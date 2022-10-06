https://ukraina.ru/20221006/1039400749.html

Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях

Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях - 06.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях

ВСУ пользуется огромной материальной и информационной поддержкой НАТО, поэтому захват ими ещё нескольких городов на освобождённых территориях не исключается. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2022-10-06T05:45

2022-10-06T05:45

2022-10-06T05:45

новости

спецоперация

алексей леонков

нато

штабы

всу

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Он рассказал, что объединённые штабы НАТО продумывают операции для ВСУ, разрабатывая их в режиме реального времени.По словам Леонкова, в Германии сейчас создаётся центр НАТО, в котором будут работать 300 сотрудников, чтобы планировать такого рода операции.Он отметил, что эвакуация населения необходима ввиду репрессий, которые проводит киевский режим на занятых им территориях.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038761023.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, алексей леонков, нато, штабы, всу