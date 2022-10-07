Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского - 07.10.2022 Украина.ру
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Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского
Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского - 07.10.2022 Украина.ру
Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского
Издав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-10-07T07:00
2022-10-07T09:05
новости
владимир зеленский
владимир путин
алексей мухин
указ
спецоперация
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Он предположил, что, возможно, Зеленский таким образом попытался выразить своё неудовольствие по поводу звучащих от некоторых западных политиков предложений о проведении переговоров с Россией.Создаётся впечатление, что глава киевского режима по-прежнему работает на публику студии «95 квартал», добавил политолог.Если ему было дано указание со стороны части натовского истеблишмента ни в коем случае не вступать в переговоры с РФ, то для этого не нужен был такой указ. Если Зеленский хотел показать своё отношение к Путину лично, то указ тоже был не нужен, достаточно было просто записать видео, указал Мухин.Но Зеленский пошел таким путём, который «выставил его дураком», подытожил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, владимир зеленский, владимир путин, алексей мухин, указ, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Алексей Мухин, указ, Спецоперация

Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского

07:00 07.10.2022 (обновлено: 09:05 07.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Издав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Он предположил, что, возможно, Зеленский таким образом попытался выразить своё неудовольствие по поводу звучащих от некоторых западных политиков предложений о проведении переговоров с Россией.

Эти предложения очень не нравятся Зеленскому. Судя по всему, он решил пойти ва-банк и запретить самому себе переговариваться с российской стороной… Выглядит это, честно говоря, достаточно диковато, потому что прецедентов, подобных этому, я в дипломатической истории припомнить не могу.

Алексей Мухин
Алексей Мухин
Директор Центра политической информации
Создаётся впечатление, что глава киевского режима по-прежнему работает на публику студии «95 квартал», добавил политолог.
Если ему было дано указание со стороны части натовского истеблишмента ни в коем случае не вступать в переговоры с РФ, то для этого не нужен был такой указ. Если Зеленский хотел показать своё отношение к Путину лично, то указ тоже был не нужен, достаточно было просто записать видео, указал Мухин.
Зеленский
4 октября, 11:39
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с ПутинымВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства
Но Зеленский пошел таким путём, который «выставил его дураком», подытожил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлексей МухинуказСпецоперация
 
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