Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова - 06.10.2022 Украина.ру
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Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова - 06.10.2022 Украина.ру
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
Действия Запада модно квалифицировать как соучастие в настоящей гибридной войне. Об этом на брифинге 6 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-10-06T12:38
2022-10-06T12:38
новости
захарова
украина
киев
сша
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К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекают частные американские и европейские компании. Из-за действий Запада на Украине погибли и ранены сотни тысяч мирных жителей, сказала Захарова. Такие действия Захарова назвала соучастием и "настоящей гибридной войной".
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новости, захарова, украина, киев, сша
Новости, Захарова, Украина, Киев, США

Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова

12:38 06.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Действия Запада модно квалифицировать как соучастие в настоящей гибридной войне. Об этом на брифинге 6 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекают частные американские и европейские компании. Из-за действий Запада на Украине погибли и ранены сотни тысяч мирных жителей, сказала Захарова.
"Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени выдают спутниковые и другие разведданные командованию Вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций", - сказала Захарова.
Такие действия Захарова назвала соучастием и "настоящей гибридной войной".
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:20
Американские журналисты раскрыли схему частных поставок оружия на УкраинуВ США бывший водитель лимузина и врач-остеопат организовали схему поставок американского, болгарского и боснийского оружия на Украину. Об этом пишут журналисты американского издания The New York Times
 
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