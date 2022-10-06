Леонков: для купирования новой тактики ВСУ необходимо вспомнить сирийский опыт

Военный эксперт о том, почему российская авиация не уничтожит ВСУ как террористов в Сирии

Россия не ввела войска на Украину в 2014-2015 годах не только из-за отсутствия у летчиков сирийского опыта и большого количества высокоточных ракет. Но в то время наша армия действительно была в стадии перестройки. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру