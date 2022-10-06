https://ukraina.ru/20221006/1039441294.html
В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине
В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине - 06.10.2022 Украина.ру
В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине
Западные СМИ практически являются стороной конфликта на Украине и к тому же проявляют "невежество" при его освещении. Об этом говорится в статье "Не покупайтесь на рассказы об Украине", опубликованной 6 октября изданием The American Conservative
2022-10-06T12:50
2022-10-06T12:50
2022-10-06T13:32
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Её автор, Катя Сегдвик, начинает статью с информации о фотографии длинной колонны легковых автомобилей и автобусов, опубликованной российским оппозиционером Геннадием Гудковым, утверждавшим, что она была сделана на российско-монгольской границе и свидетельствует о массовом бегстве россиян от частичной мобилизации.На самом же деле на фотографии изображены американцы, отправляющиеся на ежегодный фестиваль «Горящий человек» в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, объясняет автор.Далее она указала, что не имеет ничего против Гудкова или кого-то ещё из либеральной российской оппозиции, однако, по её словам, их «одолевают чувства», поэтому бесполезно полагаться на их сообщения для понимания конфликта на Украине.В качестве примера автор указывает на многочисленные статьи в западных СМИ о россиянах, сопротивляющихся частичной мобилизации, и практически полном отсутствии упоминаний о многочисленных украинцах, пересекающих границы за взятки или по поддельным документам, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
https://ukraina.ru/20220915/1038702443.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, фейки, пропаганда, спецоперация, всу, мобилизация, уклонение, усср
Новости, США, СМИ, фейки, пропаганда, Спецоперация, ВСУ, мобилизация, уклонение, УССР
В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине
12:50 06.10.2022 (обновлено: 13:32 06.10.2022)
Западные СМИ практически являются стороной конфликта на Украине и к тому же проявляют "невежество" при его освещении. Об этом говорится в статье "Не покупайтесь на рассказы об Украине", опубликованной 6 октября изданием The American Conservative
Её автор, Катя Сегдвик
, начинает статью
с информации о фотографии длинной колонны легковых автомобилей и автобусов, опубликованной российским оппозиционером Геннадием Гудковым
, утверждавшим, что она была сделана на российско-монгольской границе и свидетельствует о массовом бегстве россиян от частичной мобилизации.
На самом же деле на фотографии изображены американцы, отправляющиеся на ежегодный фестиваль «Горящий человек» в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, объясняет автор.
Далее она указала, что не имеет ничего против Гудкова или кого-то ещё из либеральной российской оппозиции, однако, по её словам, их «одолевают чувства», поэтому бесполезно полагаться на их сообщения для понимания конфликта на Украине.
«По причинам гораздо менее очевидным западные СМИ столь же эмоционально вовлечены в конфликт и вдобавок чрезвычайно невежественны. У меня складывается впечатление, что новости пишут те же люди, которые десятилетиями твердили мне, еврейке из Советской Украины, что я русская. Теперь, когда они нашли Украину на карте, они в равной степени уверены в поднимающих настроение рассказах, которые они "стряпают"».
Катя Сегдвик
Американская писательница
В качестве примера автор указывает на многочисленные статьи в западных СМИ о россиянах, сопротивляющихся частичной мобилизации, и практически полном отсутствии упоминаний о многочисленных украинцах, пересекающих границы за взятки или по поддельным документам, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.