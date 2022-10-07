https://ukraina.ru/20221007/1039465975.html
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники - 07.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники
Между США и СССР, правопреемником которого является Россия, был подписан договор о космосе, согласно которому атака на спутник другой стороны равноценна объявлению войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-10-07T05:30
2022-10-07T05:30
2022-10-07T05:30
новости
алексей анпилогов
спутники
сша
разведка
информация
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Он отметил, что США ведут войну с Россией чужими руками, однако нельзя допустить прямого столкновения двух ядерных держав.Он добавил, что России необходимо наращивать количество своих спутников, чтобы обеспечить свои войска качественной разведывательной информацией.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039346560.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей анпилогов, спутники, сша, разведка, информация
Новости, Алексей Анпилогов, спутники, США, разведка, информация
Военный эксперт рассказал, будет ли Россия сбивать американские спутники
Между США и СССР, правопреемником которого является Россия, был подписан договор о космосе, согласно которому атака на спутник другой стороны равноценна объявлению войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов