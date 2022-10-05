Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина - 05.10.2022 Украина.ру
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Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина
Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина - 05.10.2022 Украина.ру
Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина
Несмотря на поставки турецких вооружений на Украину, можно сказать, что после начала специальной военной операции произошло новое сближение между Турцией и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-05T07:45
2022-10-05T07:45
новости
турция
журналист
спецоперация
санкции
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В связи с этим многие турецкие граждане начали думать, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной, указал он.Он добавил, что такое мнение связано не только с экономическими, но и с геополитическими и стратегическими мотивами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, турция, журналист, спецоперация, санкции
Новости, Турция, журналист, Спецоперация, санкции

Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина

07:45 05.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Несмотря на поставки турецких вооружений на Украину, можно сказать, что после начала специальной военной операции произошло новое сближение между Турцией и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
В связи с этим многие турецкие граждане начали думать, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной, указал он.

Параллельно другой процесс шел, мы помним, что Турция и Россия в то время начали сближаться. Появились новые площадки сотрудничества. Обе стороны Черноморского пространства во многих сферах начали очень быстро сближаться, начали сотрудничать. Такого давно не было. Мы помним, что Турция с первых дней противостоит санкциям – и до сих пор, надеемся

Он добавил, что такое мнение связано не только с экономическими, но и с геополитическими и стратегическими мотивами.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:33
«Это выгодно США»: Крашенинникова рассказала об опасной политике ЭрдоганаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является сложным и очень требовательным партнёром США, создающим им некоторые проблемы, но Вашингтону всё равно выгодна его политика. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияжурналистСпецоперациясанкции
 
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