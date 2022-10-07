Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы - 07.10.2022 Украина.ру
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Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы
Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы - 07.10.2022 Украина.ру
Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы
Украина.ру, 07.10.2022
2022-10-07T08:56
2022-10-07T08:56
дмитрий ковалевич
эксклюзив
черновцы
нацбанк
буковина
андрей ермак
контрабанда
румыния
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В эти дни в столице украинской части Буковины, городе Черновцы, обсуждают преимущественно две темы: трагедию, связанную с убийством полицейской, а затем убийством ее убийцы, а также назначение нового главы Нацбанка Украины, земляка жителей города.В сравнении с большими городами Украины Черновцы кажутся провинциальным уютным городком, где мало что значимого происходит, а кошка, застрявшая в трубе, может стать топ-новостью дня. Криминальная хроника города ранее на две трети состояла из сообщений о контрабанде сигарет в Румынию, хотя с февраля прибавилась еще тема "контрабанды" уклонистов в том же направлении. За период СВО Черновицкая область не подвергалась никаким ударам, воздушная тревога здесь звучит очень редко и не вызывает никакой реакции.Однако 3 октября в городе случилась трагедия, ставшая следствием бесконтрольной раздачи оружия, которое оказывается зачастую в руках не совсем адекватных людей. Нацполиция выехала на вызов для задержания мужчины, на которого поступил сигнал по поводу развращения несовершеннолетних возле 27-й школы на улице Воробкевича.Приехавший наряд мужчина встретил огнем из автомата, убив 22-летнюю полицейскую Таисию Татарин и тяжело ранив ее напарника Александра Гуцула. После чего мужчина скрылся. В среду 5 октября подозреваемый был обнаружен в результате полицейской операции, но убит при задержании. По версии полиции, он снова первым открыл огонь и был убит встречным огнем.В группах и чатах Черновцов многие жители выражают сомнение, что задержали и убили именно виновника. Слишком уж много несовпадений. Стрелявший в полицейских был, похоже, профессионалом, с двух выстрелов из автомата в упор уложившим двоих вооруженных полицейских. Почему-то при объявлении о поиске преступника нигде не фигурировали фото или видео с нагрудных камер полицейских.В довершение, на видео задержания подозреваемого мужчины видно, что его на земле избивают ногами, после чего он и скончался. В Черновцах подозревают, что полиция нашла какого-нибудь невинного козла отпущения и покрывает настоящего преступника из своих рядов.Украинские СМИ в этой истории акцентируют внимание лишь на том, что мужчина был уроженцем Крыма, хотя и давно уже проживал в Житомирской области. Сколько бы власти Украины ни твердили о "единой стране", но в криминальной сводке почти всегда особо подчеркивают, если подозреваемый или преступник был из Крыма, Донецка или Луганска. В отношении уроженцев Львова, Луцка или Ровно их место жительства не указывается. Соответственно, вот уже более 8 лет у украинцев формируется подозрительное и пристрастное отношение к жителям определенных регионов. Как следствие и отношение к внутренним переселенцам в некоторых регионах – как гражданам второго сорта, потенциальным преступникам.Иное дело, когда уроженец родного региона взлетает до распределения финансовых потоков. В таком случае возникает надежда, что он и земляков пристроит на какую-нибудь денежную должность. Во вторник 4 сентября внезапно "по состоянию здоровья" ушел в отставку глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. Украинские Telegram-каналы связывали его отставку с печальными делами в НБУ и сфере финансов в целом. Украинские эксперты говорят о конфликте между Минфином и Нацбанком по поводу чрезмерной эмиссии гривны, что вызывает галопирующую инфляцию.Его место теперь занял Андрей Пышный, уроженец Черновцов, бывший глава правления "Ощадбанка". Пышный также работает в группе Ермака-Макфола и разрабатывает предложения о новых санкциях против РФ, а также исследует эффективность уже действующих санкций. В Офисе Зеленского работой Пышного довольны.К тому же глава Офиса Андрей Ермак сам из той же команды. Свою политическую карьеру он начал в 2010 году как доверенное лицо кандидата в президента и одного из будущих лидеров Евромайдана Арсения Яценюка. Известно также, что и новый глава НБУ – человек из обоймы Яценюка, которого называет кумом. В политику он пришел в команде Яценюка, а с 2012 по 2014 год был депутатом "Батькивщины". Ранее, с 2007 по 2009 был заместителем Совета национальной безопасности и обороны при Викторе Ющенко. В 2017 году украинское издание "Факты" перечисляло Пышного в списке тех людей, без которых Евромайдан не состоялся бы. В Буковине многие чиновники ожидают для себя преференций от этого назначения.От их интересов и карьерных забот чрезвычайно далеки жители гуцульских сел Черновицкой области. В Путильском районе в горном хуторе Лубок сейчас осталось только три семьи. Все они представители субэтнической группы гуцулов. В каждой семье - от 8 до 12 детей. Телевизионный сигнал здесь не ловит, как и мобильная связь. До ближайшего магазина пешком идти полдня по горным тропам, если погода хорошая. Их жизнь вертится вокруг заготовки дров, ухода за скотиной, изготовления овечьего сыра и сбора даров природы. Варвара Игнатьевна, одна из гуцулок хутора, говорит в интервью, что слышала о конфликте между РФ и Украиной, но из-за чего и почему он произошёл, так толком и не поняла.
https://ukraina.ru/20221006/1039422361.html
https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, черновцы, нацбанк, буковина, андрей ермак, контрабанда, румыния
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Черновцы, Нацбанк, Буковина, Андрей Ермак, контрабанда, Румыния

Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы

08:56 07.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Нелля Иванова- Кондроман
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Нелля Иванова- Кондроман
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В эти дни в столице украинской части Буковины, городе Черновцы, обсуждают преимущественно две темы: трагедию, связанную с убийством полицейской, а затем убийством ее убийцы, а также назначение нового главы Нацбанка Украины, земляка жителей города.
В сравнении с большими городами Украины Черновцы кажутся провинциальным уютным городком, где мало что значимого происходит, а кошка, застрявшая в трубе, может стать топ-новостью дня. Криминальная хроника города ранее на две трети состояла из сообщений о контрабанде сигарет в Румынию, хотя с февраля прибавилась еще тема "контрабанды" уклонистов в том же направлении.
За период СВО Черновицкая область не подвергалась никаким ударам, воздушная тревога здесь звучит очень редко и не вызывает никакой реакции.
Однако 3 октября в городе случилась трагедия, ставшая следствием бесконтрольной раздачи оружия, которое оказывается зачастую в руках не совсем адекватных людей. Нацполиция выехала на вызов для задержания мужчины, на которого поступил сигнал по поводу развращения несовершеннолетних возле 27-й школы на улице Воробкевича.
Приехавший наряд мужчина встретил огнем из автомата, убив 22-летнюю полицейскую Таисию Татарин и тяжело ранив ее напарника Александра Гуцула. После чего мужчина скрылся. В среду 5 октября подозреваемый был обнаружен в результате полицейской операции, но убит при задержании.
По версии полиции, он снова первым открыл огонь и был убит встречным огнем.
В группах и чатах Черновцов многие жители выражают сомнение, что задержали и убили именно виновника. Слишком уж много несовпадений. Стрелявший в полицейских был, похоже, профессионалом, с двух выстрелов из автомата в упор уложившим двоих вооруженных полицейских. Почему-то при объявлении о поиске преступника нигде не фигурировали фото или видео с нагрудных камер полицейских.
Белая Церковь - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В довершение, на видео задержания подозреваемого мужчины видно, что его на земле избивают ногами, после чего он и скончался. В Черновцах подозревают, что полиция нашла какого-нибудь невинного козла отпущения и покрывает настоящего преступника из своих рядов.
Украинские СМИ в этой истории акцентируют внимание лишь на том, что мужчина был уроженцем Крыма, хотя и давно уже проживал в Житомирской области. Сколько бы власти Украины ни твердили о "единой стране", но в криминальной сводке почти всегда особо подчеркивают, если подозреваемый или преступник был из Крыма, Донецка или Луганска.
В отношении уроженцев Львова, Луцка или Ровно их место жительства не указывается.
Соответственно, вот уже более 8 лет у украинцев формируется подозрительное и пристрастное отношение к жителям определенных регионов. Как следствие и отношение к внутренним переселенцам в некоторых регионах – как гражданам второго сорта, потенциальным преступникам.
Иное дело, когда уроженец родного региона взлетает до распределения финансовых потоков. В таком случае возникает надежда, что он и земляков пристроит на какую-нибудь денежную должность. Во вторник 4 сентября внезапно "по состоянию здоровья" ушел в отставку глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
Украинские Telegram-каналы связывали его отставку с печальными делами в НБУ и сфере финансов в целом. Украинские эксперты говорят о конфликте между Минфином и Нацбанком по поводу чрезмерной эмиссии гривны, что вызывает галопирующую инфляцию.
Его место теперь занял Андрей Пышный, уроженец Черновцов, бывший глава правления "Ощадбанка". Пышный также работает в группе Ермака-Макфола и разрабатывает предложения о новых санкциях против РФ, а также исследует эффективность уже действующих санкций. В Офисе Зеленского работой Пышного довольны.
К тому же глава Офиса Андрей Ермак сам из той же команды. Свою политическую карьеру он начал в 2010 году как доверенное лицо кандидата в президента и одного из будущих лидеров Евромайдана Арсения Яценюка.
Известно также, что и новый глава НБУ – человек из обоймы Яценюка, которого называет кумом. В политику он пришел в команде Яценюка, а с 2012 по 2014 год был депутатом "Батькивщины". Ранее, с 2007 по 2009 был заместителем Совета национальной безопасности и обороны при Викторе Ющенко.
В 2017 году украинское издание "Факты" перечисляло Пышного в списке тех людей, без которых Евромайдан не состоялся бы. В Буковине многие чиновники ожидают для себя преференций от этого назначения.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 10:00
Западная Украина за минувшую неделю"Референдум" о присоединении Львовской области к Польше и силовое задержание на границе украинских студентов западных вузов
От их интересов и карьерных забот чрезвычайно далеки жители гуцульских сел Черновицкой области.
В Путильском районе в горном хуторе Лубок сейчас осталось только три семьи. Все они представители субэтнической группы гуцулов. В каждой семье - от 8 до 12 детей. Телевизионный сигнал здесь не ловит, как и мобильная связь. До ближайшего магазина пешком идти полдня по горным тропам, если погода хорошая.
Их жизнь вертится вокруг заготовки дров, ухода за скотиной, изготовления овечьего сыра и сбора даров природы. Варвара Игнатьевна, одна из гуцулок хутора, говорит в интервью, что слышала о конфликте между РФ и Украиной, но из-за чего и почему он произошёл, так толком и не поняла.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивЧерновцыНацбанкБуковинаАндрей ЕрмакконтрабандаРумыния
 
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