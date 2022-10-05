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Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти - 05.10.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти
Президент Украины Владимир Зеленский приговорил свой народ к смерти, отказавшись от переговоров с Россией, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива
2022-10-05T07:45
2022-10-05T07:45
2022-10-05T07:45
новости
владимир зеленский
илья кива
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По его мнению, Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что для контактов с Украиной придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также отметил, что РФ с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, илья кива
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти
Президент Украины Владимир Зеленский приговорил свой народ к смерти, отказавшись от переговоров с Россией, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива
По его мнению, Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.
"Мой народ приговорили к смерти…" — заявил Кива.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что для контактов с Украиной придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также отметил, что РФ с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".