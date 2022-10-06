https://ukraina.ru/20221006/1039453656.html
Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ
Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру
Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ
Американцам рассказывают о том, как русские массово бегут от мобилизации в другие страны, в то время как украинцы остаются в своей стране, чтобы защищать её. Однако реальность отличается от историй в основных западных СМИ, рассказывается в статье “Не покупайтесь на рассказы об Украине”, опубликованной 6 октября изданием The American Conservative
2022-10-06T14:56
2022-10-06T14:56
2022-10-06T14:56
новости
спецоперация
мобилизация
сша
сми
уклонение
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Американские СМИ полны рассказов о “перепуганных русских”, которым “некуда бежать” от объявленной в стране частичной мобилизации, говорится в статье американской писательницы украинского происхождения Кати Сегдвик.Естественно, в России есть уклоняющиеся от мобилизации люди, как и во время любого другого военного конфликта. Однако освещение данной темы в СМИ вызывает вопросы, рассказывает автор.Например, Энн Эпплбаум — американско-польская журналистка и жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, утверждала, что беженцы с Украины - почти исключительно женщины и дети, поскольку мужчины, якобы, “остались сражаться”. А из России, по словам Эпплбаум, сейчас выезжают почти исключительно мужчины, “потому что они не хотят воевать”.Между тем, мужчинам, желающим покинуть Украину, как правило, приходилось делать это нелегально, и в этом случае их фотографии не украшали первые полосы западных газет. Если их ловили, то они оказывались на последних страницах украинских СМИ, продолжает автор, и приводит многочисленные примеры подобных случаев.Также не находят отклика в западных СМИ многочисленные кадры украинцев, убегающих (и даже уплывающих) от сотрудников военкоматов. Статья, опубликованная в июле в газете The New York Times, которая подтверждает подобные истории, не привлекла столько внимания, как истории о бабушках, сбивающих российские дроны банками с солёными огурцами, иронизирует автор.Между тем, она свидетельствует о том, что боевой дух украинцев далёк от того, о котором обычно сообщают западные СМИ, заключает автор.
https://ukraina.ru/20221006/1039426739.html
https://ukraina.ru/20220817/1037765718.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, мобилизация, сша, сми, уклонение
Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ
Американцам рассказывают о том, как русские массово бегут от мобилизации в другие страны, в то время как украинцы остаются в своей стране, чтобы защищать её. Однако реальность отличается от историй в основных западных СМИ, рассказывается в статье “Не покупайтесь на рассказы об Украине”, опубликованной 6 октября изданием The American Conservative
Американские СМИ полны рассказов о “перепуганных русских”, которым “некуда бежать” от объявленной в стране частичной мобилизации, говорится в статье
американской писательницы украинского происхождения Кати Сегдвик.
Естественно, в России есть уклоняющиеся от мобилизации люди, как и во время любого другого военного конфликта. Однако освещение данной темы в СМИ вызывает вопросы, рассказывает автор.
Например, Энн Эпплбаум — американско-польская журналистка и жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, утверждала, что беженцы с Украины - почти исключительно женщины и дети, поскольку мужчины, якобы, “остались сражаться”. А из России, по словам Эпплбаум, сейчас выезжают почти исключительно мужчины, “потому что они не хотят воевать”.
Такова картина, которую мы получаем из СМИ. Но учтите, что беженцы, выезжающие из Украины, были почти сплошь женщины и дети, потому что мужчин не выпускали из страны (хотя некоторые ловкачи заранее заготовили паспорта других стран и документы об инвалидности как раз на этот случай). Кадры из страны в первые дни войны убедили западных потребителей новостей в том, что Украина не станет Сирией, что украинские мужчины готовы воевать
Катя Сегдвик
Американская писательница
Между тем, мужчинам, желающим покинуть Украину, как правило, приходилось делать это нелегально, и в этом случае их фотографии не украшали первые полосы западных газет. Если их ловили, то они оказывались на последних страницах украинских СМИ, продолжает автор, и приводит многочисленные примеры подобных случаев.
Также не находят отклика в западных СМИ многочисленные кадры украинцев, убегающих (и даже уплывающих) от сотрудников военкоматов. Статья
, опубликованная в июле в газете The New York Times, которая подтверждает подобные истории, не привлекла столько внимания, как истории о бабушках, сбивающих российские дроны банками с солёными огурцами, иронизирует автор.
Между тем, она свидетельствует о том, что боевой дух украинцев далёк от того, о котором обычно сообщают западные СМИ, заключает автор.