https://ukraina.ru/20221006/1039440578.html

Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова

Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова - 06.10.2022 Украина.ру

Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова

Действия Запада модно квалифицировать как соучастие в настоящей гибридной войне. Об этом на брифинге 6 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-10-06T12:38

2022-10-06T12:38

2022-10-06T12:38

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К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекают частные американские и европейские компании. Из-за действий Запада на Украине погибли и ранены сотни тысяч мирных жителей, сказала Захарова. Такие действия Захарова назвала соучастием и "настоящей гибридной войной".

https://ukraina.ru/20221006/1039432964.html

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2022

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новости, захарова, украина, киев, сша