https://ukraina.ru/20221005/1039403232.html
Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков
Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков - 05.10.2022 Украина.ру
Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков
Россия осуществляла спецоперацию с ограничениями, надеясь договориться с "адекватными политиками" на Западе с целью предотвращения кровопролития, однако сейчас ситуация изменилась. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-10-05T12:03
2022-10-05T12:03
2022-10-05T13:38
новости
алексей леонков
спецоперация
авиаудары
сво
газопровод
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По мнению Леонкова, диверсия на газопроводах «Северный поток» освобождает Россию от ранее соблюдавшихся ей ограничений, и она может наносить удары по критически важным объектам военной и гражданской инфраструктуры киевского режима.В частности, он рассказал о необходимости уничтожения энергосистемы Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей леонков, спецоперация, авиаудары, сво, газопровод
Новости, Алексей Леонков, Спецоперация, авиаудары, СВО, газопровод
Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков
12:03 05.10.2022 (обновлено: 13:38 05.10.2022)
Россия осуществляла спецоперацию с ограничениями, надеясь договориться с "адекватными политиками" на Западе с целью предотвращения кровопролития, однако сейчас ситуация изменилась. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По мнению Леонкова, диверсия на газопроводах «Северный поток» освобождает Россию от ранее соблюдавшихся ей ограничений, и она может наносить удары по критически важным объектам военной и гражданской инфраструктуры киевского режима.
В частности, он рассказал о необходимости уничтожения энергосистемы Украины.
«Потому что все перевозки по железной дороге и топливное снабжение завязано на электричество. Это усложнит и без того сложную систему логистики, которую осуществляет Запад для украинских войск».
Алексей Леонков
Военный эксперт
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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