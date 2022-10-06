https://ukraina.ru/20221006/1039433401.html

России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт

России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт - 06.10.2022 Украина.ру

России нет смысла бить по странам НАТО - эксперт

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру считает плохой идею некоторых экспертов наносить удары по базам с оружием для ВСУ на территории Польши

2022-10-06T10:33

2022-10-06T10:33

2022-10-06T10:33

нато

польша

новости

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петр акопов

россия

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"Этого делать не нужно. Это будет означать ту самую эскалацию, когда мы перебрасываем мяч на сторону американцев. Если мы ударим по Польше, мы не получим удар по Черноморскому флоту. Но они нас предупреждали, что будут защищать любой кусок территории НАТО", - напомил Акопов.Он отметил, что удар по базе в Польше – это не вторжение, но это нападение на одну из стран Альянса.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, польша, новости, эксперт, петр акопов, россия