https://ukraina.ru/20221004/1039347992.html

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР - 04.10.2022 Украина.ру

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден Звездой героя ДНР, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале

2022-10-04T08:41

2022-10-04T08:41

2022-10-04T08:41

новости

рамзан кадыров

денис пушилин

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Он подчеркнул, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения", которые будут только укрепляться.Ранее Кадырову было присвоено звание героя ЛНР, вручил награду лично глава республики Леонид Пасечник. Теперь глава Чечни является Героем России и обеих республик Донбасса.

https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

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2022

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новости, рамзан кадыров, денис пушилин