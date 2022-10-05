https://ukraina.ru/20221005/1039344096.html

Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране

Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране - 05.10.2022 Украина.ру

Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране

Отсутствие достоверной информации о том, что происходит на Украине, создаёт ложное впечатление о позиции России, и журналистам необходимо это исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем

2022-10-05T06:45

2022-10-05T06:45

2022-10-05T06:45

новости

спецоперация

турция

сми

журналист

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По словам журналиста, его работа помогает людям разобраться в ситуации, понять причины происходящего.Он добавил, что с 2014 г. по январь 2022 г. количество интересующихся конфликтом в Донбассе было невелико. Сейчас оно гораздо больше, указал Депрем.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038216235.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, турция, сми, журналист