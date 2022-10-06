https://ukraina.ru/20221006/1039433401.html
России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт
России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт - 06.10.2022 Украина.ру
России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру считает плохой идею некоторых экспертов наносить удары по базам с оружием для ВСУ на территории Польши
2022-10-06T10:33
2022-10-06T10:33
2022-10-06T10:33
нато
польша
новости
эксперт
петр акопов
россия
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"Этого делать не нужно. Это будет означать ту самую эскалацию, когда мы перебрасываем мяч на сторону американцев. Если мы ударим по Польше, мы не получим удар по Черноморскому флоту. Но они нас предупреждали, что будут защищать любой кусок территории НАТО", - напомил Акопов.Он отметил, что удар по базе в Польше – это не вторжение, но это нападение на одну из стран Альянса.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/15/1030421555_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_f726bcbf018380b52cb73903dd96b48d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, польша, новости, эксперт, петр акопов, россия
НАТО, Польша, Новости, эксперт, Петр Акопов, Россия
России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт
Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру считает плохой идею некоторых экспертов наносить удары по базам с оружием для ВСУ на территории Польши
"Этого делать не нужно. Это будет означать ту самую эскалацию, когда мы перебрасываем мяч на сторону американцев. Если мы ударим по Польше, мы не получим удар по Черноморскому флоту. Но они нас предупреждали, что будут защищать любой кусок территории НАТО", - напомил Акопов.
Он отметил, что удар по базе в Польше – это не вторжение, но это нападение на одну из стран Альянса.
"И мы фактически позволим им сделать ответный ход, пригласив их к участию в конфликте. Они скажут: "Ах так. Тогда мы вводим войска на Украину и вступаем с вами в непосредственное боевое соприкосновение". Поэтому я не вижу смысла в ударах по странам НАТО. Есть смысл в ударах по точкам входа натовского оружия на Украину. Но в военно-техническом плане это не так просто сделать, как кажется", - объяснил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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