Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране - 05.10.2022 Украина.ру
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Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране
Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране - 05.10.2022 Украина.ру
Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране
Отсутствие достоверной информации о том, что происходит на Украине, создаёт ложное впечатление о позиции России, и журналистам необходимо это исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
2022-10-05T06:45
2022-10-05T06:45
новости
спецоперация
турция
сми
журналист
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По словам журналиста, его работа помогает людям разобраться в ситуации, понять причины происходящего.Он добавил, что с 2014 г. по январь 2022 г. количество интересующихся конфликтом в Донбассе было невелико. Сейчас оно гораздо больше, указал Депрем.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, турция, сми, журналист
Новости, Спецоперация, Турция, СМИ, журналист

Турецкий журналист рассказал об отношении к спецоперации у себя в стране

06:45 05.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Отсутствие достоверной информации о том, что происходит на Украине, создаёт ложное впечатление о позиции России, и журналистам необходимо это исправлять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
По словам журналиста, его работа помогает людям разобраться в ситуации, понять причины происходящего.

Если обобщать, народ относился более негативно к этой (специальной военной – ред.) операции, чем позитивно – это в начале, потому, что они не знали достаточно, не знали суть исторических, социальных, политических, гуманитарных причин. Они вообще не знали причин, это нужно понимать. … Я начал это обсуждать откровенно на многих известных каналах, медиплатформах, информационных центрах, потом – через свои съемки прямо с Донбасса, с помощью своих статей дал немалое количество сведений – и уже люди начали понимать, что не просто так (начали СВО – ред.), что были причины

Окай Депрем
Окай Депрем
Турецкий журналист, политолог и общественный деятель
Он добавил, что с 2014 г. по январь 2022 г. количество интересующихся конфликтом в Донбассе было невелико. Сейчас оно гораздо больше, указал Депрем.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
30 августа, 06:45
"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и УкраинуПолитолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать мирные переговоры между Украиной и РФ
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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