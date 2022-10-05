https://ukraina.ru/20221005/1039406326.html

Сергей Меняйло: Война идет не с Украиной и не с украинцами, а с возродившимся нацизмом

Сергей Меняйло: Война идет не с Украиной и не с украинцами, а с возродившимся нацизмом - 05.10.2022 Украина.ру

Сергей Меняйло: Война идет не с Украиной и не с украинцами, а с возродившимся нацизмом

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T14:36

2022-10-05T14:36

2022-10-05T16:25

интервью

сергей меняйло

сво

осетия

добровольцы

украина

рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039407830_30:0:876:476_1920x0_80_0_0_3108eb9b0166c92c7fde05feffa3855e.jpg

В ходе спецоперации ВС РФ добровольческие отряды сражаются не с Украиной, не с украинцами, но с нацизмом, который возродился через столько лет. Сегодня приходится довершать то, что в свое время не до конца довершили наши деды и прадеды, считает глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Сергей Иванович, мы познакомились на Южном фронте с батальоном «Алания», очень интересные люди. Они все рассказывают о том, что этот батальон сформирован и поддерживается благодаря вам. Они рассказали о вас, а мы хотим, чтобы вы нам рассказали о них. Как появился добровольческий батальон, почему появилась необходимость его создания?— Для меня лично и, наверное, таких, как я, немало, эта специальная военная операция — это мое личное. Почему? Могу объяснить. Во-первых, я сын ветерана Великой Отечественной войны, который с войны вернулся инвалидом второй группы. В принципе, сегодня мы понимаем, что война идет не с Украиной и не с украинцами. Война идет с нацизмом, который возродился через столько лет. То есть, получается, то, что в свое время не доделали наши отцы и деды, сегодня доделываем мы. Это одна из составляющих.С начала СВО в ней принимали и до сих пор принимают участие очень близкие для меня люди. Кроме этого, там сегодня выполняют боевые задачи мои подчиненные, они помоложе меня, у них немножко другие погоны. Мои подчиненные, мои сослуживцы.Еще одна составляющая, почему для меня это близко, — я 37 календарных лет служил в Вооруженных силах и имею опыт не одной войны. Прекрасно понимаю, что происходит. Хотя нет похожих друг на друга войн.Мы все должны поддерживать то решение, которое принял президент Российской Федерации. Сегодня идет война за существование России как целостного государства. Если провести здесь историческую аналогию — Великая Отечественная война 1941−1945 годов. Война шла не только за существование Советского Союза, но и всего мира. Поэтому понятно, что там (в зоне СВО. — Ред.) обстановка очень непростая.Понятно, что всегда есть сложности, не всегда всё идет по намеченному плану. И, понимая, что в России патриотов все-таки намного больше, чем у противника, такое решение в душе у меня созрело. Это мое личное решение, это мое личное отношение к тем событиям, которые там происходят. Аргументы, обоснование, из-за чего выработано — я уже сказал.Осетия всегда отличалась своим героизмом, своим духом. Если взять Великую Отечественную войну — более 120 тысяч выходцев из Северной Осетии ушли на фронт. Среди них есть выдающиеся люди, это и Исса Плиев, и Хаджи-Умар Мамсуров, это и первый герой Советского Союза Мильдзихов, легендарный разведчик.Это Хетагуров, легенда для республики Бурятии, первый командир 327 мотострелковой дивизии — ее называют Бурятской, потому что она формировалась там в годы войны — дослужился до генерал-полковника. Выходцы из Северной Осетии служили во всех видах Вооруженных сил и родах войск.Так вот эта мысль созрела. И когда я начал говорить об этом, люди подтянулись. Поэтому это личная история. И решение, которое созрело сразу, — политическое. Таких личных историй, я уверен, очень много, потому что добровольцев очень много, они не только с нашей республики, но из других регионов. Патриоты нашей великой страны есть. Мы решили совместно дать возможность этим людям показать себя.