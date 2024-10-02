Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
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Внесение изменений в ядерную доктрину России является прямым ответом на действия Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
Он отметил, что ранее Владимир Путин предложил добавить в российскую ядерную доктрину пункт о возможности и праве Москвы нажать на кнопку пуска, если неядерное государство при поддержке ядерной державы осуществляет акт агрессии в отношении России.
"Некоторые наблюдатели восприняли эту новость со скепсисом, посчитав, что это якобы не более чем тактический ход в ответ на решения Запада передать Украине натовские ракеты для ударов вглубь российской территории, который никак не повлияет на общую военно-политическую обстановку в мире", - сказал Баранчик.
По мнению эксперта, внесение изменений в ядерную доктрину России продиктовано осознанной необходимостью и обстоятельствами, которые возникли задолго до формализации такого решения.
"Эти изменения давно надо было внести, - сказал Баранчик. - Хотя бы потому, что ядерная доктрина тех же США обладает большей гибкостью, чем наша. Нам тоже необходимо включить в документы фактор неопределенности, чтобы американцы понимали, что у нас сейчас больше гибкости в вопросе применения ядерного оружия, чем раньше. И теперь мы официально зафиксируем важный пункт, что мы будем бить не только по территории, с которой производится запуск ракет или дронов, но и по тем странам, которые эти средства поражения предоставляют и наводят".
Эксперт обратил внимание на иностранных специалистов, управляющих на Украине "Хаймарсами" и другими сложными системами вооружений. Они работают по целеуказаниям, которые предоставляет разведка НАТО. Поэтому, уверен Баранчик, решение Путина по ядерной доктрине России на Западе многих отрезвило.
"Я много раз приводил в пример одну метафору. Когда кто-то бьет палкой по улью, а потом отбрасывает в сторону, пчелиный рой набрасываются на палку, а не на того, кто ударил. То же самое касается России: когда мы наносим удары по Украине, мы набрасываемся на палку, которой нас ударил Запад. И теперь, надеюсь, придем к тому, что мы будем жалить сам Запад", - сказал политический аналитик.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.ру
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