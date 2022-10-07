Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали" - 07.10.2022 Украина.ру
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Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали" - 07.10.2022 Украина.ру
Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"
Российские военнослужащие возвращают свои территории на Украине, это Россия, поэтому пришло время защитить свою страну, а если каждый будет прятаться, то и до Камчатки потерять можно, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
2022-10-07T04:30
2022-10-07T04:30
новости
россия
украина
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По его словам, у России военные интересы и дело принципа, поэтому бойцы РФ будут добиваться их достижения "до конца, любой ценой".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html
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новости, россия, украина
Новости, Россия, Украина

Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"

04:30 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие возвращают свои территории на Украине, это Россия, поэтому пришло время защитить свою страну, а если каждый будет прятаться, то и до Камчатки потерять можно, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру
Мы уже здесь давно, мы возвращаем свои территории, это Россия, пришло время ее защитить. Поэтому я всегда говорю молодым бойцам, кто обращается за советом: ребята, быстрее приезжайте, быстренько разберемся и разбежимся по домам, заниматься своими делами и семьями. А если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем.
позывной "Нурали"
доброволец из Челябинска
По его словам, у России военные интересы и дело принципа, поэтому бойцы РФ будут добиваться их достижения "до конца, любой ценой".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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