Для каждого — есть в батальоне «Алания», в батальоне «Осетия», сейчас там же, на передовой для каждого из них, — отличная история, книга Игнатьева, называется «Пятьдесят лет в строю». Там эпиграф (стихи Федора Глинки. — Ред.), он сегодня тоже актуален:«Теперь ли нам дремать в покое,России верные сыны?!Пойдем, сомкнемся в ратном строе,Пойдем — и в ужасах войныДрузьям, Отечеству, народу,Отыщем славу и свободу».Это не дословное понимание, это дух людей, которые являются патриотами, которые хотят помочь или встать на защиту своей Родины. Так как это люди очень опытные, да… я не говорю, что это кадровые военные, хотя есть и кадровые военные. Это люди, которые прошли определенный путь в своей жизни. Прошли войны, военные конфликты, и Южноосетинский, и Абхазию, и Чеченскую Республику. Они пошли осознанно, никто никого силой не тянул. Сегодня выполняют поставленные задачи.Основной посыл был один, что это опытные люди, которые способны выполнять задачи. Чем больше таких опытных людей будет, тем меньше будет потерь среди молодежи. Это одна из мотиваций.Вторая мотивация: все-таки мы братские народы, и когда ты с ними разговаривал, наверное, ты понимал, что там нет сегодня градации — осетин, русский, белорус, грузин, армянин и т. д. — там все русские.— Как сказал один из командиров, собственно, с позывным «Русский».— Да, хотя по национальности он осетин. Поэтому это надежные люди. Еще один момент, у нас в Осетии и, в принципе, на Кавказе, есть такое понятие, в хорошем понимании этого слова — «кто за кем пошел». Получилось так, что я за них отвечаю, потому что они пошли за мной, а они за меня отвечают, потому что так получилось, что я их возглавил. Поэтому там у нас нет жизни по уставу, как в Вооруженных силах, как в частях армейских и т. д. Там, в принципе, все основано на взаимопонимании, на взаимоуважении.Им не надо насаждать воинскую дисциплину и все остальное. Они осознанно идут выполнять те задачи, которые перед ними стоят, понимая, что войны без потерь не бывает. Когда человек убежден в своей правоте, когда он с духом, то кроме героизма, кроме осознанного выполнения поставленных задач, осознанного риска, в том числе рискуя жизнью, люди выполняют задачи.Я горжусь тем, что эти люди сами захотели собраться и пойти, выдвинуться туда и выполнять задачи. Мне, как кадровому офицеру, изначально было, как бы правильно выразиться… в удивление, когда люди взрослые, одному 58 лет, другой даже старше меня, третьим по пятьдесят, мои ровесники есть — бородатые, которые пытаются… Поначалу пытаются, увидев меня, на строевой шаг перейти, воинское приветствие не совсем правильно отдают.Но потом это все переходит во взаимопонимание. А если есть взаимопонимание и есть поддержка, чувство локтя, то эти люди способны выполнять любую задачу — с ними можно идти в бой, не оглядываясь.Еще мы все-таки маленькая республика, и если уж очно друг друга не знаем, то друг о друге всегда слышали. Эти связи, они тоже только укрепляют наши позиции, потому что есть такое понятие — «стыдно подвести».Понятно, что это люди, разные по духу. Понятно, что война такая штука, бесстрашие-то — бесстрашие, но все равно люди волнуются, люди опасаются иногда. Но, когда есть такое взаимопонимание и такая спайка, страха в глазах у людей становится меньше.Самое интересное, я со стороны наблюдал: казалось бы, стоят взрослые люди, бородатые, с кинжалами, с оружием, но в душе-то они добрые, хотя и сильные, но с мягким сердцем. Когда делились своими пайками в одном из населенных пунктов, когда гуманитарную помощь — из того, что есть — раздавали. Хоть люди и на войне, хоть и воины, но в душе они люди.Даже население, с которым они общаются, их воспринимали сначала опасливо — лица кавказской национальности, горячие, вспыльчивые… А потом раскрывались, понимали, что, кроме духа и стержня, смелости и отваги, у этих людей есть еще и добродушие. Они способны почувствовать боль, горе, и прийти на помощь обыкновенным людям, ничего взамен не требуя. Это тоже, я считаю, очень хорошее качество именно для воинов.