jpg.webp

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", — сказал президент США.Он заверил, что "достаточно хорошо" знает Путина, поэтому считает, что он "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия". Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к "Армагеддону".Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса.Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, новости, джо байден, сша, россия