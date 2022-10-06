Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян - 06.10.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян - 06.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян
Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, передает 6 октября РИА Новости
2022-10-06T07:55
2022-10-06T07:55
автомобили
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новости
страна
единая россия
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"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - сказал Морозов.Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах автомобилях.
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автомобили, россияне, новости, страна, единая россия
автомобили, россияне, Новости, страна, Единая Россия

Депутат Госдумы предложил узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

07:55 06.10.2022
 
© Фото : Nate Steiner / flickr
- РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Nate Steiner / flickr
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Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, передает 6 октября РИА Новости
"Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы", - сказал Морозов.
Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей.

"Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства", - отметил он.

Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах автомобилях.
 
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