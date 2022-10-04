https://ukraina.ru/20221004/1039367911.html

Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"

Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума" - 04.10.2022 Украина.ру

Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о грядущих проверках всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Об этом он сообщил 4 октября на совещании по вопросам безопасности государства, пишет БелТА

2022-10-04T13:39

2022-10-04T13:39

2022-10-04T13:39

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военнослужащие

проверка

белоруссия

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После уборочной кампании военкоматы "аккуратненько призовут" военнообязанных для сверки документов, сказал Лукашенко. "Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума [провести проверки]. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - сказал Лукашенко. Проверка нужна для уточнения сведений о военнообязанных в запасе. К мобилизации, по словам Лукашенко, это не имеет никакого отношения. Белорусские власти хотят понять, "что мы имеем на сегодняшний день".

https://ukraina.ru/20221004/1039364326.html

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новости, лукашенко, военнослужащие, проверка, белоруссия