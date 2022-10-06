https://ukraina.ru/20221006/1039378219.html
Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже
Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже - 06.10.2022 Украина.ру
Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже
Вся мировая экономика зависит от доллара, чтобы переломить эту ситуацию нужно формировать суверенную российскую экономику, построенную на объеме товарной массы в стране. И это – одна из целей спецоперации РФ. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-06T04:00
2022-10-06T04:00
2022-10-06T04:00
россия
валюта
депутат
новости
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Это значит, подытожил он, что перед Россией стоит задача выпуска национальной валюты, которая будет основана на объеме товарной массы, производимой в стране, а не на объеме экспортных операций."Посмотрите на рубль у вас в кармане, там про Российское государство вообще ни слова не сказано. Это ценная бумага организации, независимой от государства, под названием Центральный банк - филиал, то есть, депозитарий МВФ, между прочим - то есть, иностранной структуры", - сказал Фёдоров.Повышение производительности в стране позволит не только сформировать национальные инвестиции, но и вытеснить доллар из российской экономики. А как следствие – и мировой."То есть, сделать то, что называется восстановление суверенитета в полном масштабе, потому что многополярный мир – это не только где-то за рубежом, многополярный мир – это национальная система управления, например, России. Ее же надо создать! К сожалению, пока еще мы не приступили даже к ее созданию, а только готовимся к этому", - рассказал собеседник издания.В этом случае, резюмировал он, все страны мира будут рассматривать рубль как валюту, которую можно использовать в качестве резервной, валюты платежа.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, валюта, депутат, новости
Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже
Вся мировая экономика зависит от доллара, чтобы переломить эту ситуацию нужно формировать суверенную российскую экономику, построенную на объеме товарной массы в стране. И это – одна из целей спецоперации РФ. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"У нас просто нет национальной валюты, например. Рубль – есть производная доллара на бирже. Фактически Россия откатилась на позиции Руси до права чеканить еще московскую монету, понимаете. Вот фактически у нас нет права даже на свою монету, которое - это право - имелось у московских княжеств еще 1000 лет назад. Мы печатаем рубль пропорционально объему выкупленных долларов за экспортные операции, и все", - сказал депутат.
Это значит, подытожил он, что перед Россией стоит задача выпуска национальной валюты, которая будет основана на объеме товарной массы, производимой в стране, а не на объеме экспортных операций.
"Посмотрите на рубль у вас в кармане, там про Российское государство вообще ни слова не сказано. Это ценная бумага организации, независимой от государства, под названием Центральный банк - филиал, то есть, депозитарий МВФ, между прочим - то есть, иностранной структуры", - сказал Фёдоров.
Повышение производительности в стране позволит не только сформировать национальные инвестиции, но и вытеснить доллар из российской экономики. А как следствие – и мировой.
"То есть, сделать то, что называется восстановление суверенитета в полном масштабе, потому что многополярный мир – это не только где-то за рубежом, многополярный мир – это национальная система управления, например, России. Ее же надо создать! К сожалению, пока еще мы не приступили даже к ее созданию, а только готовимся к этому", - рассказал собеседник издания.
В этом случае, резюмировал он, все страны мира будут рассматривать рубль как валюту, которую можно использовать в качестве резервной, валюты платежа.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь: