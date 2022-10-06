https://ukraina.ru/20221006/1039378219.html

Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже

Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже - 06.10.2022 Украина.ру

Депутат ГД: у нас нет национальной валюты, рубль - производная доллара на бирже

Вся мировая экономика зависит от доллара, чтобы переломить эту ситуацию нужно формировать суверенную российскую экономику, построенную на объеме товарной массы в стране. И это – одна из целей спецоперации РФ. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-06T04:00

2022-10-06T04:00

2022-10-06T04:00

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валюта

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Это значит, подытожил он, что перед Россией стоит задача выпуска национальной валюты, которая будет основана на объеме товарной массы, производимой в стране, а не на объеме экспортных операций."Посмотрите на рубль у вас в кармане, там про Российское государство вообще ни слова не сказано. Это ценная бумага организации, независимой от государства, под названием Центральный банк - филиал, то есть, депозитарий МВФ, между прочим - то есть, иностранной структуры", - сказал Фёдоров.Повышение производительности в стране позволит не только сформировать национальные инвестиции, но и вытеснить доллар из российской экономики. А как следствие – и мировой."То есть, сделать то, что называется восстановление суверенитета в полном масштабе, потому что многополярный мир – это не только где-то за рубежом, многополярный мир – это национальная система управления, например, России. Ее же надо создать! К сожалению, пока еще мы не приступили даже к ее созданию, а только готовимся к этому", - рассказал собеседник издания.В этом случае, резюмировал он, все страны мира будут рассматривать рубль как валюту, которую можно использовать в качестве резервной, валюты платежа.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, валюта, депутат, новости