https://ukraina.ru/20221004/1039334101.html
"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную - 04.10.2022 Украина.ру
"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
Отходить войскам РФ из города Кременная нельзя, потому что это будет сдача российской территории, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T05:53
2022-10-04T05:53
2022-10-04T05:53
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны российских войск возле города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР).По его словам, российская армия не должна больше сдать ни один крупный город, где бы он ни находился.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039330062.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф
"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
Отходить войскам РФ из города Кременная нельзя, потому что это будет сдача российской территории, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру