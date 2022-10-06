https://ukraina.ru/20221006/1039440578.html
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова - 06.10.2022 Украина.ру
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
Действия Запада модно квалифицировать как соучастие в настоящей гибридной войне. Об этом на брифинге 6 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-10-06T12:38
2022-10-06T12:38
2022-10-06T12:38
новости
захарова
украина
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К обработке спутниковой информации в интересах Киева привлекают частные американские и европейские компании. Из-за действий Запада на Украине погибли и ранены сотни тысяч мирных жителей, сказала Захарова. Такие действия Захарова назвала соучастием и "настоящей гибридной войной".
https://ukraina.ru/20221006/1039432964.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, украина, киев, сша
Новости, Захарова, Украина, Киев, США
Частные компании привлекли к обработке разведданных для Киева - Захарова
Действия Запада модно квалифицировать как соучастие в настоящей гибридной войне. Об этом на брифинге 6 октября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова