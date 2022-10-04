https://ukraina.ru/20221004/1039350016.html

Газопроводы. Американская война с немцами и след на месте диверсий

Газопроводы. Американская война с немцами и след на месте диверсий - 04.10.2022 Украина.ру

Газопроводы. Американская война с немцами и след на месте диверсий

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T09:35

2022-10-04T09:35

2022-10-04T10:42

эксклюзив

газ

германия

турция

сша

джо байден

олаф шольц

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После первых расследований подрывов, которые произошли в Балтийском море на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", европейские издания все чаще пишут о том, что за диверсией могли стоять именно США.Не то, чтобы это было большим секретом – например, бывший спикер польского сейма Радослав Сикорский сразу поблагодарил Вашингтон за диверсии на своем аккаунте в твиттере. Однако теперь, спустя несколько дней, обстоятельства происшествия с далеко идущими последствиями окончательно проясняется.Больше всего возмущаются австрийцы, потому что прекращение поставок российского газа уничтожает их экономику, которой больше неоткуда ждать дешевого газа. Поэтому жеманничать нечего, и местные журналисты постепенно начинают называть вещи своими именами.Австрийская газета Exxpress написала о том, что "гигантская эскадра американского ВМФ" во главе с кораблем USS Kearsarge почему-то оказалась вблизи от места разрушения газопроводов всего за несколько дней до взрывов, и проводила в этом мирном районе активные военно-морские учения, с применением спецназа и авиации.Никаких российских кораблей не было обнаружено там даже в помине, и у Вашингтона не было причин держать возле берегов Дании и Германии целую армаду. Но американская военная эскадра в силу неизвестных причин находилась накануне диверсии именно в этих водах, а затем их быстро покинула."Еще совсем недавно этот мощнейший десантный корабль американского флота был здесь – с полным набором на борту: бомбардировщики типа AV-8B "Харриер" и боевые вертолеты, да еще и плюс к этому 4000 солдат и спецназовцев. Что же все эти корабли делали в водах, непосредственно прилегающих к месту прокладки газопровода?…Крупное соединение американского флота оказалось в Балтийском море как раз в тот момент, когда перегруженная труба "Северный поток" вместе с так и не заработавшей трубой "Северный поток – 2" подверглись акциям самого настоящего вредительства. Результатом этого на самом деле террористического акта стала еще более крепкая привязка Западной Европы к сжиженному природному газу из США. Кроме того, у противников России появился тот аргумент, что из любых газовых соглашений с Москвой пора выходить по причине "ненадежности поставок" из данной страны", – пишет EXXpress.По мнению комментаторов австрийской газеты, современные боевые вертолеты и внушительный контингент "морских котиков" из сил специального назначения могли заниматься в районе газопровода только одним делом – прикрывать своей военной мощью какую-то скрытую от посторонних глаз секретную операцию.Врагов, против которых они могли бы сражаться, на горизонте не наблюдалось. Демонстрировать флаг там тоже было некому. А значит, задачи военных моряков заключались совсем в другом.Кроме того, специалистов изумляет отсутствие полноценных данных со станции наблюдения, которая расположена на датском острове Борнхольм. Если бы к подводным взрывам были действительно причастны русские, датчане никогда не стали бы это скрывать. Вся информация о "российских подводных лодках" и "русских диверсантах" попадала бы прямо в газеты.Но станция наблюдения, которая контролируется вооруженными силами НАТО – то есть, теми же американцами – не предоставляет ничего, что могло бы по-настоящему помочь с расследованием событий.Шведская гражданская сейсмическая сеть (SNSN) заявила, что рядом с местами утечек были зафиксированы два мощных толчка – результаты взрывов, похожие на землетрясение силой 2,3 балла, которые не могли не зафиксировать датские военные датчики, но доступной информации с них по-прежнему нет. Это тоже указывает на то, что американцам в действительности есть что утаивать. По крайней мере, свой скандальный пост в твиттере бывший спикер Радослав Сикорский сейчас уже удалил.Судя по всему, план по уничтожению газопроводов появился на свет далеко не вчера и готовился не один год. Об этом пишет старейшая турецкая газета Cumhuriyet ("Республика"), которая обладает большим влиянием и всегда была связана с правительственными кругами.Турецкое издание напоминает, что еще 7 февраля, выступая на совместной пресс-конференции с германским канцлером Олафом Шольцем, президент США Джозеф Байден обронил слова: "Северного потока – 2" больше не будет, мы покончим с ним". Когда же один из журналистов спросил: "Как вы собираетесь это сделать? Проект трубопровода находится под контролем Германии", – Джо Байден засмеялся и ответил: "Обещаю, мы сделаем это".Как считают в Cumhuriyet, американский президент намекал тогда именно на то, что случилось сегодня с газопроводами на дне Балтийского моря. А сам военно-политический конфликт между Россией и Соединенными Штатами Америки, по мнению турецких аналитиков, имеет в своей основе газовую природу. Да и вообще, на самом деле, является конфликтом между Америкой и попытавшейся разорвать путы Европой.Турки полагают: Шольц давно подписал в этой схватке капитуляцию, потому что его интересует только собственная карьера. Однако германское общество и германские производители понимают, что ждет их в будущем без дешевого газа. Они не желали мириться с подобным положением дел, и это создавало американскому плану гегемонии некоторые проблемы. Немцам было сложно пояснить, как им выжить без возобновления газовых поставок. Тем более, если для того, чтобы получить это топливо, было достаточно политического решения. Поэтому они делали резкие заявления или даже выходили на протестные митинги. "Мы с самого начала расцениваем украинский кризис в то же время как американо-германский конфликт. Потому что США стремятся разорвать связи между Россией и Германией, сдержать стремление Берлина и Парижа к стратегической самостоятельности и сохранить свое господство над Европой.Неужели Германия этого не видит? Видит, это ясно. Так, в начале кризиса правительство Шольца занимало иную позицию. Настолько, что Украина обвиняла Германию в "поощрении России"…Перед лицом давления со стороны США и согласного с ними партнера по правительству – "зеленых" – Шольц со временем сделал шаг назад. Однако сейчас энергетический кризис начал сталкивать канцлера с немецкими капиталистами и даже широкими слоями населения Германии.Непосредственно перед диверсией на трубопроводах генеральный директор Ассоциации муниципальных предприятий, предоставляющей газ для 67% конечных потребителей в Германии, обращал внимание на риск экономического краха, а генеральный директор немецкой Ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами Керстин Андреа указывала на то, что энергетический кризис может пошатнуть основы общества",– говорит об этой ситуации журналист Мехмет Али Гюллер.По мнению турецких журналистов, столкнувшись с недовольством Европы, американцы просто устранили проблему в виде газопроводов, чтобы послушный им Шольц мог разводить перед избирателями руками. "Я бы, мол, и рад пользоваться восточным газом, но теперь это технически невозможно. А почему так случилось – никто не знает. Вероятно, русские, по своей давней национальной привычке, взорвали сами себя".Осталось только послушать, что скажут в ответ на это австрийцы и немцы.

https://ukraina.ru/20220930/1039273113.html

https://ukraina.ru/20220929/1039200649.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, газ, германия, турция, сша, джо байден, олаф шольц