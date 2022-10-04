Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками - 04.10.2022 Украина.ру
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Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками - 04.10.2022 Украина.ру
Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками
Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск
2022-10-04T07:31
2022-10-04T07:31
новости
вкс
россия
спутник
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В Минобороны добавили, что дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.Также в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники, подчеркнули в ведомстве.4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.
https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html
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новости, вкс, россия, спутник
Новости, ВКС, Россия, спутник

Минобороны: специалисты ВКС России проводят эксперименты с иностранными спутниками

07:31 04.10.2022
 
© space.skyrocket.de/ISS Reshetnevспутник Lybed «Лыбидь»
спутник Lybed «Лыбидь»
© space.skyrocket.de/ISS Reshetnev
Читать в
Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск
"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
Также в космических войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов техники, подчеркнули в ведомстве.
4 октября в России отмечается День космических войск РФ. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Хроника энергетической войны: последние событияОдна из веток "Северного потока — 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи — мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
 
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