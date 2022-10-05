https://ukraina.ru/20221005/1039361133.html
Искусственное цунами: Кнутов объяснил пристальное внимание США к русскому "Посейдону"
Искусственное цунами: Кнутов объяснил пристальное внимание США к русскому "Посейдону" - 05.10.2022 Украина.ру
Искусственное цунами: Кнутов объяснил пристальное внимание США к русскому "Посейдону"
Россия может ответить на ядерную угрозу США "Посейдоном". Накануне разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата. Почему это сильно взволновало американцев, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T04:45
2022-10-05T04:45
2022-10-05T04:45
новости
эксперт
юрий кнутов
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цунами
оружие
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Он пояснил, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.Специалист добавил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн, за счет чего в состоянии поражать не только военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть прибрежной зоны США.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, юрий кнутов, сша, россия, цунами, оружие
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, США, Россия, цунами, оружие
Искусственное цунами: Кнутов объяснил пристальное внимание США к русскому "Посейдону"
Россия может ответить на ядерную угрозу США "Посейдоном". Накануне разведка НАТО предупредила командование о возможных испытаниях этого беспилотного подводного аппарата. Почему это сильно взволновало американцев, в интервью изданию Украина.ру ответил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Потому что они не могут ее (торпеду "Посейдон" - Ред.) обнаружить. Выход лодки могут засечь. А торпеду засечь не могут. Движение под водой, и перехватить не могут. Это естественно, взывает беспокойство, потому что у России появилось оружие, от которого у них нет защиты", - сказал эксперт.
Он пояснил, что "Посейдон" - это ядерная торпеда, имеющая дальность действия порядка 10 тысяч километров. Она способна передвигаться под водой на глубине до 1 километра со скоростью 200 км/ч.
Специалист добавил, что "Посейдон" может оснащаться ядерной боевой частью порядка 10 мегатонн, за счет чего в состоянии поражать не только военно-морские базы, но и вызывать подрывом ядерного заряда цунами, способные накрыть значительную часть прибрежной зоны США.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь: