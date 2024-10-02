Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно - 02.10.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно - 02.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
Внесение изменений в ядерную доктрину России является прямым ответом на действия Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T03:00
2024-10-02T03:00
новости
россия
запад
украина
юрий баранчик
владимир путин
нато
сша
ядерное оружие
ядерная безопасность
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Он отметил, что ранее Владимир Путин предложил добавить в российскую ядерную доктрину пункт о возможности и праве Москвы нажать на кнопку пуска, если неядерное государство при поддержке ядерной державы осуществляет акт агрессии в отношении России."Некоторые наблюдатели восприняли эту новость со скепсисом, посчитав, что это якобы не более чем тактический ход в ответ на решения Запада передать Украине натовские ракеты для ударов вглубь российской территории, который никак не повлияет на общую военно-политическую обстановку в мире", - сказал Баранчик.По мнению эксперта, внесение изменений в ядерную доктрину России продиктовано осознанной необходимостью и обстоятельствами, которые возникли задолго до формализации такого решения."Эти изменения давно надо было внести, - сказал Баранчик. - Хотя бы потому, что ядерная доктрина тех же США обладает большей гибкостью, чем наша. Нам тоже необходимо включить в документы фактор неопределенности, чтобы американцы понимали, что у нас сейчас больше гибкости в вопросе применения ядерного оружия, чем раньше. И теперь мы официально зафиксируем важный пункт, что мы будем бить не только по территории, с которой производится запуск ракет или дронов, но и по тем странам, которые эти средства поражения предоставляют и наводят".Эксперт обратил внимание на иностранных специалистов, управляющих на Украине "Хаймарсами" и другими сложными системами вооружений. Они работают по целеуказаниям, которые предоставляет разведка НАТО. Поэтому, уверен Баранчик, решение Путина по ядерной доктрине России на Западе многих отрезвило."Я много раз приводил в пример одну метафору. Когда кто-то бьет палкой по улью, а потом отбрасывает в сторону, пчелиный рой набрасываются на палку, а не на того, кто ударил. То же самое касается России: когда мы наносим удары по Украине, мы набрасываемся на палку, которой нас ударил Запад. И теперь, надеюсь, придем к тому, что мы будем жалить сам Запад", - сказал политический аналитик.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине Также о новой ядерной политике России - в интервью Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный меч
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новости, россия, запад, украина, юрий баранчик, владимир путин, нато, сша, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная угроза
Новости, Россия, Запад, Украина, Юрий Баранчик, Владимир Путин, НАТО, США, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная война, ядерная угроза

Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно

03:00 02.10.2024
 
© pixabayядерная война, бомба
ядерная война, бомба
© pixabay
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Внесение изменений в ядерную доктрину России является прямым ответом на действия Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
Он отметил, что ранее Владимир Путин предложил добавить в российскую ядерную доктрину пункт о возможности и праве Москвы нажать на кнопку пуска, если неядерное государство при поддержке ядерной державы осуществляет акт агрессии в отношении России.
"Некоторые наблюдатели восприняли эту новость со скепсисом, посчитав, что это якобы не более чем тактический ход в ответ на решения Запада передать Украине натовские ракеты для ударов вглубь российской территории, который никак не повлияет на общую военно-политическую обстановку в мире", - сказал Баранчик.
По мнению эксперта, внесение изменений в ядерную доктрину России продиктовано осознанной необходимостью и обстоятельствами, которые возникли задолго до формализации такого решения.
"Эти изменения давно надо было внести, - сказал Баранчик. - Хотя бы потому, что ядерная доктрина тех же США обладает большей гибкостью, чем наша. Нам тоже необходимо включить в документы фактор неопределенности, чтобы американцы понимали, что у нас сейчас больше гибкости в вопросе применения ядерного оружия, чем раньше. И теперь мы официально зафиксируем важный пункт, что мы будем бить не только по территории, с которой производится запуск ракет или дронов, но и по тем странам, которые эти средства поражения предоставляют и наводят".
Эксперт обратил внимание на иностранных специалистов, управляющих на Украине "Хаймарсами" и другими сложными системами вооружений. Они работают по целеуказаниям, которые предоставляет разведка НАТО. Поэтому, уверен Баранчик, решение Путина по ядерной доктрине России на Западе многих отрезвило.
"Я много раз приводил в пример одну метафору. Когда кто-то бьет палкой по улью, а потом отбрасывает в сторону, пчелиный рой набрасываются на палку, а не на того, кто ударил. То же самое касается России: когда мы наносим удары по Украине, мы набрасываемся на палку, которой нас ударил Запад. И теперь, надеюсь, придем к тому, что мы будем жалить сам Запад", - сказал политический аналитик.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огнечитайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктрине
Также о новой ядерной политике России - в интервью Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный меч
 
НовостиРоссияЗападУкраинаЮрий БаранчикВладимир ПутинНАТОСШАЯдерное оружиеядерная безопасностьядерная войнаядерная угроза
 
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