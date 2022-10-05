Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране
Отсутствие достоверной информации о том, что происходит на Украине, создаёт ложное впечатление о позиции России, и журналистам необходимо это исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
По словам журналиста, его работа помогает людям разобраться в ситуации, понять причины происходящего.
Если обобщать, народ относился более негативно к этой (специальной военной – ред.) операции, чем позитивно – это в начале, потому, что они не знали достаточно, не знали суть исторических, социальных, политических, гуманитарных причин. Они вообще не знали причин, это нужно понимать. … Я начал это обсуждать откровенно на многих известных каналах, медиплатформах, информационных центрах, потом – через свои съемки прямо с Донбасса, с помощью своих статей дал немалое количество сведений – и уже люди начали понимать, что не просто так (начали СВО – ред.), что были причины
Он добавил, что с 2014 г. по январь 2022 г. количество интересующихся конфликтом в Донбассе было невелико. Сейчас оно гораздо больше, указал Депрем.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.