https://ukraina.ru/20221004/1039367069.html

"Путину осталось сбросить ядерную бомбу на Москву": американский телеведущий высмеял экс-директора ЦРУ

"Путину осталось сбросить ядерную бомбу на Москву": американский телеведущий высмеял экс-директора ЦРУ - 04.10.2022 Украина.ру

"Путину осталось сбросить ядерную бомбу на Москву": американский телеведущий высмеял экс-директора ЦРУ

Рассуждения американских экспертов о возможной причастности России к диверсиям на "Северных потоках" смешны, нелепы и опасны. Такое мнение высказал 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе

2022-10-04T13:35

2022-10-04T13:35

2022-10-04T13:35

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диверсии

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Он, в частности, сосредоточил огонь критики на словах бывшего директора ЦРУ Джона Бреннона, который ранее в прямом эфире телекомпании CNN заявил, что Россия является "наиболее вероятным подозреваемым" в совершении диверсии.Карлсон иронически сравнил вероятность того, что Россия стоит за диверсией в Балтийском море, с вероятностью того, что человек с простреленной четыре раза головой совершил самоубийство.Он предположил, что зрители CNN верят Бреннону, который, будучи экс-сотрудником ЦРУ, знает, в какую ложь общество может поверить. Такие "эксперты" своими безответственными заявлениями толкают мир к ядерной войне, указал ведущий.

https://ukraina.ru/20220930/1039254966.html

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новости, диверсии, северный поток, карлсон, сша, cnn, fox news, цру, эксперты, владимир путин