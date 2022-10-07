https://ukraina.ru/20221007/1039465975.html

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники - 07.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники

Между США и СССР, правопреемником которого является Россия, был подписан договор о космосе, согласно которому атака на спутник другой стороны равноценна объявлению войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-10-07T05:30

2022-10-07T05:30

2022-10-07T05:30

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Он отметил, что США ведут войну с Россией чужими руками, однако нельзя допустить прямого столкновения двух ядерных держав.Он добавил, что России необходимо наращивать количество своих спутников, чтобы обеспечить свои войска качественной разведывательной информацией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039346560.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей анпилогов, спутники, сша, разведка, информация