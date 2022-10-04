https://ukraina.ru/20221004/1039346560.html
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками - 04.10.2022 Украина.ру
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск
2022-10-04T07:31
2022-10-04T07:31
2022-10-04T07:31
новости
вкс
россия
спутник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102813/69/1028136979_0:3:1022:577_1920x0_80_0_0_c568201079692bba82df7bb523dc70db.jpg.webp
В Минобороны добавили, что дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.Также в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники, подчеркнули в ведомстве.4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.
https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102813/69/1028136979_124:0:897:580_1920x0_80_0_0_e2112d1fee1e1b61cded494c1780ff04.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вкс, россия, спутник
Новости, ВКС, Россия, спутник
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск
"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
Также в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники, подчеркнули в ведомстве.
4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.