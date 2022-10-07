https://ukraina.ru/20221007/1039464247.html

Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского

Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского - 07.10.2022 Украина.ру

Выглядит диковато: Политолог попытался объяснить странный указ Зеленского

Издав указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свой "инфантилизм". Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-10-07T07:00

2022-10-07T07:00

2022-10-07T09:05

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спецоперация

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Он предположил, что, возможно, Зеленский таким образом попытался выразить своё неудовольствие по поводу звучащих от некоторых западных политиков предложений о проведении переговоров с Россией.Создаётся впечатление, что глава киевского режима по-прежнему работает на публику студии «95 квартал», добавил политолог.Если ему было дано указание со стороны части натовского истеблишмента ни в коем случае не вступать в переговоры с РФ, то для этого не нужен был такой указ. Если Зеленский хотел показать своё отношение к Путину лично, то указ тоже был не нужен, достаточно было просто записать видео, указал Мухин.Но Зеленский пошел таким путём, который «выставил его дураком», подытожил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html

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новости, владимир зеленский, владимир путин, алексей мухин, указ, спецоперация