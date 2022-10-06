https://ukraina.ru/20221006/1039426081.html
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян - 06.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, передает 6 октября РИА Новости
2022-10-06T07:55
2022-10-06T07:55
2022-10-06T07:55
автомобили
россияне
новости
страна
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102093/04/1020930409_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_dcf6ef916646939ea0284263ea9ac3aa.jpg
"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - сказал Морозов.Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах автомобилях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102093/04/1020930409_156:0:2644:1866_1920x0_80_0_0_a98d5261e6373ad50100a946a301e543.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
автомобили, россияне, новости, страна, единая россия
автомобили, россияне, Новости, страна, Единая Россия
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, передает 6 октября РИА Новости
"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - сказал Морозов.
Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.
"Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства", - отметил он.
Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах автомобилях.