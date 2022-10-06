https://ukraina.ru/20221006/1039445745.html
НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский
НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский - 06.10.2022 Украина.ру
НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский
Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация прокси-войны через Украину. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T13:39
2022-10-06T13:39
2022-10-06T13:39
олег неменский
новости
эксперт
нато
украина
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"Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет. Но это никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать свою военную инфраструктуру на Украине", - сказал эксперт.По его словам, отсутствие права голоса у Украины в составе НАТО не должно успокаивать Россию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/58/1025675824_405:0:3648:2432_1920x0_80_0_0_27a4d7e44c73cb680c56dcfb78a87a81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег неменский, новости, эксперт, нато, украина
Олег Неменский, Новости, эксперт, НАТО, Украина
НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский
Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация прокси-войны через Украину. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
"Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет. Но это никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать свою военную инфраструктуру на Украине", - сказал эксперт.
По его словам, отсутствие права голоса у Украины в составе НАТО не должно успокаивать Россию.
"Потому что присутствие НАТО на территории Украины и так очень заметно", - объяснил Неменский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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