Поэтому такое решение созрело, люди поддержали, экипировали отряд. Он экипирован, не скажу, что лучше всех, но довольно на высоком уровне. Мы вооружены хорошо, мы способны выполнять те задачи, которые перед нами стоят.Да, к сожалению, у нас есть потери. Увы, войны без потерь не бывает, но эти потери никого не испугали. Поэтому сейчас они находятся на передовой. Первый батальон у нас называется «Алания», второй — «Осетия», хотя и в том, и другом отряде все интернационально. Есть (люди. — Ред.) из Подмосковья, из Москвы, из-за Урала, из Татарстана, фактически со всех регионов. Есть люди, которые к Осетии вообще никакого отношения не имеют.— Как они узнают, как попадают в отряд?— Земля слухами полнится. Часть людей мы собирали здесь, часть людей примкнули, когда мы уже пересекли ленточку. Часть людей — многие из них воевали с 2014 года на территории ДНР и ЛНР. Часть людей те, которые меня знают, которые со мной в 2014 году были во время Крыма и Севастополя. Даже такой же отряд «Дон», основа — донские казаки, но часть из них была со мной в 2014 году, они на другом направлении. Так там разведчики из нашей республики.В общем, земля слухами полнится, им же легче, когда они друг друга знают. Ну и условия, отношения, это тоже немаловажная история, когда нормальные взаимоотношения между людьми.У нас же командиры обоих отрядов, они не кадровые военные, это командиры, которых назначили… ну, как бы понятно, мы назначили. И они пользуются авторитетом. Они пользуются авторитетом, молодцы. Сколько раз я там был уже, и на передовую когда выходили, и когда согласовывали задачи с военными — какие задачи, где выполнять. Было видно, что люди понимают. То есть основа взаимоотношений не строевой устав или устав Вооруженных сил, а основа взаимоотношений — на уважении, и естественно, на личных качествах каждого человека.У нас есть там офицер запаса, который был командиром взвода назначен поначалу, но потом сказал «нет». Он сейчас гранатометчик. То есть, в принципе, от воинского звания там мало что зависит. Там зависит все от личных качеств самого человека. Я благодарен судьбе, что они за мной пошли. И, естественно, я несу за них ответственность.— Как попасть в отряды, куда надо пойти, кому что сказать?— Мы объявили сбор наших добровольцев в ДОСААФе и, когда все это начиналось, люди пришли, я с ними встретился, я им все объяснил, предоставил аргументы. Часть людей задумались. Потом еще раз собрали, кто-то пришел, кто-то не пришел. В итоге получилось так, что костяк был собран. Первый костяк — это 150 человек.Я им пообещал, что если мы собираем батальон, то я их заведу на полигон, как сейчас принято говорить — «за ленточку», организую их подготовку. Люди могут быть специалистами, люди могут иметь опыт войны, но война — это коллективное противоборство, и боевое слаживание проводить в любом случае надо.Поэтому мы их завели на полигон, организовали подготовку, спасибо Министерству обороны в этом вопросе. Минобороны выделило соответствующих инструкторов. Мы подготовили снайперов, танкистов, гранатометчиков, пулеметчиков, операторов ПТУР и т. д. Все это проходило на полигоне.Получили технику, оружие, боеприпасы. За короткий срок мы смогли создать подразделение, провести одиночную подготовку (бойцов. — Ред.) в составе отделения. В кратчайший срок их смогли в строй поставить.И потом выдвинулись. Я им сказал, что после подготовки заведу в район выполнения боевых задач. Мы выдвинулись в пункт временной дислокации, скажем так. А потом весь отряд вывели на передовые позиции, там, где нам поставило задачу соответствующее командование на этом направлении.Позиции оборудовали, я крайний раз был — позиции оборудованы очень хорошо. С точки зрения технической, мы сегодня хорошо вооружены. У нас есть и дальняя разведка, и ближняя разведка, и все, что касается технических средств наблюдения, у нас есть. Сегодняшнее наше техническое наблюдение работает в интересах объединения Вооруженных сил — и работает неплохо. Неплохо работают наши беспилотники, неплохо работают наши отделения разведчиков, неплохо работает группа специального назначения.