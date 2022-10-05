https://ukraina.ru/20221005/1039403232.html

Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков

Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков - 05.10.2022 Украина.ру

Подрыв газопроводов освобождает Россию от ограничений в СВО — Леонков

Россия осуществляла спецоперацию с ограничениями, надеясь договориться с "адекватными политиками" на Западе с целью предотвращения кровопролития, однако сейчас ситуация изменилась. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2022-10-05T12:03

2022-10-05T12:03

2022-10-05T13:38

новости

алексей леонков

спецоперация

авиаудары

сво

газопровод

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По мнению Леонкова, диверсия на газопроводах «Северный поток» освобождает Россию от ранее соблюдавшихся ей ограничений, и она может наносить удары по критически важным объектам военной и гражданской инфраструктуры киевского режима.В частности, он рассказал о необходимости уничтожения энергосистемы Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей леонков, спецоперация, авиаудары, сво, газопровод