Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники - 07.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники - 07.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники
Между США и СССР, правопреемником которого является Россия, был подписан договор о космосе, согласно которому атака на спутник другой стороны равноценна объявлению войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-10-07T05:30
2022-10-07T05:30
новости
алексей анпилогов
спутники
сша
разведка
информация
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Он отметил, что США ведут войну с Россией чужими руками, однако нельзя допустить прямого столкновения двух ядерных держав.Он добавил, что России необходимо наращивать количество своих спутников, чтобы обеспечить свои войска качественной разведывательной информацией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039346560.html
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новости, алексей анпилогов, спутники, сша, разведка, информация
Новости, Алексей Анпилогов, спутники, США, разведка, информация

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники

05:30 07.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПервый искусственный спутник Земли
Первый искусственный спутник Земли - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
Между США и СССР, правопреемником которого является Россия, был подписан договор о космосе, согласно которому атака на спутник другой стороны равноценна объявлению войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он отметил, что США ведут войну с Россией чужими руками, однако нельзя допустить прямого столкновения двух ядерных держав.

Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт
Он добавил, что России необходимо наращивать количество своих спутников, чтобы обеспечить свои войска качественной разведывательной информацией.
спутник Lybed «Лыбидь»
4 октября, 07:31
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутникамиРоссийские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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