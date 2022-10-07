https://ukraina.ru/20221007/1039432233.html
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали" - 07.10.2022 Украина.ру
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"
Российские военнослужащие возвращают свои территории на Украине, это Россия, поэтому пришло время защитить свою страну, а если каждый будет прятаться, то и до Камчатки потерять можно, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-07T04:30
2022-10-07T04:30
2022-10-07T04:30
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По его словам, у России военные интересы и дело принципа, поэтому бойцы РФ будут добиваться их достижения "до конца, любой ценой".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"
Российские военнослужащие возвращают свои территории на Украине, это Россия, поэтому пришло время защитить свою страну, а если каждый будет прятаться, то и до Камчатки потерять можно, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру