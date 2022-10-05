https://ukraina.ru/20221005/1039390875.html

Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти

Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти - 05.10.2022 Украина.ру

Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский приговорил украинский народ к смерти

Президент Украины Владимир Зеленский приговорил свой народ к смерти, отказавшись от переговоров с Россией, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива

2022-10-05T07:45

2022-10-05T07:45

2022-10-05T07:45

новости

владимир зеленский

илья кива

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По его мнению, Зеленский обрек страну на кровопролитные военные действия "до последнего украинца", в которых киевский режим ждут огромные потери.Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что для контактов с Украиной придется ждать либо прихода к власти в стране нового лидера, либо изменения позиции действующего. Он также отметил, что РФ с самого начала, еще до старта спецоперации, выступала за достижение условий, выдвинутых Россией, "мирными, дипломатическими, переговорными средствами".

https://ukraina.ru/20220930/1039280255.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, илья кива