Пушилин сообщил о планах освободить Красный Лиман
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах союзных войск освободить оставленный Красный Лиман. Об этом 4 октября пишут журналисты РИА Новости
Украинские войска не смогут удержать позиции возле города Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Союзные войска будут освобождать Красный Лиман в ДНР, заявил Пушилин.
Позиции союзных воск укрепляются, считает Пушилин, а линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется. По словам Пушилина, на отдельных направлениях украинские войска отступают - например, в Артемовске (Бахмуте).
В Минобороны России 1 октября сообщили об отведении войск из Красного Лимана. Отвод объяснили угрозой окружения, войска вывели "на более выгодные рубежи".
1 октября, 17:07"Я не могу молчать". Кадыров назвал фамилию ответственного за ситуацию в Красном ЛиманеГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фамилию, по его мнению, виновного за происходящее в Красном Лимане (ДНР). По мнению Кадырова, двигаться вперед можно только с правдой. "Я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане", написал Кадыров в телеграм-канале