У нас есть снайперские группы, подготовленные, есть тяжелые снайперские винтовки, естественно, штатные тоже. У нас есть хорошие минеры, уже появились подготовленные. Есть минометчики. Сегодня, с точки зрения подготовки по военно-учетным специальностям, назовем так, — ребята подготовлены очень хорошо.— Как противник оценивает эффективность осетинских добровольческих отрядов?— Ребята там ходят в своеобразной очень форме, вы видели. У нас есть и демисезонные одежды, и летние, и зимние — все, что необходимо для такой походной, спартанской жизни, у нас есть. Отличительная черта наших батальонов — и первого, и второго — это на одном рукаве российский флаг, на другом флаг Осетии с гербом.Занозой мы у них (у противника. — Ред.) являемся. Если мы являемся занозой — значит, мы хорошо выполняем те задачи, которые перед нами стоят.Мы совершенствуем сегодня вооружение. Второй отряд «Осетия» — у нас есть и танки Т-90, есть и БМП-3, есть и БТР «восьмидесятые», есть и самоходные артиллерийские установки.Дух у людей… в глазах нет страха и нет безнадеги. Люди знают, что они делают, хотят это делать и уже научились это делать. Если ты там был, ты мог увидеть, что даже иногда пытаются баловаться… Я говорю, баловаться не надо лишний раз. Баловаться — в хорошем понимании этого слова. Любой риск должен быть оправдан. На войне надо выполнять задачи, которые тебе поставлены. Если кто-то что-то хочет дополнительно сделать, надо сначала головой подумать, все вопросы взаимодействия организовать и согласовать, потом что это не только жизнь одного человека, но это жизни тех, кто рядом с тобой.— Ваша оценка важности именно добровольческих отрядов в этом конфликте?— Если взять многовековую историю России, то добровольцы были всегда. Сегодня, когда с нами воюет почти весь мир, — это, наверное, еще более актуально. Не потому, что Вооруженные силы Российской Федерации не справляются. Нет, не поэтому. А потому, что это наше общее дело.Встать рядом — это уже дорогого стоит, а когда рядом становятся взрослые мужики, которые в жизни тоже уже что-то повидали, и которые не призыву, не по контракту, а по порыву своей души пошли помогать, они пошли воевать — это тоже дорогого стоит.Там много наших земляков, много людей с Кавказа и со всей России. Переоценить это добровольчество невозможно. Как оценить, нужны ли добровольцы или нет? Давайте вспомним войну 1812 года. Да всю историю. Патриоты были, есть и будут. И патриотизм надо воспитывать не только на пропаганде чего-то, а еще и на фактических действиях.Те люди, которые туда пошли, независимо от того, какая у них история была по жизни, это патриоты, это люди, которых не надо «агитировать за Советскую власть», как раньше говорили. Смотрите, сколько республик Кавказа показывают такой патриотизм! Чеченская республика, Осетия… Сейчас Приморский край, Бурятия, Башкирия.Полностью поддерживаю решение президента Российской Федерации, он с первого дня сказал, что сегодня идет война за существование России как целостного государства. Ну, и как оставаться в стороне?Наверное, когда государству тяжело, когда Родине тяжело, надо за эту Родину идти в бой. И добровольчество объединяет вокруг себя людей разных национальностей, разного вероисповедания, разных, может быть, и взглядов на жизнь, но объединяет их друг с другом одно — любовь своей большой Родине, и, естественно, любовь к малой родине.История, что у нас командир отряда — «Русский», хотя он осетин, а два парня, которые к Осетии вообще отношения не имеют, у них позывной «Ирон», то есть осетины. С одной стороны, незаметно, а с другой стороны — это принципиальная вещь, принципиальная позиция людей.Это как раз та позиция, которую сказал президент Российской Федерации, я перечислил все национальности. Это объединяющее звено, сегодня это объединяющая идея для людей, которые выполняют свой воинский долг там, и для таких людей, как добровольцы. У нас не один добровольческий отряд, не только из Осетии, там и другие отряды есть. Но это не значит, что они созданы по национальному признаку. Они созданы по духу людей, которые хотят защищать свою Родину.