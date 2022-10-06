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В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине

В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине - 06.10.2022 Украина.ру

В США рассказали о "невежественных" западных СМИ, освещающих события на Украине

Западные СМИ практически являются стороной конфликта на Украине и к тому же проявляют "невежество" при его освещении. Об этом говорится в статье "Не покупайтесь на рассказы об Украине", опубликованной 6 октября изданием The American Conservative

2022-10-06T12:50

2022-10-06T12:50

2022-10-06T13:32

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Её автор, Катя Сегдвик, начинает статью с информации о фотографии длинной колонны легковых автомобилей и автобусов, опубликованной российским оппозиционером Геннадием Гудковым, утверждавшим, что она была сделана на российско-монгольской границе и свидетельствует о массовом бегстве россиян от частичной мобилизации.На самом же деле на фотографии изображены американцы, отправляющиеся на ежегодный фестиваль «Горящий человек» в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, объясняет автор.Далее она указала, что не имеет ничего против Гудкова или кого-то ещё из либеральной российской оппозиции, однако, по её словам, их «одолевают чувства», поэтому бесполезно полагаться на их сообщения для понимания конфликта на Украине.В качестве примера автор указывает на многочисленные статьи в западных СМИ о россиянах, сопротивляющихся частичной мобилизации, и практически полном отсутствии упоминаний о многочисленных украинцах, пересекающих границы за взятки или по поддельным документам, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

https://ukraina.ru/20220915/1038702443.html

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новости, сша, сми, фейки, пропаганда, спецоперация, всу, мобилизация, уклонение, усср