"Путину осталось сбросить ядерную бомбу на Москву": американский телеведущий высмеял экс-директора ЦРУ
© AP / Richard Drew
© AP / Richard Drew
Рассуждения американских экспертов о возможной причастности России к диверсиям на "Северных потоках" смешны, нелепы и опасны. Такое мнение высказал 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
Он, в частности, сосредоточил огонь критики на словах бывшего директора ЦРУ Джона Бреннона, который ранее в прямом эфире телекомпании CNN заявил, что Россия является "наиболее вероятным подозреваемым" в совершении диверсии.
Карлсон иронически сравнил вероятность того, что Россия стоит за диверсией в Балтийском море, с вероятностью того, что человек с простреленной четыре раза головой совершил самоубийство.
"После того, как Путин избрал Дональда Трампа президентом … Путин приступил к диверсии на собственных газопроводах, которые были его главным источником иностранной валюты и рычагом давления на Европу. Вот какой коварный Владимир Путин. Очевидно, его следующим шагом будет сбросить ядерную бомбу на Москву. Всё это часть его дьявольского плана по достижению мирового господства через самоуничтожение", - иронизирует Карлсон.
Он предположил, что зрители CNN верят Бреннону, который, будучи экс-сотрудником ЦРУ, знает, в какую ложь общество может поверить. Такие "эксперты" своими безответственными заявлениями толкают мир к ядерной войне, указал ведущий.