Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Союзные силы способны бороться с новой тактикой ВСУ, успешно применённой под Харьковом и Красным Лиманом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он рассказал, что ВСУ, используя отсутствие сплошной линии фронта, применяют разведгруппы в составе трёх-четырёх боевых машин, которые постоянно "прощупывают" оборону союзных сил, и закрепляются там, где не встречают сопротивления.
По его словам, в Сирии союзные силы эффективно боролись с подобной тактикой, хотя там наземную работу выполняли не российские войска, а отряды иранского "Корпуса стражей исламской революции", ливанского ополчения партии "Хезболла" и сирийской армии.
Главный тактический приём — это создание системы четкого взаимодействия и создание мобильных летучих отрядов, которые могли бы уничтожать передовые отряды разведки, состоящие из трех-четырех машин противника
Он добавил, что для уничтожения разведгрупп ВСУ необходимо сочетать засады в степной и лесистой местности с применением беспилотников.
22 августа, 14:32Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в СирииРоссия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.