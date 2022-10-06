Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт - 06.10.2022 Украина.ру
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Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт
Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт - 06.10.2022 Украина.ру
Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт
Союзные силы способны бороться с новой тактикой ВСУ, успешно применённой под Харьковом и Красным Лиманом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-10-06T05:30
2022-10-06T05:30
новости
спецоперация
алексей леонков
всу
разведка
сирия
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Он рассказал, что ВСУ, используя отсутствие сплошной линии фронта, применяют разведгруппы в составе трёх-четырёх боевых машин, которые постоянно "прощупывают" оборону союзных сил, и закрепляются там, где не встречают сопротивления.По его словам, в Сирии союзные силы эффективно боролись с подобной тактикой, хотя там наземную работу выполняли не российские войска, а отряды иранского "Корпуса стражей исламской революции", ливанского ополчения партии "Хезболла" и сирийской армии.Он добавил, что для уничтожения разведгрупп ВСУ необходимо сочетать засады в степной и лесистой местности с применением беспилотников.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, алексей леонков, всу, разведка, сирия
Новости, Спецоперация, Алексей Леонков, ВСУ, разведка, Сирия

Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт

05:30 06.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Союзные силы способны бороться с новой тактикой ВСУ, успешно применённой под Харьковом и Красным Лиманом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он рассказал, что ВСУ, используя отсутствие сплошной линии фронта, применяют разведгруппы в составе трёх-четырёх боевых машин, которые постоянно "прощупывают" оборону союзных сил, и закрепляются там, где не встречают сопротивления.
По его словам, в Сирии союзные силы эффективно боролись с подобной тактикой, хотя там наземную работу выполняли не российские войска, а отряды иранского "Корпуса стражей исламской революции", ливанского ополчения партии "Хезболла" и сирийской армии.

Главный тактический приём — это создание системы четкого взаимодействия и создание мобильных летучих отрядов, которые могли бы уничтожать передовые отряды разведки, состоящие из трех-четырех машин противника

Алексей Леонков
Военный эксперт
Он добавил, что для уничтожения разведгрупп ВСУ необходимо сочетать засады в степной и лесистой местности с применением беспилотников.
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:32
Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в СирииРоссия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлексей ЛеонковВСУразведкаСирия
 
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