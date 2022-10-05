Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России
Несмотря на поставки турецких вооружений на Украину, можно сказать, что после начала специальной военной операции произошло новое сближение между Турцией и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
В связи с этим многие турецкие граждане начали думать, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной, указал он.
Параллельно другой процесс шел, мы помним, что Турция и Россия в то время начали сближаться. Появились новые площадки сотрудничества. Обе стороны Черноморского пространства во многих сферах начали очень быстро сближаться, начали сотрудничать. Такого давно не было. Мы помним, что Турция с первых дней противостоит санкциям – и до сих пор, надеемся
Он добавил, что такое мнение связано не только с экономическими, но и с геополитическими и стратегическими мотивами.
28 мая, 12:33«Это выгодно США»: Крашенинникова рассказала об опасной политике ЭрдоганаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является сложным и очень требовательным партнёром США, создающим им некоторые проблемы, но Вашингтону всё равно выгодна его политика. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.