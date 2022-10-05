https://ukraina.ru/20221005/1039344307.html

Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина

Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина - 05.10.2022 Украина.ру

Журналист: в Турции понимают, что Россия более важна для интересов страны, чем Украина

Несмотря на поставки турецких вооружений на Украину, можно сказать, что после начала специальной военной операции произошло новое сближение между Турцией и Россией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем

2022-10-05T07:45

2022-10-05T07:45

2022-10-05T07:45

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В связи с этим многие турецкие граждане начали думать, что национальные интересы Турции лежат в одной плоскости с Россией, а не с Украиной, указал он.Он добавил, что такое мнение связано не только с экономическими, но и с геополитическими и стратегическими мотивами.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220528/1034050127.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, журналист, спецоперация, санкции