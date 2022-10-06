https://ukraina.ru/20221006/1039453656.html

Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ

Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ - 06.10.2022 Украина.ру

Американцам рассказали, действительно ли украинцы горят желанием сражаться в рядах ВСУ

Американцам рассказывают о том, как русские массово бегут от мобилизации в другие страны, в то время как украинцы остаются в своей стране, чтобы защищать её. Однако реальность отличается от историй в основных западных СМИ, рассказывается в статье “Не покупайтесь на рассказы об Украине”, опубликованной 6 октября изданием The American Conservative

2022-10-06T14:56

2022-10-06T14:56

2022-10-06T14:56

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спецоперация

мобилизация

сша

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уклонение

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Американские СМИ полны рассказов о “перепуганных русских”, которым “некуда бежать” от объявленной в стране частичной мобилизации, говорится в статье американской писательницы украинского происхождения Кати Сегдвик.Естественно, в России есть уклоняющиеся от мобилизации люди, как и во время любого другого военного конфликта. Однако освещение данной темы в СМИ вызывает вопросы, рассказывает автор.Например, Энн Эпплбаум — американско-польская журналистка и жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, утверждала, что беженцы с Украины - почти исключительно женщины и дети, поскольку мужчины, якобы, “остались сражаться”. А из России, по словам Эпплбаум, сейчас выезжают почти исключительно мужчины, “потому что они не хотят воевать”.Между тем, мужчинам, желающим покинуть Украину, как правило, приходилось делать это нелегально, и в этом случае их фотографии не украшали первые полосы западных газет. Если их ловили, то они оказывались на последних страницах украинских СМИ, продолжает автор, и приводит многочисленные примеры подобных случаев.Также не находят отклика в западных СМИ многочисленные кадры украинцев, убегающих (и даже уплывающих) от сотрудников военкоматов. Статья, опубликованная в июле в газете The New York Times, которая подтверждает подобные истории, не привлекла столько внимания, как истории о бабушках, сбивающих российские дроны банками с солёными огурцами, иронизирует автор.Между тем, она свидетельствует о том, что боевой дух украинцев далёк от того, о котором обычно сообщают западные СМИ, заключает автор.

https://ukraina.ru/20221006/1039426739.html

https://ukraina.ru/20220817/1037765718.html

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новости, спецоперация, мобилизация, сша, сми, уклонение