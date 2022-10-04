https://ukraina.ru/20221004/1039346560.html

Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками

Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками - 04.10.2022 Украина.ру

Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками

Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск

2022-10-04T07:31

2022-10-04T07:31

2022-10-04T07:31

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В Минобороны добавили, что дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.Также в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники, подчеркнули в ведомстве.4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html

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новости, вкс, россия, спутник