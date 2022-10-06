Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях - 06.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях
Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях - 06.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях
ВСУ пользуется огромной материальной и информационной поддержкой НАТО, поэтому захват ими ещё нескольких городов на освобождённых территориях не исключается. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-10-06T05:45
2022-10-06T05:45
новости
спецоперация
алексей леонков
нато
штабы
всу
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Он рассказал, что объединённые штабы НАТО продумывают операции для ВСУ, разрабатывая их в режиме реального времени.По словам Леонкова, в Германии сейчас создаётся центр НАТО, в котором будут работать 300 сотрудников, чтобы планировать такого рода операции.Он отметил, что эвакуация населения необходима ввиду репрессий, которые проводит киевский режим на занятых им территориях.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, алексей леонков, нато, штабы, всу
Новости, Спецоперация, Алексей Леонков, НАТО, штабы, ВСУ

Военный эксперт оценил шансы ВСУ продвинуться на освобожденных территориях

05:45 06.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ пользуется огромной материальной и информационной поддержкой НАТО, поэтому захват ими ещё нескольких городов на освобождённых территориях не исключается. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он рассказал, что объединённые штабы НАТО продумывают операции для ВСУ, разрабатывая их в режиме реального времени.
По словам Леонкова, в Германии сейчас создаётся центр НАТО, в котором будут работать 300 сотрудников, чтобы планировать такого рода операции.

Противостояние выходит на иной уровень. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что какие-то города будут сдаваться. Другое дело, что мы должны заранее эвакуировать оттуда население

IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый, Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт
Он отметил, что эвакуация населения необходима ввиду репрессий, которые проводит киевский режим на занятых им территориях.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 11:51
Лариса Шеслер о репрессиях на Украине и о том, что нужно сделать для безопасности людей
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлексей ЛеонковНАТОштабыВСУ
 
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