— Исторические параллели вы начали проводить. Такой вопрос: почему огромную часть народа-победителя удалось так легко одурманить? Все эти годы, даже не восемь лет, а больше, воспитывалась сначала мягкая «Не-Россия», а потом — пошла оголтелая русофобия…— По-честному говорим. В России прошлого мы верили в Бога, Царя и Отечество, и за Бога, Царя и Отечество — шли в бой. Потом мы верили, нас заставили верить в светлое будущее — коммунизм. А потом все распалось. Мы же понимаем, что Советский Союз был идеологическим государством. Потом все распалось, объективно, субъективно — причины обсуждать не будем. И осталась определенная пустота.Ушла идеология, в которой нас воспитывали, в том числе и с перекосами, со всем остальным. Осталась определенная пустота. И президент Российской Федерации неоднократно говорил, что любое идеологическое государство рано или поздно подвержено развалу.Объединяющая национальная идея. Ею для нас становится наша история, к которой мы возвращаемся, потому что ее хотят подменить. Наши обычаи, наши традиции… А история у нас трагическая и героическая.Теперь давайте посмотрим, что ж там (на Украине. — Ред.) происходило — насаждение идеологии, ценностей так называемых. Я еду по Украине, по Донецкой или по Запорожской области… Мост. Перила моста — флаг, водонапорная башня — флаг, киоск — флаг. Это все флаг. Эффект 25-го кадра.Второй момент: безвластие, — когда можно делать все что угодно. После Майдана показывали съемки: едет машина полиции, подходят развязные, напившиеся кровью, и проверяют у милиции, показывали по телевизору. Безвластие! Трагические события в Одессе…Безвластие за собой влечет то, о чем мы говорим. Идеология, которая вбивалась в голову, начиная с рождения, подмена всех исторических ценностей и понятий. И флага. Когда я книжку взял, посмотрел — я удивился. Если бы меня с детства по такой книжке учили и по такому учебнику, то, наверное, у меня бы тоже другое понимание было.Это все в совокупности и привело к тому, что сейчас происходит. Потом — возрождение нацизма. Слушайте, ну, наколки на плечах, фашистская свастика, факельные шествия, когда из героев начали делать преступников, а из карателей — героев национальных… Когда инакомыслие — георгиевская ленточка, ее ношение стало преступлением. Когда начали вырезать напрочь русский язык, всё, что есть русского, российского, советского — всё!А лет-то сколько прошло после развала Советского Союза? Каждый день рождается поколение, и этому поколению в голову вбивают другие ценности. Вот мы и получили то, что есть.Второе: все-таки, Западная Украина всегда была националистически, реакционно настроена. Превосходство национальной культуры над всеми остальными, хотя Украина — многонациональное государство. Это превосходство в ранге закона, это выжигание всего остального, преследование всего остального и дало свои результаты. Потому что многие люди просто боялись. Может быть, они и хорошие, но они боялись высказать свое мнение. Шушукались под подушкой, на кухне, но боялись.А те, кто получил власть, они запугивали… Этот страх, который насаждался — его просто надо пережить. Для того, чтобы это все прошло, — нужно время. И нужно, чтобы люди поняли, что все-таки жить в дружбе между соседями и народом, намного проще и лучшем, чем жить в страхе и в национализме.А то, что происходило, мы это все всегда видели и понимали. Пришел рубеж невозврата, президент РФ должен был такое решение (о проведении СВО. — Ред.) принять — или тогда все бы это происходило на нашей территории. Решение было принято единственно правильное. Наша задача внизу — поддержать это решение. А там, где есть возможность реализовывать его, естественно, — реализовывать. Добровольческие отряды это и делают.

https://ukraina.ru/20221005/1039393530.html

https://ukraina.ru/20220829/1038238538.html

https://ukraina.ru/20221005/1039342613.html

https://ukraina.ru/20220927/1039127080.html

https://ukraina.ru/20220827/1038144500.html

https://ukraina.ru/20220725/1036434038.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сергей меняйло, сво, осетия, добровольцы, украина, рф