https://ukraina.ru/20221007/1039443869.html

Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы

Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы - 07.10.2022 Украина.ру

Кровавая трагедия и назначение главы Нацбанка. Чем живут Черновцы

Украина.ру, 07.10.2022

2022-10-07T08:56

2022-10-07T08:56

2022-10-07T08:56

дмитрий ковалевич

эксклюзив

черновцы

нацбанк

буковина

андрей ермак

контрабанда

румыния

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В эти дни в столице украинской части Буковины, городе Черновцы, обсуждают преимущественно две темы: трагедию, связанную с убийством полицейской, а затем убийством ее убийцы, а также назначение нового главы Нацбанка Украины, земляка жителей города.В сравнении с большими городами Украины Черновцы кажутся провинциальным уютным городком, где мало что значимого происходит, а кошка, застрявшая в трубе, может стать топ-новостью дня. Криминальная хроника города ранее на две трети состояла из сообщений о контрабанде сигарет в Румынию, хотя с февраля прибавилась еще тема "контрабанды" уклонистов в том же направлении. За период СВО Черновицкая область не подвергалась никаким ударам, воздушная тревога здесь звучит очень редко и не вызывает никакой реакции.Однако 3 октября в городе случилась трагедия, ставшая следствием бесконтрольной раздачи оружия, которое оказывается зачастую в руках не совсем адекватных людей. Нацполиция выехала на вызов для задержания мужчины, на которого поступил сигнал по поводу развращения несовершеннолетних возле 27-й школы на улице Воробкевича.Приехавший наряд мужчина встретил огнем из автомата, убив 22-летнюю полицейскую Таисию Татарин и тяжело ранив ее напарника Александра Гуцула. После чего мужчина скрылся. В среду 5 октября подозреваемый был обнаружен в результате полицейской операции, но убит при задержании. По версии полиции, он снова первым открыл огонь и был убит встречным огнем.В группах и чатах Черновцов многие жители выражают сомнение, что задержали и убили именно виновника. Слишком уж много несовпадений. Стрелявший в полицейских был, похоже, профессионалом, с двух выстрелов из автомата в упор уложившим двоих вооруженных полицейских. Почему-то при объявлении о поиске преступника нигде не фигурировали фото или видео с нагрудных камер полицейских.В довершение, на видео задержания подозреваемого мужчины видно, что его на земле избивают ногами, после чего он и скончался. В Черновцах подозревают, что полиция нашла какого-нибудь невинного козла отпущения и покрывает настоящего преступника из своих рядов.Украинские СМИ в этой истории акцентируют внимание лишь на том, что мужчина был уроженцем Крыма, хотя и давно уже проживал в Житомирской области. Сколько бы власти Украины ни твердили о "единой стране", но в криминальной сводке почти всегда особо подчеркивают, если подозреваемый или преступник был из Крыма, Донецка или Луганска. В отношении уроженцев Львова, Луцка или Ровно их место жительства не указывается. Соответственно, вот уже более 8 лет у украинцев формируется подозрительное и пристрастное отношение к жителям определенных регионов. Как следствие и отношение к внутренним переселенцам в некоторых регионах – как гражданам второго сорта, потенциальным преступникам.Иное дело, когда уроженец родного региона взлетает до распределения финансовых потоков. В таком случае возникает надежда, что он и земляков пристроит на какую-нибудь денежную должность. Во вторник 4 сентября внезапно "по состоянию здоровья" ушел в отставку глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. Украинские Telegram-каналы связывали его отставку с печальными делами в НБУ и сфере финансов в целом. Украинские эксперты говорят о конфликте между Минфином и Нацбанком по поводу чрезмерной эмиссии гривны, что вызывает галопирующую инфляцию.Его место теперь занял Андрей Пышный, уроженец Черновцов, бывший глава правления "Ощадбанка". Пышный также работает в группе Ермака-Макфола и разрабатывает предложения о новых санкциях против РФ, а также исследует эффективность уже действующих санкций. В Офисе Зеленского работой Пышного довольны.К тому же глава Офиса Андрей Ермак сам из той же команды. Свою политическую карьеру он начал в 2010 году как доверенное лицо кандидата в президента и одного из будущих лидеров Евромайдана Арсения Яценюка. Известно также, что и новый глава НБУ – человек из обоймы Яценюка, которого называет кумом. В политику он пришел в команде Яценюка, а с 2012 по 2014 год был депутатом "Батькивщины". Ранее, с 2007 по 2009 был заместителем Совета национальной безопасности и обороны при Викторе Ющенко. В 2017 году украинское издание "Факты" перечисляло Пышного в списке тех людей, без которых Евромайдан не состоялся бы. В Буковине многие чиновники ожидают для себя преференций от этого назначения.От их интересов и карьерных забот чрезвычайно далеки жители гуцульских сел Черновицкой области. В Путильском районе в горном хуторе Лубок сейчас осталось только три семьи. Все они представители субэтнической группы гуцулов. В каждой семье - от 8 до 12 детей. Телевизионный сигнал здесь не ловит, как и мобильная связь. До ближайшего магазина пешком идти полдня по горным тропам, если погода хорошая. Их жизнь вертится вокруг заготовки дров, ухода за скотиной, изготовления овечьего сыра и сбора даров природы. Варвара Игнатьевна, одна из гуцулок хутора, говорит в интервью, что слышала о конфликте между РФ и Украиной, но из-за чего и почему он произошёл, так толком и не поняла.

https://ukraina.ru/20221006/1039422361.html

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, черновцы, нацбанк, буковина, андрей ермак, контрабанда, румыния