https://ukraina.ru/20221007/1039432233.html

Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"

Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали" - 07.10.2022 Украина.ру

Если каждый будет прятаться, так мы всё до Камчатки потеряем – доброволец "Нурали"

Российские военнослужащие возвращают свои территории на Украине, это Россия, поэтому пришло время защитить свою страну, а если каждый будет прятаться, то и до Камчатки потерять можно, сказал доброволец из Челябинска с позывным "Нурали" в интервью Украина.ру

2022-10-07T04:30

2022-10-07T04:30

2022-10-07T04:30

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По его словам, у России военные интересы и дело принципа, поэтому бойцы РФ будут добиваться их достижения "до конца, любой ценой".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039409866.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина