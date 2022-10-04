Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман - 04.10.2022 Украина.ру
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Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман
Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман - 04.10.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах союзных войск освободить оставленный Красный Лиман. Об этом 4 октября пишут журналисты РИА Новости
2022-10-04T12:59
2022-10-04T12:59
новости
кадыров
красный лиман
минобороны
денис пушилин
днр
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Украинские войска не смогут удержать позиции возле города Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Союзные войска будут освобождать Красный Лиман в ДНР, заявил Пушилин. Позиции союзных воск укрепляются, считает Пушилин, а линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется. По словам Пушилина, на отдельных направлениях украинские войска отступают - например, в Артемовске (Бахмуте).В Минобороны России 1 октября сообщили об отведении войск из Красного Лимана. Отвод объяснили угрозой окружения, войска вывели "на более выгодные рубежи".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, кадыров, красный лиман, минобороны, денис пушилин, днр
Новости, Кадыров, Красный Лиман, Минобороны, Денис Пушилин, ДНР

Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман

12:59 04.10.2022
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах союзных войск освободить оставленный Красный Лиман. Об этом 4 октября пишут журналисты РИА Новости
Украинские войска не смогут удержать позиции возле города Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Союзные войска будут освобождать Красный Лиман в ДНР, заявил Пушилин.
Позиции союзных воск укрепляются, считает Пушилин, а линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется. По словам Пушилина, на отдельных направлениях украинские войска отступают - например, в Артемовске (Бахмуте).
В Минобороны России 1 октября сообщили об отведении войск из Красного Лимана. Отвод объяснили угрозой окружения, войска вывели "на более выгодные рубежи".
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 17:07
"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном ЛиманеГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале
 
НовостиКадыровКрасный ЛиманМинобороныДенис ПушилинДНР
 
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