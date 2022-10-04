https://ukraina.ru/20221004/1039367911.html
Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"
Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума" - 04.10.2022 Украина.ру
Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о грядущих проверках всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Об этом он сообщил 4 октября на совещании по вопросам безопасности государства, пишет БелТА
2022-10-04T13:39
2022-10-04T13:39
2022-10-04T13:39
новости
лукашенко
военнослужащие
проверка
белоруссия
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После уборочной кампании военкоматы "аккуратненько призовут" военнообязанных для сверки документов, сказал Лукашенко. "Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума [провести проверки]. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - сказал Лукашенко. Проверка нужна для уточнения сведений о военнообязанных в запасе. К мобилизации, по словам Лукашенко, это не имеет никакого отношения. Белорусские власти хотят понять, "что мы имеем на сегодняшний день".
https://ukraina.ru/20221004/1039364326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, военнослужащие, проверка, белоруссия
Лукашенко объявил проверку военнообязанных "безо всякого гвалта и шума"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о грядущих проверках всех военнообязанных, которые числятся в запасе. Об этом он сообщил 4 октября на совещании по вопросам безопасности государства, пишет БелТА
После уборочной кампании военкоматы "аккуратненько призовут" военнообязанных для сверки документов, сказал Лукашенко.
"Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума [провести проверки]. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах", - сказал Лукашенко.
Проверка нужна для уточнения сведений о военнообязанных в запасе. К мобилизации, по словам Лукашенко, это не имеет никакого отношения. Белорусские власти хотят понять, "что мы имеем на сегодняшний день".