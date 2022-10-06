https://ukraina.ru/20221006/1039445745.html

НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский

НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский - 06.10.2022 Украина.ру

НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - Неменский

Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация прокси-войны через Украину. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

2022-10-06T13:39

олег неменский

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"Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет. Но это никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать свою военную инфраструктуру на Украине", - сказал эксперт.По его словам, отсутствие права голоса у Украины в составе НАТО не должно успокаивать Россию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олег неменский, новости, эксперт, нато, украина