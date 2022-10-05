https://ukraina.ru/20221005/1039386339.html

Владимир Джаралла: В новых регионах России с украинцами поступят так же, как и в Крыму

Владимир Джаралла: В новых регионах России с украинцами поступят так же, как и в Крыму - 05.10.2022 Украина.ру

Владимир Джаралла: В новых регионах России с украинцами поступят так же, как и в Крыму

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T04:53

2022-10-05T04:53

2022-10-05T04:53

россия

украина

крым

донбасс

херсон

запорожье

запорожская аэс

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Сейчас боевые действия находятся на первом плане, и интеграционные процессы отходят на второй план. Когда победа станет очевидной, мы увидим большее внимание, к происходящему на новых территориях. Потому что это не просто расширение – это расширение с пользой, считает крымский политолог Владимир ДжараллаОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию на основании соответствующего указа Владимира Путина.- Владимир, когда это произойдет, с каких шагов мы начнем фактически внедрять эти регионы в единое с нами пространство?- С введения этих регионов в единое законодательное поле. Мы будем выстраивать систему организации чиновничьего управления. На территории Херсонской и Запорожской области с этим даже будет полегче, потому что там это приходится создавать с нуля. Там уже работают определенные команды по горизонтали, надерганные из разных регионов.В Донбассе сложилась своя, схожая с Крымом ситуация, где есть свои команды из местных кадров, с которыми придется взаимодействовать, чтобы привести их в единое законодательное поле. Как показывает опыт прежней интеграции, это сложный процесс. Тут мы столкнемся с рядом проблем, которых придется решать в рабочем порядке. Но, учитывая желание людей и чиновников жить в едином поле с Россией, успех в этом вопросе будет закономерен.С этим связан еще один острый и самый важный момент – подготовка к зиме. В разрушенных городах нам придется обеспечить людям нормальное прохождение отопительного сезона. Сейчас – это задача номер один, которая ляжет на администрацию в обязательном порядке.И только на третьем месте – организация боевых действий и освобождение этих территорий. Хотя на первом месте сейчас другие события, чаша весов все равно склоняется в сторону России. И мы готовимся к решительным шагам в этом направлении.Все эти три направления будут в центре внимания уже в ближайшие недели.- Вас не удивило, что Херсон не присоединили к Крыму? Просто ранее высказывались предположения, что "прежние административные границы больше неактуальны".- Это абсолютно разумное решение. Это подтверждает, что руководители России имеют реальное представление о происходящих процессах и принимают решение в зависимости от их целесообразности. Слияние Херсона или Запорожской области с другими территориями было бы абсолютно непродуктивным и даже конфликтогенным. Оно бы также вызвало серьезные управленческие проблемы. Этого удалось избежать. В результате создана абсолютно иная атмосфера, которая сказывается на происходящих событиях.- Дмитрий Песков пока не дал однозначного ответа на вопрос, считать ли сам город Запорожье российской территорией, оккупированной Украиной. Почему?- Таковым его считают сами жители Запорожья. Если посмотреть на уровень миграции, то на освобожденные территории Запорожской области людей въезжает больше, чем в обратном направлении. Другое дело, что без освобождения силами армии у них нет шансов присоединиться к России.К сожалению, мы не всегда правильно оцениваем ситуацию и в общество вбрасываются панические настроения, что "на этом мы и остановимся". Логика самих событий этому противоречит. Если остановиться на этом рубеже, то это просто отсроченный конфликт, который неизвестно еще в чью пользу завершится. Пока же мы видим подготовку к тому, чтобы эту проблему решить.К счастью, Украина сама ведет себя таким образом, что других вариантов, кроме военных, у нас не остается.- Будет ли на всех этих территориях действовать режим контртеррористической операции или военное положение?- Это технический вопрос, который будет принят в зависимости от обстоятельств.- Как сложится судьба Запорожской АЭС? Будем ли мы ее отбирать у Украины?- Запорожская АЭС – это инженерное сооружение высочайшей сложности. Это один из основополагающих элементов всей энергосистемы Украины. Вопрос не в том, чтобы просто ее отключить, а в том, чтобы поддержать ее работоспособность. Это важно и для развития территорий.Сама по себе станция продолжит свою работу и с большой долей вероятности продолжит питать остальные территории, потому что этого требуют ее физические возможности. Грубо говоря, реакторы либо должны работать, либо быть заглушены. И дальше возникнет целый ряд технических вопросов, с которыми нужно будет разбираться.Пока же целесообразно оставить ее работающей. Но мы тут сталкиваемся с идиотским поведением украинских властей. Они могут довести ситуацию до такого, что у нас не останется иного выбора, кроме как физически отключить электростанцию.Поэтому с точки зрения рациональности есть одно решение. Но с точки зрения практики из-за неадекватного поведения Украины может последовать другое.- Как поступят с проукраинскими гражданами, которые откажутся получать российские паспорта?- Опыт Крыма дал однозначный ответ на эти вопросы. Либо вы тут остаетесь, либо вы уезжаете. Мы не будем никого выгонять. Просто атмосфера в обществе будет такова, что им не закончится здесь оставаться. Более того, мы в Крыму часто сталкивались с ситуацией, когда некоторые люди говорили, что они точно уедут, а увидев, платежки, их настроения резко изменились.Что касается непримиримых, то это было вопросом времени. Часто на них вообще никто не обращал внимание, поэтому они выработали определенную стратегию, когда они специально провоцировали конфликты с властями, чтобы уехать на Украину с репутацией пострадавших и благополучно там устроиться. Именно так поведут себя проукраинские жители этих территорий.А с террористами и корректировщиками мы будем поступать в соответствии с российским законодательством. С ним точно шутить не стоит.- К сожалению, в отличие от Крыма, этот референдум и в РФ, и на освобожденных территориях восприняли равнодушно. Когда к людям придет осознание важности этих событий?- Только по итогам конкретной деятельности. Когда, например, начнется поступление новой сельхозпродукции хорошего качества, которая снизила бы цены. Когда на новых территориях появятся инвестиции и рабочие места. Только тогда будет ясна конкретная польза. Еще не следует забывать особенность момента. Сейчас боевые действия находятся на первом плане, и интеграционные процессы отходят на второй план. Когда победа станет очевидной, мы увидим большее внимание, к происходящему на новых территориях. Потому что это не просто расширение – это расширение с пользой.

https://ukraina.ru/20220930/1039251260.html

https://ukraina.ru/20220930/1039215682.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

россия, украина, крым, донбасс, херсон, запорожье, запорожская аэс