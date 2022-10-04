Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР - 04.10.2022 Украина.ру
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Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР - 04.10.2022 Украина.ру
Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден Звездой героя ДНР, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
2022-10-04T08:41
2022-10-04T08:41
новости
рамзан кадыров
денис пушилин
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Он подчеркнул, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения", которые будут только укрепляться.Ранее Кадырову было присвоено звание героя ЛНР, вручил награду лично глава республики Леонид Пасечник. Теперь глава Чечни является Героем России и обеих республик Донбасса.
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новости, рамзан кадыров, денис пушилин
Новости, Рамзан Кадыров, Денис Пушилин

Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

08:41 04.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден Звездой героя ДНР, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову (высшую награду ДНР) Звезду Героя Донецкой Народной Республики", - написал Пушилин и отметил, что для него стало большой честью получить высшую награду Чеченской Республики – орден Кадырова.
Он подчеркнул, что между ДНР и Чечней установились "братские взаимоотношения", которые будут только укрепляться.
Ранее Кадырову было присвоено звание героя ЛНР, вручил награду лично глава республики Леонид Пасечник. Теперь глава Чечни является Героем России и обеих республик Донбасса.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 06:24Чем воюют на Украине
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